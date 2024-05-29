Намагались підкупити прикордонника за $6 тисяч: На Закарпатті викрито двох переправників ухилянтів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям Закарпаття за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Схема організаторів
За даними слідства, підозрювані підшукали чотирьох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон під час війни. Вони доставили їх до одного з прикордонних населених пунктів в Ужгородському районі, де забезпечили тимчасовим житлом, а згодом супроводили до лінії кордону із Словаччиною для подальшого їх переміщення за межі України.
Свої послуги оцінили у 25 тисяч доларів США.
Переправники хотіли дати хабар прикордоннику
Як зазначається, за гроші спільники намагались "домовитись" із військовослужбовцем 94 прикордонного загону, щоб той надав інформацію щодо охорони державного кордону на своїй ділянці відповідальності. Останній повідомив про цей факт правоохоронців, які задокументували протиправну діяльність переправників.
Під час надання прикордоннику майже 6 тисяч доларів США підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави. Водночас, перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Підозри
За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
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Дик ще взяли гроші, привезли пацієнтів і після цього почали думати, а як же кордон їм перетнути
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот!
(хф "Не бойся, я с тобой!")
уввб авкр сбу спец прокуратура дпсу...
а на останній фотці бачите, які бідні худі голодні наші правоохоронці, і отой хряк що спить під машиною. підняти не можуть.
а, навіщо вони від нього відвернулися? пердить смердючим?
Такі магія