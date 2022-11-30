Вибух пролунав у посольстві України в Мадриді, постраждав один співробітник: Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном (оновлено)

Іспанська поліція повідомила, що співробітник українського посольства в Мадриді отримав поранення внаслідок вибуху.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибух стався тоді, коли працівник посольства взяв листа. Він дістав легкі травми, його госпіталізували.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook розповів, що упід час огляду конверт вибухнув в руках коменданта.

"Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала. Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - йдеться в повідомленні.

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