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Повідомлення про можливе мінування отримало Посольство України в Австрії

Посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування

Посольство України в Республіці Австрія сьогодні, 14 жовтня, отримало повідомлення про можливе мінування будівлі.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Посольства України в Республіці Австрія, передає Цензор.НЕТ.

"14 жовтня Посольство України в Республіці Австрія отримало повідомлення про можливе мінування будівлі.

Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 жовтня 2024 року, у багатьох регіонах України надходять анонімні повідомлення про "мінування" будівель.

Автор: 

Австрія (974) мінування (1218) посольство України (285)


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