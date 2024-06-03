Чутки про мінування берегів Тиси - ворожа ІПСО, - Держприкордонслужба

Поширення інформації щодо нібито мінування берегів Тиси є насправді ворожою ІПСО.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі чутки - це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, - це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.

За його словами, для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.

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Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою. Зокрема, 30 травня на берег Тиси винесло тіло чоловіка.