Сімох чоловіків затримано за 100 м від кордону: Прорвали загороджувальну сітку і планували перетнути Тису на надувних човнах, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники затримали сімох порушників, які планували на надувних човнах перетнути Тису. Двоє з них заплатили переправникам по 15 тис. доларів, решта – по 5 тис.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Семеро порушників прорвали загороджувальну сітку, щоб перетнути Тису. Утім, до фінальної частини "десантного триатлону" не дійшло: чоловіків із надувними човнами вранці зафіксувала біспектральна камера. Тож прикордонний наряд зупинив їх за 100 м від держрубежу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, двоє порушників зізналися, що віддали організаторам переправлення по $15000, з решти ділки витребували по $5000.
У Держприкордонслужбі повідомили, що на затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. Про факт умисного пошкодження загороджувального паркану прикордонники повідомили поліцію.
Нагадаємо, 30 травня румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси. Це вже 10-й потопельник від початку травня.
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Так ось цей курченко фінансував прорив ( https://lb.ua/news/2017/12/05/383854_proriv_saakashvili_cherez_granitsu.html#:~:text=%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%24300%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87 обійшовся в $300 тисяч )через кордон саакашвілі який мав "шатати" владу попереднього президента.
молодці хлопці. кучненько пішли. всіх разом і спакували.
по одному, хєр би піймали.
рити окопи то саме для них.