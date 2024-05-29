Пытались подкупить пограничника за $6 тысяч: На Закарпатье разоблачены два переправщика уклонистов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении двум местным жителям Закарпатья по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Схема организаторов

По данным следствия, подозреваемые подыскали четырех мужчин призывного возраста, которые хотели выехать за границу во время войны. Они доставили их в один из приграничных населенных пунктов в Ужгородском районе, где обеспечили временным жильем, а затем сопроводили к линии границы со Словакией для дальнейшего их перемещения за пределы Украины.

Свои услуги оценили в 25 тысяч долларов США.

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Переправщики хотели дать взятку пограничнику

Как отмечается, за деньги сообщники пытались "договориться" с военнослужащим 94-го пограничного отряда, чтобы тот предоставил информацию относительно охраны государственной границы на своем участке ответственности. Последний сообщил об этом факте правоохранителям, которые задокументировали противоправную деятельность переправщиков.

Во время предоставления пограничнику почти 6 тысяч долларов США подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога. В то же время, проверяется причастность к преступлению других лиц.

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Подозрения

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум местным жителям по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).



