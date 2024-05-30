Четверо мужчин хотели пересечь Тису на двух детских надувных кругах: Переправщику заплатили по $4000 с каждого, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
На Закарпатье пограничники остановили четырех мужчин, которые хотели пересечь границу. Они заплатили переправщику по $4000 с каждого, но им выдали только два детских надувных круга.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Очередных потенциальных жертв мошеннической схемы остановили пограничники на Закарпатье. Четверо мужчин в соцсетях искали дельцов, которые переправили бы их в Румынию. Вместо этого, за $4000 с каждого получили только два детских надувных круга и указание: "Тиса - вон там!". Но вместо реки мужчины наткнулись на пограничный наряд", - говорится в сообщении.
Как отмечается, нарушителей задержали и составили протоколы об административных правонарушениях, дело направлено в суд.
Правоохранители разыскивают организаторов схемы-беглецов и всех причастных к ней.
Напомним, ранее сообщалось, что харьковчанин заплатил 6 тыс. долларов за попытку переплыть Тису с резиновой камерой.
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Хоча прикордонники і те і те відберуть. А взагалі непоганий бізнес. Я думаю "переправники" з прикордонниками в долі.
А тєлєграмним переправникам нема ніякого зиску ділитись з якимось прикордонниками, ***** вони їм потрібні.
Погранці заробили двічі
1. Як може бути не соромно?
2. Як можна в ЗСУ на фронт боятися, а втопитися нахєр у Тисі - не боятися? Причому, майже гарантовано здохнути за свої ж власні гроші.
А тепер поясни, як так влада примудрилася за два роки війни, призвести до того, що на початку війни були тисячі добровольців а тепер тільки бєспрєдєл у вигляді "бусифікації" ?
Ок, а нас що - не треба міняти? Тобто, я абсолютно переконаний - вас, ухилянтів, треба не просто "бусифікувати". Але через СІЗО, через кримінальні статтю, через суд та СІЗО.
А вже потім як засудженим пропонувати в ЗСУ.
От тоді до вас почне доходити.
А друге питання... це дуже правильне питання. Але всім посрати.
2. Якщо людина, наприклад, соціофоб/одинак по життю, то тікає не від того, що боїться смерті, а від самої служби та перебування в нестерпних для неї умовах і швидку та відносно легку смерть в Тисі розглядає, як менше зло (що для більшості людей є абсолютно не зрозумілим).
1) Якщо ви прихильних Північної Кореї, її способу життя, і стрибаєте в Тису, то тоді так, має бути соромно. Якщо ви сповідуєте демократію, то це не сором, а звитяга. Бо на шляху до звільнення від тоталітаризму ви ризикуєте життям.
2) Тому що людина має вибір, користуючись вашою термінологією "здохнути в ЗСУ чи в Тисі". Залежно від поглядів та прагнень, вона йде на один чи інший ризик. І ті, і ті, героїчні особистості, просто у них різні цілі в житті. Я теж можу поставити питання: як ЗСУ може продовжувати виконувати накази, знаючи що в країні свавілля, корупція мільйонна на армії, і замість дронів бруківка. Ніхто, ніхто не має права розпоряджатись життям людини, бо компенсації не буде, воскрешати у нас держвлада ще не навчилась. А раз так, то кожен приймає своє рішення, куди він прагне і на що хоче закрити очі.
Ви помиляєтесь щодо Тиси. Втопитися в ній у районі румунського кордону - треба ще постаратися...чи підслизнутися...більшість плавців з тих, кого не перехопили, досягають спокійно того берегу
За наказом Зеленського, цей район було посилено підрозділами національної гвардії та десятком нових контрольно-пропускних пунктів. Офіцери швидко змінюються, а це означає, що організаторам переправ з кимось із них складно розвивати ділові відносини.
Місцеві організатори переправ розповіли, що 30-40 осіб на день все одно переправляються. Проте, прикордонна служба України не підтверджує ці цифри. Її прес-секретар Леся Федорова каже, що нові прикордонні засоби захисту, датчики та дрони зупиняють сім із десяти перш, ніж чоловіки дістануться річки. Видання поспілкувалося з українцем Матвієм, якому вдалося перетнути кордон. Він досить надивився на сафарі.у своєму місті на заході України, де працівники ТЦК нишпорять вулицями у пошуках потенційних новобранців. Матвій все ще вірить у свою країну, стверджує він. Після війни вона може знову підвестися. Але це буде без нього, «Країна для мене більше не існує».
Через посилення контролю за річкою Тиса громадяни все частіше віддають перевагу гірським маршрутам Румунії. При цьому місцеві контрабандисти переключилися з торгівлі цигарками на переправку українських чоловіків за кордон. Один із них стверджує, що лише після Великодня нелегально переправив через кордон 96 людей.
до дитячого надувного кола та "Тиси - он там"
- лише одна галочка в бюлетені.
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Непевні сумніви мені підказують, що цей прикордонний наряд їм і цілевказівки, і спорядження видав, і гроші в телеграмі зібрав
І звичайно, ніхто з них не був виданий владі України.