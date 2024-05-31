Сімох чоловіків затримано за 100 м від кордону: Прорвали загороджувальну сітку і планували перетнути Тису на надувних човнах, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники затримали сімох порушників, які планували на надувних човнах перетнути Тису. Двоє з них заплатили переправникам по 15 тис. доларів, решта – по 5 тис.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро порушників прорвали загороджувальну сітку, щоб перетнути Тису. Утім, до фінальної частини "десантного триатлону" не дійшло: чоловіків із надувними човнами вранці зафіксувала біспектральна камера. Тож прикордонний наряд зупинив їх за 100 м від держрубежу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двоє порушників зізналися, що віддали організаторам переправлення по $15000, з решти ділки витребували по $5000.



У Держприкордонслужбі повідомили, що на затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. Про факт умисного пошкодження загороджувального паркану прикордонники повідомили поліцію.

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Нагадаємо, 30 травня румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси. Це вже 10-й потопельник від початку травня.