Мужчину, приславшего взрывчатку в посольство Украины в Испании, приговорили к 18 годам заключения
Верховный суд Испании приговорил к 18 годам заключения государственного служащего Помпейо Гонзалеса Паскуаля, который рассылал пакеты со взрывчаткой в госучреждения и посольства, в том числе и украинское.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Суд приговорил 74-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за терроризм и еще к восьми годам за изготовление взрывных устройств в террористических целях.
Отмечается, что в конце 2022 года Гонзалес Паскуаль отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, в посольство Украины и США в Мадриде, на военно-воздушную базу и в компанию, производящую оружие.
При взрыве такой посылки получил ранение сотрудник службы безопасности украинской дипмиссии. Однако большинство опасных посылок обезврежено.
Гонзалес Паскуаль был задержан в январе прошлого года. В апреле судья освободил его под залог, ссылаясь на возраст фигуранта и отсутствие у него судимости.
Сейчас же суд вынес обвинительный приговор по этому делу.
"Гонзалес Паскуаль действовал с целью вызвать большой разлад в испанском обществе, чтобы оно оказывало давление на правительства Испании и Соединенных Штатов, другие институты в Испании, с целью прекращения поддержки Украины в войне против России", - сказано в решении.
Испанец также должен выплатить 1500 евро компенсации пострадавшему сотруднику украинского посольства Николаю Величко.
Суд должен вынести отдельное решение о заключении пенсионера.
Осужденный может обжаловать приговор.
Напомним, в ноябре 2022 года в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, тогда пострадал один сотрудник.
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