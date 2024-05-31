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Семь мужчин задержаны в 100 м от границы: Прорвали заградительную сетку и планировали пересечь Тису на надувных лодках, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники задержали семерых нарушителей, которые планировали на надувных лодках пересечь Тису. Двое из них заплатили переправщикам по 15 тыс. долларов, остальные - по 5 тыс.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Семь нарушителей прорвали заградительную сетку, чтобы пересечь Тису. Впрочем, до финальной части "десантного триатлона" не дошло: мужчин с надувными лодками утром зафиксировала биспектральная камера. Поэтому пограничный наряд остановил их в 100 м от госграницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое нарушителей признались, что отдали организаторам переправки по $15000, с остальных дельцы вытребовали по $5000.

В Госпогранслужбе сообщили, что на задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд. О факте умышленного повреждения заградительного забора пограничники сообщили в полицию.

Смотрите также: Четверо мужчин хотели пересечь Тису на двух детских надувных кругах: Переправщику заплатили по $4000 с каждого, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 30 мая румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5272) уклонисты (837)


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Топ комментарии
+15
ось і підтвердження слів зеленського,що в нас вільна демократична країна.
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31.05.2024 17:59
+14
Хлопці повністю готові до диверсійної роботи у Чорному морі.
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31.05.2024 18:03
+12
В сенсі? В вільних, демократичних можна нелегально переходити кордон?
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31.05.2024 18:01
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ось і підтвердження слів зеленського,що в нас вільна демократична країна.
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31.05.2024 17:59 Ответить
В сенсі? В вільних, демократичних можна нелегально переходити кордон?
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31.05.2024 18:01 Ответить
Заборона перетину кордону суперечить конституціїї!!!Не чув такого???
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31.05.2024 18:06 Ответить
Шта?
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31.05.2024 18:08 Ответить
дурачком не прикидуйся тупий бот!!!
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31.05.2024 18:08 Ответить
Таким дурачком як ти навіть прикинутись важко...
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31.05.2024 18:14 Ответить
Терміново,бери з собою пару запасних трусів,прокладки,памперси і марш в ТЦК,Батьківщину захищати! Потім будеш про Конституцію базікати,конституціоналіст хренів....
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31.05.2024 18:13 Ответить
ще один прискакав корєш муна
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31.05.2024 18:14 Ответить
Пшик, а ти чого такий дєрзкій?
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31.05.2024 18:17 Ответить
Хоть ніки міняйте ідіоти,ви ж палитесь відразу
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31.05.2024 18:19 Ответить
Хто палиться, Пшик? Вони зараз з тобою в одній кімнаті?
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31.05.2024 18:21 Ответить
Пшик, тримай себе а руках. Тобі ще Тису перепливать, а ти знервований.
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31.05.2024 18:25 Ответить
Я переживаю, Пшик. Щоб ти не втоп і зберіг свою цінну шкурку.
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31.05.2024 18:37 Ответить
Срав це добре, Пшик. Гівно не тоне так що шанси переплисти Тису в тебе хороші.
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31.05.2024 18:46 Ответить
Тупе,дурне створіння,тивповий бот.Нічого розумного без заготовок написати не виходить
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31.05.2024 18:48 Ответить
Ох, Пшик, не наговорюй на себе. Для свого розуму ти пишеш доволі розумно. Просто в тебе такий розум...
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31.05.2024 18:56 Ответить
ще десь два лазе,не пишуть,напевно сплять
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31.05.2024 18:15 Ответить
Я вам підкину більш цікаву інфу) про зв'язок зе та олігарха курченка (https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zelenskyy-shefir-aktyvy-bank-kurchenko/31509789.html#:~:text=share-,%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%20%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%C2%AB%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%C2%BB,-14%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F%202021 Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка
Так ось цей курченко фінансував прорив ( https://lb.ua/news/2017/12/05/383854_proriv_saakashvili_cherez_granitsu.html#:~:text=%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%24300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87 обійшовся в $300 тисяч )через кордон саакашвілі який мав "шатати" владу попереднього президента.
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31.05.2024 21:13 Ответить
Именно демократия. Хочешь 5 плати, хочешь 15, а результат один.
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31.05.2024 18:32 Ответить
Лох - не мамонт ,не вымрет
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31.05.2024 18:37 Ответить
У тіх що за 15 к мабуть човен з підігрівом був?
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31.05.2024 18:00 Ответить
це ще паркан яйценюка чи вже новий від херпіду?
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31.05.2024 18:01 Ответить
Хлопці повністю готові до диверсійної роботи у Чорному морі.
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31.05.2024 18:03 Ответить
Українські SEALs...
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31.05.2024 18:44 Ответить
Покажите им видео с тем недавним клоуном с ластами.
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31.05.2024 18:03 Ответить
Місце для коментарів на тему "концтабору" і "а чо я? хай (категорія населення) служить!"
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31.05.2024 18:10 Ответить
а, чого ви?
молодці хлопці. кучненько пішли. всіх разом і спакували.
по одному, хєр би піймали.
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31.05.2024 18:11 Ответить
Прикордонникам човни у пригоді стануть. Доречі, може вони ще життя порушникам врятували..
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31.05.2024 18:14 Ответить
дуже може бути,що т.з. переправщики цих придурків і здали прикордонникам... Гроші поділили,а прикордонники ще й подяки отримали...
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31.05.2024 18:18 Ответить
Завжди було цікаво, - скільки дятли заплатили кажуть а от що далі було з грошима не кажуть. Чомусь.
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31.05.2024 18:28 Ответить
Їх ще пару днів помуштрувати і готова ДРГ для закидання в тил ворога. Зброю можна не видавати,всерівно здадуться в полон. Правда,і кацапам від таких "воїнів" 0 користі,тільки шкода- адже ці квіточки жертимуть у полоні у 3 горла...
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31.05.2024 18:16 Ответить
Ха-ха, те, что по 15-рику ввалили, видимо были обрадованы, что могли ввалить лишь 5 ) Тем более, что теперь ни денег, ни спокойной жизни в Европе. Да еще на экипировку придется потратиться.
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31.05.2024 18:17 Ответить
Ну и что дальше? Уже два года назад должен был быть принят какой-то закон, усиливающий ответственность за незаконное пересечение границы лицами, подлежащими призыву. Не страна, а зеленая слизь!😠
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31.05.2024 18:29 Ответить
Який сенс рекрутувати до ЗСУ невмотивованих до того людей? Сам загине і інших за собою візьме. То нехай валять - користі з них зеро. Мало хто з таких типІв зміг перемкнутися на усвідомлення реалій, попри те, що існує моральна підтримка від таких же мобілізованих. Це потенційні СЗЧ. Передбачаю - зараз мені прилетять рекомендації злізти з канапи і показати приклад. Так маю честь повідомити- попри своїх 58 повних я - мобілізований військовослужбовець рядового складу 53 ОМБр. Слава Україні!
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31.05.2024 18:32 Ответить
Копати окопи, ремонтувати техніку, господарчі роботи в ближньому тилу. Все це або повністю безкоштовно або з мінімалкою.Чому б ні?
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31.05.2024 19:25 Ответить
Так вони й поготів звідти драпнуть. Знову випливає питання законослухняності, мотивації (фінансової теж) , дисципліни і підпорядкування, адже командири там теж Є. Нема тільки зонівського режиму, а дисбат нам часом ДУЖЕ потрібен. ...Не знаю, що там поробляють полонені орки -
рити окопи то саме для них.
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31.05.2024 20:25 Ответить
А це вже буде дезертирство в чистому виді.
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31.05.2024 21:02 Ответить
Толя,так мотивація справа наживна.Видно ж хлопці креативні,з грошима,з човнами-такі ніле і саі не пропадуть,і інших не підставлять-адже не втікали врозсипну,і човни разом несли-де будуть-скрізь будуть працювати в команді.Успіхів і наснаги їм...
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31.05.2024 23:50 Ответить
15K? За таку суму могли би якусь катапульту організувати.
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31.05.2024 18:33 Ответить
Любители плаванья ночью на резиновых лодках пусть курсируют между правым берегом и Крынками!
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31.05.2024 19:04 Ответить
Піди отримай VIN код у ТЦК і перетинай скільки завгодно
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31.05.2024 19:51 Ответить
Я так понимаю, что сейчас сезон? Просто по 3-5 новостей про Тису в день. Скоро по статистики UAнета станет более популярной рекой, чем Днепр))
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31.05.2024 20:02 Ответить
Добре хоч живими залишилися...а то за такі гроші, як говориться, і кінці у воду.
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31.05.2024 20:11 Ответить
Морська сцикпіхота.
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31.05.2024 21:07 Ответить
эта схема выглядит так . погранциы дают в телеграме обьяву что переправят чертей через границу. черти ведуться , платят деньги. им назначают место перехода , а когда они появляються там их принемают. показателб работы есть и денег зароботали . ни кто не подумает на тебя . сам так делал.
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31.05.2024 21:26 Ответить
ни как не угомонятся . А почему? А потому что жалеют и тех и тех. Имена, фамилия, отчество и тех кто берёт и тех кто даёт. Показательные судебные процессы. И приравнивать их к изменникам родины. А как по другому? Что то подобное приказа Сталина № 227 но для уклонистов и их пособников.
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09.06.2024 16:17 Ответить
 
 