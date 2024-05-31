Семь мужчин задержаны в 100 м от границы: Прорвали заградительную сетку и планировали пересечь Тису на надувных лодках, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники задержали семерых нарушителей, которые планировали на надувных лодках пересечь Тису. Двое из них заплатили переправщикам по 15 тыс. долларов, остальные - по 5 тыс.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Семь нарушителей прорвали заградительную сетку, чтобы пересечь Тису. Впрочем, до финальной части "десантного триатлона" не дошло: мужчин с надувными лодками утром зафиксировала биспектральная камера. Поэтому пограничный наряд остановил их в 100 м от госграницы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двое нарушителей признались, что отдали организаторам переправки по $15000, с остальных дельцы вытребовали по $5000.
В Госпогранслужбе сообщили, что на задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд. О факте умышленного повреждения заградительного забора пограничники сообщили в полицию.
Напомним, 30 мая румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.
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Так ось цей курченко фінансував прорив ( https://lb.ua/news/2017/12/05/383854_proriv_saakashvili_cherez_granitsu.html#:~:text=%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%24300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87 обійшовся в $300 тисяч )через кордон саакашвілі який мав "шатати" владу попереднього президента.
молодці хлопці. кучненько пішли. всіх разом і спакували.
по одному, хєр би піймали.
рити окопи то саме для них.