Повідомлення про масові мінування: Відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У поліції повідомили про відпрацювання повідомлень про масові мінування будівель у низці регіонів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Національної поліції України.
Як повідомили в Нацполіції, станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – усі вони не підтвердилися.
Нині триває перевірка щодо інших об’єктів.
Також у поліції нагадали, що сьогодні з 12:40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їхнії будівель.
Зазначається, що наразі вони ще продовжують фіксуватися органами Нацполіції, тому говорити про кількість цим повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, всі вони виявилися хибними.
"Фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки. Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікти роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів", - розповіли в Нацполіції.
Також поліцейські закликали громадян бути уважними та в разі отримання інформації про мінування негайно покинути будівлю.
"Нагадуємо, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України)", - додали в нацполіції.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серез яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо.
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