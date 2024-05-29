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Пытались подкупить пограничника за $6 тысяч: На Закарпатье разоблачены два переправщика уклонистов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении двум местным жителям Закарпатья по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Схема организаторов

По данным следствия, подозреваемые подыскали четырех мужчин призывного возраста, которые хотели выехать за границу во время войны. Они доставили их в один из приграничных населенных пунктов в Ужгородском районе, где обеспечили временным жильем, а затем сопроводили к линии границы со Словакией для дальнейшего их перемещения за пределы Украины.

Схема ухилення від мобілізації на Закарпатті

Свои услуги оценили в 25 тысяч долларов США.

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Переправщики хотели дать взятку пограничнику

Как отмечается, за деньги сообщники пытались "договориться" с военнослужащим 94-го пограничного отряда, чтобы тот предоставил информацию относительно охраны государственной границы на своем участке ответственности. Последний сообщил об этом факте правоохранителям, которые задокументировали противоправную деятельность переправщиков.

Во время предоставления пограничнику почти 6 тысяч долларов США подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога. В то же время, проверяется причастность к преступлению других лиц.

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Подозрения

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум местным жителям по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Переправників ухилянтів викрито на Закарпатті
Переправників ухилянтів викрито на Закарпатті

Автор: 

взятка (6166) Офис Генпрокурора (2476) уклонисты (854) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+2
такий стартап *********...
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29.05.2024 12:12
+2
А якже 'притула, портновсин портнова, москйчук', абристович вихзжають вільно і без 6кк доларів ? Це Магія !
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29.05.2024 12:14
+2
Саме цікаве , що на державному рівні створена корупційна схема відкупу від служби тільки для багатих лихварів а саме: суддів, прокурорів, депутатів, мільйонерів . Вийти з підвалу тцк = 2кк доларів. Виїхати за системою шлях- 8- 10кк. І все це сприймається нормально . Як і 20.39, 50 кк баксів зепутанам у раді . Все , забувайте про демократичну. країну. Більше у вас прав (основних за ст 3 конституції України) та інших основних НЕМА . І не скігліть. Ви це обрали.самі
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29.05.2024 12:22
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Маловато буде!
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29.05.2024 12:08 Ответить
Як зазначається, за гроші спільники намагались "домовитись" із військовослужбовцем 94 прикордонного загону, щоб той надав інформацію щодо охорони
========

Дик ще взяли гроші, привезли пацієнтів і після цього почали думати, а як же кордон їм перетнути
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29.05.2024 13:17 Ответить
Як ви вже дістали із втюхуванням із кожної шпари такси для ухиляння 6000$... Це ОПа затвердила та контролює із віслюком вОманським?
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29.05.2024 12:10 Ответить
У тебе є точка виїзду за $500?
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29.05.2024 14:15 Ответить
Намагались підкупити прикордонника за $6 тисяч

- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот!

(хф "Не бойся, я с тобой!")
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29.05.2024 12:10 Ответить
А Руслана Черкасського хто і скільки разів підкупив?
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29.05.2024 12:11 Ответить
такий стартап *********...
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29.05.2024 12:12 Ответить
зібрали всі шеврони, що були.
уввб авкр сбу спец прокуратура дпсу...
а на останній фотці бачите, які бідні худі голодні наші правоохоронці, і отой хряк що спить під машиною. підняти не можуть.
а, навіщо вони від нього відвернулися? пердить смердючим?
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29.05.2024 12:13 Ответить
А якже 'притула, портновсин портнова, москйчук', абристович вихзжають вільно і без 6кк доларів ? Це Магія !
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29.05.2024 12:14 Ответить
"Святе письмо Буданова", що відкриває двері, брами, кордони та допомогає у пошуку квітки папороті.
Такі магія
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29.05.2024 12:49 Ответить
Саме цікаве , що на державному рівні створена корупційна схема відкупу від служби тільки для багатих лихварів а саме: суддів, прокурорів, депутатів, мільйонерів . Вийти з підвалу тцк = 2кк доларів. Виїхати за системою шлях- 8- 10кк. І все це сприймається нормально . Як і 20.39, 50 кк баксів зепутанам у раді . Все , забувайте про демократичну. країну. Більше у вас прав (основних за ст 3 конституції України) та інших основних НЕМА . І не скігліть. Ви це обрали.самі
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29.05.2024 12:22 Ответить
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29.05.2024 12:53 Ответить
В усьому, що відбувається внутрі країни, винна одна людина - Боневтик Простроченний
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29.05.2024 13:09 Ответить
А той жирний чувак на нижній фотці - у кадр не влазив із-за своїх обємів тому його поклали на землю?!
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29.05.2024 14:18 Ответить
 
 