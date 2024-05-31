Семь мужчин задержаны в 100 м от границы: Прорвали заградительную сетку и планировали пересечь Тису на надувных лодках, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали семерых нарушителей, которые планировали на надувных лодках пересечь Тису. Двое из них заплатили переправщикам по 15 тыс. долларов, остальные - по 5 тыс.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Семь нарушителей прорвали заградительную сетку, чтобы пересечь Тису. Впрочем, до финальной части "десантного триатлона" не дошло: мужчин с надувными лодками утром зафиксировала биспектральная камера. Поэтому пограничный наряд остановил их в 100 м от госграницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое нарушителей признались, что отдали организаторам переправки по $15000, с остальных дельцы вытребовали по $5000.



В Госпогранслужбе сообщили, что на задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд. О факте умышленного повреждения заградительного забора пограничники сообщили в полицию.

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Напомним, 30 мая румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.