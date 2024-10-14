Повідомлення про можливе мінування отримало Посольство України в Австрії
Посольство України в Республіці Австрія сьогодні, 14 жовтня, отримало повідомлення про можливе мінування будівлі.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Посольства України в Республіці Австрія, передає Цензор.НЕТ.
"14 жовтня Посольство України в Республіці Австрія отримало повідомлення про можливе мінування будівлі.
Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 жовтня 2024 року, у багатьох регіонах України надходять анонімні повідомлення про "мінування" будівель.
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