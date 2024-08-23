Низка судів в різних областях України отримали повідомлення про "мінування"

Низка судів по всій Україні заявила про надходження повідомлень про "мінування".

Про це повідомляє Судова влада України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про нібито замінування приміщень отримали: Житомирський апеляційний суд, Господарський суд Івано-Франківської області, Баштанського районного суду Миколаївської області, Білопільський районний суд Сумської області, Менський районний суд Чернігівської області, Сокирянський районний суд Чернівецької області, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області, Чернівецький районний суд Вінницької області, Городенківський районний суд Івано-Франківської області, Нововодолазький районний суд Харківської області, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області, Великомихайлівський районний суд Одеської області.

"Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи. Про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково", - йдеться в повідомленні.

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