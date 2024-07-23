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Мужчину, приславшего взрывчатку в посольство Украины в Испании, приговорили к 18 годам заключения

Засуджено чоловіка який надіслав вибухівку у посольство України в Іспанії

Верховный суд Испании приговорил к 18 годам заключения государственного служащего Помпейо Гонзалеса Паскуаля, который рассылал пакеты со взрывчаткой в госучреждения и посольства, в том числе и украинское.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Суд приговорил 74-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за терроризм и еще к восьми годам за изготовление взрывных устройств в террористических целях.

Отмечается, что в конце 2022 года Гонзалес Паскуаль отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, в посольство Украины и США в Мадриде, на военно-воздушную базу и в компанию, производящую оружие.

При взрыве такой посылки получил ранение сотрудник службы безопасности украинской дипмиссии. Однако большинство опасных посылок обезврежено.

Гонзалес Паскуаль был задержан в январе прошлого года. В апреле судья освободил его под залог, ссылаясь на возраст фигуранта и отсутствие у него судимости.

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Сейчас же суд вынес обвинительный приговор по этому делу.

"Гонзалес Паскуаль действовал с целью вызвать большой разлад в испанском обществе, чтобы оно оказывало давление на правительства Испании и Соединенных Штатов, другие институты в Испании, с целью прекращения поддержки Украины в войне против России", - сказано в решении.

Испанец также должен выплатить 1500 евро компенсации пострадавшему сотруднику украинского посольства Николаю Величко.

Суд должен вынести отдельное решение о заключении пенсионера.

Осужденный может обжаловать приговор.

Напомним, в ноябре 2022 года в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, тогда пострадал один сотрудник.

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Автор: 

взрывчатка (839) заключение (168) Испания (859) посольство Украины (332) суд (25077)


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От би в ОП чи Верраду...
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23.07.2024 22:44 Ответить
В Україні судді б відпустили під заставу, а далі, далі шукайте у Іспанії.
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23.07.2024 22:52 Ответить
В Іспанії теж вистачає непритомних ідіотів, любітєлєй рузькага міра во всєм мірє. І це після того, як срср вже колись скомуниздив увесь золотий запас тієї країни.
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23.07.2024 23:38 Ответить
Їх всюди вистачає
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23.07.2024 23:48 Ответить
Дэбиль *** (с) обсмотревшийся рашатодей. ************ Симанян купается в роскоши,, а этот придурок сдохнет на тюремной шконке.
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24.07.2024 00:40 Ответить
 
 