Чоловіка, який надіслав вибухівку у посольство України в Іспанії засудили до 18 років ув’язнення

Верховний суд Іспанії засудив до 18 років ув'язнення державного службовця Помпейо Гонзалеса Паскуаля, який розсилав пакунки з вибухівкою у держустанови та посольства, зокрема й українське.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Суд засудив 74-річного чоловіка до 10 років позбавлення волі за тероризм і ще до восьми років за виготовлення вибухових пристроїв із терористичною метою.

Зазначається, що наприкінці 2022 року Гонзалес Паскуаль відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на ім’я прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, у посольстві України та США в Мадриді, на військово-повітряну базу та у компанію, що виробляє зброю.

Під час вибуху такої посилки зазнав поранення співробітник служби безпеки української дипмісії. Проте більшість небезпечних посилок знешкоджено.

Гонзалес Паскуаль був затриманий у січні минулого року. У квітні суддя звільнив його під заставу, посилаючись на вік фігуранта і відсутність у нього судимості.

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Нині ж суд ухвалив обвинувальний вирок у цій справі.

"Гонзалес Паскуаль діяв з метою спричинити великий розлад в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші інституції в Іспанії, з метою припинення підтримки України у війні проти Росії", - сказано у рішенні.

Іспанець також має виплатити 1500 євро компенсації постраждалому співробітнику українського посольства Миколі Величку.

Суд має винести окреме рішення про ув’язнення пенсіонера.

Засуджений може оскаржити вирок.

Нагадаємов листопаді 2022 року у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, тоді постраждав один співробітник.

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