Четверо мужчин хотели пересечь Тису на двух детских надувных кругах: Переправщику заплатили по $4000 с каждого, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники остановили четырех мужчин, которые хотели пересечь границу. Они заплатили переправщику по $4000 с каждого, но им выдали только два детских надувных круга.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Очередных потенциальных жертв мошеннической схемы остановили пограничники на Закарпатье. Четверо мужчин в соцсетях искали дельцов, которые переправили бы их в Румынию. Вместо этого, за $4000 с каждого получили только два детских надувных круга и указание: "Тиса - вон там!". Но вместо реки мужчины наткнулись на пограничный наряд", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, нарушителей задержали и составили протоколы об административных правонарушениях, дело направлено в суд.

Правоохранители разыскивают организаторов схемы-беглецов и всех причастных к ней.

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Напомним, ранее сообщалось, что харьковчанин заплатил 6 тыс. долларов за попытку переплыть Тису с резиновой камерой.