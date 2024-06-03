УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11826 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 801 21
Держприкордонслужба (5685) мінування (1214) Демченко Андрій (320) ухилянти (719)

Чутки про мінування берегів Тиси - ворожа ІПСО, - Держприкордонслужба

потопольник у Тисі

Поширення інформації щодо нібито мінування берегів Тиси є насправді ворожою ІПСО.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі чутки - це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, - це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.

За його словами, для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.

Також читайте: Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою. Зокрема, 30 травня на берег Тиси винесло тіло чоловіка.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Тису охороняють, а у Вовчанськ кацапи заходили як на прогулянку. То ж другоє...
показати весь коментар
03.06.2024 12:19
+7
Береги Тиси охороняють краще харківського напрямку, тільки п'яти кілометрова зона чого вартує, а ще міни.
показати весь коментар
03.06.2024 12:13
+4
значить точно замінують
показати весь коментар
03.06.2024 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Береги Тиси охороняють краще харківського напрямку, тільки п'яти кілометрова зона чого вартує, а ще міни.
показати весь коментар
03.06.2024 12:13 Відповісти
А ще дрони з тепловізорами, котрі до східного фронту не доїхали, залишились на західному.
показати весь коментар
03.06.2024 12:30 Відповісти
Звісно звісно: дрони, міни, собаки, яких спеціально не годують по тижню, щоб вони ухилянтів розривали на ходу, а ще прикордонники в екзоскелетах, і патріоти вздовж усього кордону стоять, і ф16 на наднизьких патрулюють, спеціально, щоб одного двох дов.ойобів у день затримати!!!! Які лишньохромосомі троляки смішні!
показати весь коментар
03.06.2024 12:40 Відповісти
Плюс до того, якщо на міні підірветься, то ще й портмоне з грошима може постраждати та й із самого поцієнта вже більше нічого не візьмеш... Ні, це все ІПСО і пропаганда!
показати весь коментар
03.06.2024 12:54 Відповісти
Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав .

Про вбитого прикордонником чоловіка вже забули...?
показати весь коментар
03.06.2024 12:13 Відповісти
значить точно замінують
показати весь коментар
03.06.2024 12:15 Відповісти
Тису охороняють, а у Вовчанськ кацапи заходили як на прогулянку. То ж другоє...
показати весь коментар
03.06.2024 12:19 Відповісти
Там можуть і вбити. А на західному кордоні одні бариші, то з контрабандистів то з порушників)
показати весь коментар
03.06.2024 12:23 Відповісти
Ще й іпсо не було, а вони вже по фрейду: ми не мінували, мінували не ми
показати весь коментар
03.06.2024 12:21 Відповісти
Схід-південь розмінували, а зазідний кордон замінують. Перенесуть кордон як про це розповідав хрінпіду. І буде СиРиСиРи-2
показати весь коментар
03.06.2024 12:24 Відповісти
"скоро не буде, а ні потужних розмінувань, а ні непобудованих ліній оборони, а ні скиданих в купу і залишиних парашникам "зубів дракона", а ні мільона дерев, а ні потужного асфальтування рокад, а ні ...... . залишиться це тільки як сплошне іпсо!" - так говорив тєлємарафєт! ))
показати весь коментар
03.06.2024 12:38 Відповісти
А таки треба замінувати, щоб потопельників не було; а так без стопи чи ноги- зате живий.
показати весь коментар
03.06.2024 12:47 Відповісти
Гірка іронія, але тепер там пройти зможуть тільки люди які знають саперну справу, їм вірити себе не поважати.
показати весь коментар
03.06.2024 12:47 Відповісти
Проходити кордон треба з детектором дронів, з хорошим РЕБом проти Мавіка, з тепловізором, в костюмі Гіллі, з кусачкам, та засобами від собак. Мати рацію, налаштовану на частоти прикордонників. Уважно дивитись розтяжки та камери. Попередньо добряче потренувавшись на смузі перешкод. Бажано використати групу прикриття метрів за 800 від ділянки прориву - направити туди когось з невійськовозобов'язаних родичів, яким загрожує максимум штраф. Можна попередньо потренуватись на кордоні з курською та брянською областями.
показати весь коментар
03.06.2024 13:47 Відповісти
А я вважаю,що кордон повинен ЗАМІНОВАНИЙ,і не важливо на якому напрямку. Можливо десь більше,а десь меньше.
показати весь коментар
03.06.2024 13:59 Відповісти
треба вже офіційно дозволити панам міняти кріпаків на собак
показати весь коментар
03.06.2024 14:05 Відповісти
діду твої діти та внуки в окопах?
показати весь коментар
03.06.2024 15:12 Відповісти
Відповідаю кацапу малоросу,сопляку,сцикуну----ТАк
показати весь коментар
03.06.2024 16:08 Відповісти
****** старий, я ж зараз через через старлінк з окопу пишу..
показати весь коментар
03.06.2024 16:26 Відповісти
Ти пишеш з дурки Бо нечув НІКОЛИ неповаги до старших зі сторони наших воїнів
показати весь коментар
03.06.2024 17:10 Відповісти
Іпсо Іпсо....
звісно що мінують не бойовими а сигнальними мінами, навіть тут на цензорі "вихвалялись" прикордонники що порушники кордону зачепили сигнальні міни, але то таке.
показати весь коментар
03.06.2024 15:14 Відповісти
 
 