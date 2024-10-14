Сообщения о массовых минированиях: отработано 60% заведений, информация не подтвердилась, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В полиции сообщили об отработке сообщений о массовых минированиях зданий в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию от Национальной полиции Украины.

Как сообщили в Нацполиции, по состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились.

Сейчас идет проверка по другим объектам.

Также в полиции напомнили, что сегодня с 12:40 по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий.

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Отмечается, что сейчас они еще продолжают фиксироваться органами Нацполиции, поэтому говорить о количестве этих сообщений еще рано. Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ложными.

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"Фальшивые сообщения о событиях, на реагирование которых тратится ресурс, происходят регулярно уже почти три года. Среди целей гибридной войны, которую проводит против Украины российский враг, является массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, попытка отвлечь работу полиции путем сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, объектов государственных органов", - рассказали в Нацполиции.





Также полицейские призвали граждан быть внимательными и в случае получения информации о минировании немедленно покинуть здание.

"Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет (ст. 259 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в нацполиции.





Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное.