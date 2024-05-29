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Намагались підкупити прикордонника за $6 тисяч: На Закарпатті викрито двох переправників ухилянтів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям Закарпаття за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Схема організаторів

За даними слідства, підозрювані підшукали чотирьох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон під час війни. Вони доставили їх до одного з прикордонних населених пунктів в Ужгородському районі, де забезпечили тимчасовим житлом, а згодом супроводили до лінії кордону із Словаччиною для подальшого їх переміщення за межі України.

Схема ухилення від мобілізації на Закарпатті

Свої послуги оцінили у 25 тисяч доларів США.

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Переправники хотіли дати хабар прикордоннику

Як зазначається, за гроші спільники намагались "домовитись" із військовослужбовцем 94 прикордонного загону, щоб той надав інформацію щодо охорони державного кордону на своїй ділянці відповідальності. Останній повідомив про цей факт правоохоронців, які задокументували протиправну діяльність переправників.

Під час надання прикордоннику майже 6 тисяч доларів США підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави. Водночас, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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Підозри

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Переправників ухилянтів викрито на Закарпатті
Переправників ухилянтів викрито на Закарпатті

Автор: 

хабар (4711) Офіс Генпрокурора (3258) ухилянти (927) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+2
такий стартап *********...
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29.05.2024 12:12
+2
А якже 'притула, портновсин портнова, москйчук', абристович вихзжають вільно і без 6кк доларів ? Це Магія !
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29.05.2024 12:14
+2
Саме цікаве , що на державному рівні створена корупційна схема відкупу від служби тільки для багатих лихварів а саме: суддів, прокурорів, депутатів, мільйонерів . Вийти з підвалу тцк = 2кк доларів. Виїхати за системою шлях- 8- 10кк. І все це сприймається нормально . Як і 20.39, 50 кк баксів зепутанам у раді . Все , забувайте про демократичну. країну. Більше у вас прав (основних за ст 3 конституції України) та інших основних НЕМА . І не скігліть. Ви це обрали.самі
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29.05.2024 12:22
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29.05.2024 12:08 Відповісти
Як зазначається, за гроші спільники намагались "домовитись" із військовослужбовцем 94 прикордонного загону, щоб той надав інформацію щодо охорони
========

Дик ще взяли гроші, привезли пацієнтів і після цього почали думати, а як же кордон їм перетнути
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29.05.2024 13:17 Відповісти
Як ви вже дістали із втюхуванням із кожної шпари такси для ухиляння 6000$... Це ОПа затвердила та контролює із віслюком вОманським?
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29.05.2024 12:10 Відповісти
У тебе є точка виїзду за $500?
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29.05.2024 14:15 Відповісти
Намагались підкупити прикордонника за $6 тисяч

- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот!

(хф "Не бойся, я с тобой!")
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29.05.2024 12:10 Відповісти
А Руслана Черкасського хто і скільки разів підкупив?
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29.05.2024 12:11 Відповісти
такий стартап *********...
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29.05.2024 12:12 Відповісти
зібрали всі шеврони, що були.
уввб авкр сбу спец прокуратура дпсу...
а на останній фотці бачите, які бідні худі голодні наші правоохоронці, і отой хряк що спить під машиною. підняти не можуть.
а, навіщо вони від нього відвернулися? пердить смердючим?
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29.05.2024 12:13 Відповісти
А якже 'притула, портновсин портнова, москйчук', абристович вихзжають вільно і без 6кк доларів ? Це Магія !
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29.05.2024 12:14 Відповісти
"Святе письмо Буданова", що відкриває двері, брами, кордони та допомогає у пошуку квітки папороті.
Такі магія
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29.05.2024 12:49 Відповісти
Саме цікаве , що на державному рівні створена корупційна схема відкупу від служби тільки для багатих лихварів а саме: суддів, прокурорів, депутатів, мільйонерів . Вийти з підвалу тцк = 2кк доларів. Виїхати за системою шлях- 8- 10кк. І все це сприймається нормально . Як і 20.39, 50 кк баксів зепутанам у раді . Все , забувайте про демократичну. країну. Більше у вас прав (основних за ст 3 конституції України) та інших основних НЕМА . І не скігліть. Ви це обрали.самі
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29.05.2024 12:22 Відповісти
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29.05.2024 12:53 Відповісти
В усьому, що відбувається внутрі країни, винна одна людина - Боневтик Простроченний
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29.05.2024 13:09 Відповісти
А той жирний чувак на нижній фотці - у кадр не влазив із-за своїх обємів тому його поклали на землю?!
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29.05.2024 14:18 Відповісти
 
 