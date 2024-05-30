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Четверо мужчин хотели пересечь Тису на двух детских надувных кругах: Переправщику заплатили по $4000 с каждого, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники остановили четырех мужчин, которые хотели пересечь границу. Они заплатили переправщику по $4000 с каждого, но им выдали только два детских надувных круга.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Очередных потенциальных жертв мошеннической схемы остановили пограничники на Закарпатье. Четверо мужчин в соцсетях искали дельцов, которые переправили бы их в Румынию. Вместо этого, за $4000 с каждого получили только два детских надувных круга и указание: "Тиса - вон там!". Но вместо реки мужчины наткнулись на пограничный наряд", - говорится в сообщении.

Затримано порушників кордону

Также смотрите: Пытались подкупить пограничника за $6 тысяч: На Закарпатье разоблачены два переправщика уклонистов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Как отмечается, нарушителей задержали и составили протоколы об административных правонарушениях, дело направлено в суд.

Правоохранители разыскивают организаторов схемы-беглецов и всех причастных к ней.

Смотрите также: Тело мужчины обнаружили в Тисе в 10 метрах от румынского берега, - ГПСУ. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что харьковчанин заплатил 6 тыс. долларов за попытку переплыть Тису с резиновой камерой.

Автор: 

Госпогранслужба (6475) уклонисты (863)


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Топ комментарии
+16
Маю лише два вічних питання. Обидва майже риторичні
1. Як може бути не соромно?
2. Як можна в ЗСУ на фронт боятися, а втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути за свої ж власні гроші.
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30.05.2024 14:04
+12
Морська піхота фактично, майже відділення ..
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30.05.2024 14:00
+12
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до дитячого надувного кола та "Тиси - он там"
- лише одна галочка в бюлетені.
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30.05.2024 14:07
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Морська піхота фактично, майже відділення ..
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30.05.2024 14:00 Ответить
зараз у тренді надувні вуточки. Дорогі нема сенсу купляти, бо все одно вони на один раз, або прикордонники відберуть.
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30.05.2024 14:03 Ответить
Може качечки?
Хоча прикордонники і те і те відберуть. А взагалі непоганий бізнес. Я думаю "переправники" з прикордонниками в долі.
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30.05.2024 14:20 Ответить
качечки у дворі ходять, а у "рафтерів" - вуточки з клєйонки.
А тєлєграмним переправникам нема ніякого зиску ділитись з якимось прикордонниками, ***** вони їм потрібні.
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30.05.2024 14:25 Ответить
Я так і не зрозумів, за що вони заплатили 4000 дол. ? Є просто ухилянти, а це ухилянти без мізків?
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30.05.2024 14:03 Ответить
Скоріш за все погранці взяли ті гроші і показали їм місце яке на той час мало б не патрулюватись.
Погранці заробили двічі
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30.05.2024 14:05 Ответить
і к тому ж, дебіли , вони не розуміють , що на такої річці. це не допоможе і е величезний ризик загинути.
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30.05.2024 14:07 Ответить
Маю лише два вічних питання. Обидва майже риторичні
1. Як може бути не соромно?
2. Як можна в ЗСУ на фронт боятися, а втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути за свої ж власні гроші.
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30.05.2024 14:04 Ответить
...ну...таке
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30.05.2024 14:07 Ответить
Та ні, друже. Зовсім не таке. Усі нормальні люди вже в обід 24.02.2022 року оббивали пороги своїх ТЦК та штабів ТрО.
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30.05.2024 14:11 Ответить
авжеж...я про риторику
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30.05.2024 14:14 Ответить
Значить ти не нормальныий, згідно твоєї логіки.
А тепер поясни, як так влада примудрилася за два роки війни, призвести до того, що на початку війни були тисячі добровольців а тепер тільки бєспрєдєл у вигляді "бусифікації" ?
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30.05.2024 14:19 Ответить
Майже 2 роки був на нулі без ротацій. Вважаєш мене ненормальним? Флешбеки наздоганяють - так що вже зараз точно не зовсім нормальний.
Ок, а нас що - не треба міняти? Тобто, я абсолютно переконаний - вас, ухилянтів, треба не просто "бусифікувати". Але через СІЗО, через кримінальні статтю, через суд та СІЗО.
А вже потім як засудженим пропонувати в ЗСУ.
От тоді до вас почне доходити.
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30.05.2024 14:27 Ответить
💯%! Нема чого додати!
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30.05.2024 18:55 Ответить
Пздун зелений)))
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30.05.2024 19:10 Ответить
Тоді за що українці воюють? Давайте всіх пересаджаємо та розстріляємо. На хера нам та демократія, давайте як у *****. Якщо людина хоче утікти, то не хай тікає. Від неї на нулі не буде жодної користі. Щей людей підвиде.
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31.05.2024 02:32 Ответить
Бо ти два роки тому біля тцк дивився, а зараз в тіктоці.
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30.05.2024 14:53 Ответить
Перше питання здається питали в Зєлі, коли він 4 рази ухилився. Не пригадую шо він відповів.. шось потужне було.
А друге питання... це дуже правильне питання. Але всім посрати.
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30.05.2024 14:13 Ответить
1. В ********* світі найбільша цінність це власне життя, а сором, чийсь осуд, суспільна думка, обов'язки і т.п. то нічого не варті речі для чималої кількості людей.
2. Якщо людина, наприклад, соціофоб/одинак по життю, то тікає не від того, що боїться смерті, а від самої служби та перебування в нестерпних для неї умовах і швидку та відносно легку смерть в Тисі розглядає, як менше зло (що для більшості людей є абсолютно не зрозумілим).
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30.05.2024 14:42 Ответить
Та людина банально може оцінювати, що краще вона буде втікати із країни, ніж втікатиме із поля бою. І тому той суспільний осуд не працює, бо так він буде від співгромадян, а у іншому випадку уже від побратимів.
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30.05.2024 15:03 Ответить
Тут 50/50 і миттєво, а на фронті ці 99% можуть і не встигнути настати.
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30.05.2024 14:54 Ответить
Нафронтнічеські питання.

1) Якщо ви прихильних Північної Кореї, її способу життя, і стрибаєте в Тису, то тоді так, має бути соромно. Якщо ви сповідуєте демократію, то це не сором, а звитяга. Бо на шляху до звільнення від тоталітаризму ви ризикуєте життям.

2) Тому що людина має вибір, користуючись вашою термінологією "здохнути в ЗСУ чи в Тисі". Залежно від поглядів та прагнень, вона йде на один чи інший ризик. І ті, і ті, героїчні особистості, просто у них різні цілі в житті. Я теж можу поставити питання: як ЗСУ може продовжувати виконувати накази, знаючи що в країні свавілля, корупція мільйонна на армії, і замість дронів бруківка. Ніхто, ніхто не має права розпоряджатись життям людини, бо компенсації не буде, воскрешати у нас держвлада ще не навчилась. А раз так, то кожен приймає своє рішення, куди він прагне і на що хоче закрити очі.
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30.05.2024 15:05 Ответить
"втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути"

Ви помиляєтесь щодо Тиси. Втопитися в ній у районі румунського кордону - треба ще постаратися...чи підслизнутися...більшість плавців з тих, кого не перехопили, досягають спокійно того берегу
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30.05.2024 15:57 Ответить
Скоро за 50 000 будуть пропонувати 100% ваірант

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30.05.2024 14:05 Ответить
Якщо Ви маєте на увазі $50 000, а не гривню у такому екстримі не буде потреби - цієї суми вистачить, аби отримати будь-які дозволи та довідки і спокійно виїхати через будь-який пункт пропуску зі стовідсотковою гарантією.
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30.05.2024 14:15 Ответить
Дитячий надувний круг за $4000 - непоганий бізнес.
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30.05.2024 14:06 Ответить
За 8.
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30.05.2024 14:09 Ответить
Ага, другий вони напевне втопили з їх вдачею
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30.05.2024 15:05 Ответить
Один зламав, другий загубив...
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30.05.2024 15:08 Ответить
Завдання по арифметиці для 1-го А класу. Чотири людини заплатили по 4 тисячі кожен за 2 дитячі кола. Запитання- Скільки коштує одне коло?
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30.05.2024 15:56 Ответить
Купували 4 по 4000, купили 2 по 8000, в наявності 1 за 16000.
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30.05.2024 16:55 Ответить
Ніскільки, бо люди в яких є 4000 баксів на таке, не будуть користуватися дитячими кругами.
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30.05.2024 19:14 Ответить
Українська влада посилила контроль за річкою Тиса, щоб припинити переправу чоловіків мобілізаційного віку за кордон, - The Economist

За наказом Зеленського, цей район було посилено підрозділами національної гвардії та десятком нових контрольно-пропускних пунктів. Офіцери швидко змінюються, а це означає, що організаторам переправ з кимось із них складно розвивати ділові відносини.
Місцеві організатори переправ розповіли, що 30-40 осіб на день все одно переправляються. Проте, прикордонна служба України не підтверджує ці цифри. Її прес-секретар Леся Федорова каже, що нові прикордонні засоби захисту, датчики та дрони зупиняють сім із десяти перш, ніж чоловіки дістануться річки. Видання поспілкувалося з українцем Матвієм, якому вдалося перетнути кордон. Він досить надивився на сафарі.у своєму місті на заході України, де працівники ТЦК нишпорять вулицями у пошуках потенційних новобранців. Матвій все ще вірить у свою країну, стверджує він. Після війни вона може знову підвестися. Але це буде без нього, «‎Країна для мене більше не існує».
Через посилення контролю за річкою Тиса громадяни все частіше віддають перевагу гірським маршрутам Румунії. При цьому місцеві контрабандисти переключилися з торгівлі цигарками на переправку українських чоловіків за кордон. Один із них стверджує, що лише після Великодня нелегально переправив через кордон 96 людей.
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30.05.2024 14:07 Ответить
Як ви думаєте, отакі люди для яких ,,ця країна для мене більше не існує,, що будуть робити на Заході? Особливо, коли все життя заробляли контрабандою. Вони будуть слюсарями на Вольксвагені чи водіями автобуса в Берліні працювати?
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30.05.2024 14:13 Ответить
Так, будуть. І працювати вміють і можуть.Переважній більшості людей багато не треба. Робота, діти. Хоча б мінімальна впевненість, що буде завтра. Це базові людські потреби. Тут це неможливо. І це сталося не 2 і не 10 років тому.
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30.05.2024 14:25 Ответить
Заробляти 1600 у місяць і 1200 євро давати за оренду+комунальні. Не знаю, де тут упевненість?
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30.05.2024 15:29 Ответить
Чого вони не виїхали давно до війни, якщо тут базово жити неможливо, по вашому, вже набагато раніше ніж 10 років тому? Чому така велика жага до простого життя з'явилася тільки після мобілізаційних заходів?
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30.05.2024 16:02 Ответить
А особливо це стосується українських контрабандистів, будинки яких коштують скільки берлінський водій не заробить за все життя. І цей смаглер, кажете, піде працювати на завод на Заході?
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30.05.2024 16:05 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до дитячого надувного кола та "Тиси - он там"
- лише одна галочка в бюлетені.
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30.05.2024 14:07 Ответить
Але замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд
=========

Непевні сумніви мені підказують, що цей прикордонний наряд їм і цілевказівки, і спорядження видав, і гроші в телеграмі зібрав
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30.05.2024 14:08 Ответить
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30.05.2024 14:10 Ответить
Абсолютно не розумію, невже краще просто віддати $4000 невідомо кому, без жодних гарантій, ніж витратити трохи часу на належну підготовку та ризикнути самостійно? Якщо аж так хочуть отримати платну допомогу, то хоча б домовлялися, що оплата лише після прибуття в пункт призначення, а як надавач послуги не погоджується, то цілком зрозуміло, що він не має наміру та можливостей реально виконати обіцяне. Невже так хочеться просто викинути чималу суму грошей?
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30.05.2024 14:10 Ответить
Кордон взагалі то охороняється з обох боків. Яким чином "сам" туди пролізеш? Ну і якщо застосувати запропоновану вами схему, то як з цих "морських котиків" взяти гроші, коли вони будуть по ту сторону кордону?
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30.05.2024 14:15 Ответить
Колишній колега продав будинок і машину та виїхав взимку з супроводжуючою людиною, гроші були передані батьками, щойно він повідомив, що вже на місці. Жодної конкретики зі зрозумілих причин немає, а людину, яка допомогла знайшов за допомогою знайомих. По охороні кордону і діях з іншого боку не знаю, я особливо не цікавився бо немає фізичного здоров'я на такі подорожі, але люди якось переходять (в т.ч. і самостійно) отже, це можливо, хоча вкрай ризиковано.
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30.05.2024 14:25 Ответить
У ТЦК оформлять як морську піхоту...
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30.05.2024 14:12 Ответить
Якщо їм видадуть гумові човни то вони реально можуть форсувати Дніпро в районі Херсона. Наважились же перетинати Тису вдвох на одному дитячому колі.
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30.05.2024 14:16 Ответить
4000$ за те щоб втопитися в Тисі? Ну і люди пішли... Нелегалів депортують!
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30.05.2024 14:18 Ответить
Згідно прикордонної служби Румунії, за два роки війни, в Румунію нелегально перетнули кордон 11 тисяч громадян України призовного віку, де отримали статус біженця.
І звичайно, ніхто з них не був виданий владі України.
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30.05.2024 14:38 Ответить
До цих цифр ще хотілося б цифри, скільки ухилянтів піймали укр прикордонники. Там також цифра буде у десятки тисяч
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30.05.2024 15:26 Ответить
Втопилися лише 29 з 11 тисяч.
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30.05.2024 16:00 Ответить
что то странное??тернополь с львовянами прутся в закарпатье?(у них есть своя граница с польшей?)касаемо тисы то сейчас лето и она мелководна,во многих местах её переплюнуть можно и чтоб в это время утонуть в ней, надо скажем так нууу очень постараться.
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30.05.2024 14:35 Ответить
польща штрафує і видає назад ухилянтів
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30.05.2024 15:24 Ответить
сорри не знал такие тонкости.
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31.05.2024 01:06 Ответить
Хотіли записатися в бойові дельфіни?
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30.05.2024 14:43 Ответить
Навіщо рятувати це сміття? Хай дохнуть у Тисі і #уй з ними.
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30.05.2024 15:01 Ответить
Розвели як дитят.
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30.05.2024 15:26 Ответить
Якщо зараз питання повернення мордатих українських ,,біженців,, розглядають вже декілька європейських країн, то куди тікатимуть ті, які заплатиши по декілька тисяч ще й нелегально перебувають на території Європи. В Африку? Південну Америку? Але туди будуть потрібні легальні папери з країни сьогодняшнього перебування.
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30.05.2024 16:10 Ответить
Наверное купили приложение "Ухилянт+" со всеми картами переправ и переходов.
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30.05.2024 16:33 Ответить
я нінащо не натякаю але ті міфічні шахраї як отой фантомас завжди їх згадують але ніколи не затримуюить , ці дитячі круги це ще той тролінг) ще пару років тому регулярно виходили статі про корупцію прикордонників та митниці зараз тиша, всі такі чесні стали, чи просто переключилися з контрабанди на "ухилянтів"?https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/Dvoh_korumpovanih_prikordonnikiv_viyavili_ta_zatrimali_na_Bukovini_39897#:~:text=%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%94%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%0A%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%201300%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE. https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/Dvoh_korumpovanih_prikordonnikiv_viyavili_ta_zatrimali_na_Bukovini_
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30.05.2024 18:07 Ответить
Бл, досить цих казок . Люди які платять по 4 000 доларів не будуть пливти на дитячих надувних кругах. Що за маячня? Невже зескоти думають, що всі українці такі ж тупі як їхні виборці свідки сватів?
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30.05.2024 19:08 Ответить
 
 