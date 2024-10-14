Повідомлення про масові мінування: Відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У поліції повідомили про відпрацювання повідомлень про масові мінування будівель у низці регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Національної поліції України.

Як повідомили в Нацполіції, станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – усі вони не підтвердилися.

Нині триває перевірка щодо інших об’єктів.

Також у поліції нагадали, що сьогодні з 12:40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їхнії будівель.

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Зазначається, що наразі вони ще продовжують фіксуватися органами Нацполіції, тому говорити про кількість цим повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, всі вони виявилися хибними.

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"Фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки. Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікти роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів", - розповіли в Нацполіції.





Також поліцейські закликали громадян бути уважними та в разі отримання інформації про мінування негайно покинути будівлю.

"Нагадуємо, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України)", - додали в нацполіції.





Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серез яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо.