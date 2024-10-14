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Сообщения о массовых минированиях: отработано 60% заведений, информация не подтвердилась, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В полиции сообщили об отработке сообщений о массовых минированиях зданий в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию от Национальной полиции Украины.

Как сообщили в Нацполиции, по состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились.

Сейчас идет проверка по другим объектам.

Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування

Также в полиции напомнили, что сегодня с 12:40 по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий.

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Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування
Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування

Отмечается, что сейчас они еще продолжают фиксироваться органами Нацполиции, поэтому говорить о количестве этих сообщений еще рано. Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ложными.

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"Фальшивые сообщения о событиях, на реагирование которых тратится ресурс, происходят регулярно уже почти три года. Среди целей гибридной войны, которую проводит против Украины российский враг, является массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, попытка отвлечь работу полиции путем сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, объектов государственных органов", - рассказали в Нацполиции.

Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування
Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування

Также полицейские призвали граждан быть внимательными и в случае получения информации о минировании немедленно покинуть здание.

"Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет (ст. 259 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в нацполиции.

Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування
Поліція перевірила 60% закладів щодо повідомлень про мінування

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное.

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16549)


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видимость работы или реально, никто не проверит.
к полиции сейчас огромное недоверие
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14.10.2024 20:11 Ответить
Комусь нех робити під час віини - виявити ******** і на реальне розмінування
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14.10.2024 20:13 Ответить
Ну і навіщо? Всі ж розуміють, що ніхто нічого не мінував. Пишуть у Миколаєві замінували обласну податкову. Ну хто і як її замінує? Шліть тих мінерів нахрєн і не займайтесь дурнею.
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14.10.2024 20:31 Ответить
 
 