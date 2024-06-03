Чутки про мінування берегів Тиси - ворожа ІПСО, - Держприкордонслужба
Поширення інформації щодо нібито мінування берегів Тиси є насправді ворожою ІПСО.
Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Такі чутки - це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, - це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.
За його словами, для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.
Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою. Зокрема, 30 травня на берег Тиси винесло тіло чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
Про вбитого прикордонником чоловіка вже забули...?
звісно що мінують не бойовими а сигнальними мінами, навіть тут на цензорі "вихвалялись" прикордонники що порушники кордону зачепили сигнальні міни, але то таке.