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Новини
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Вибух пролунав у посольстві України в Мадриді, постраждав один співробітник: Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном (оновлено)

посольство,іспанія

Іспанська поліція повідомила, що співробітник українського посольства в Мадриді отримав поранення внаслідок вибуху.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибух стався тоді, коли працівник посольства взяв листа. Він дістав легкі травми, його госпіталізували.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook розповів, що упід час огляду конверт вибухнув в руках коменданта.

"Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала. Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва, - посол Сіммонс

Автор: 

вибух (4535) Іспанія (933) посольство (950) посольство України (285)


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Топ коментарі
+34
Рашкин терорізм расползается по світу - треба кацапів давати як тарганів і дустом дустом
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30.11.2022 15:35 Відповісти
+7
..правоохоронцы, начните с малого - возьмите под стражу дермака, без залогов и прочей пещерной лабуды, и держите в одиночке пока этот альфонс не расскажет всё, многие знают что именно это "всё", пусть просто подтвердит факты своим признанием..
а то наши зебилы от всех требуют (как сейчас от испанцев) эффективного расследования, в то время, когда кроты на печерских пагорбах роют свои норы в любых направлениях, как хотят, подрывают само государство Украина
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30.11.2022 16:47 Відповісти
+6
Що це таке Польство редактор спит
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30.11.2022 15:36 Відповісти
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Рашкин терорізм расползается по світу - треба кацапів давати як тарганів і дустом дустом
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30.11.2022 15:35 Відповісти
Соррі - ДАВИТИ І ДАВИТИ ‼️‼️‼️ І ще раз ДАВИТИ
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30.11.2022 15:39 Відповісти
Де була вибухівка невідомо 🙁
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30.11.2022 15:36 Відповісти
вибух стався тоді, коли працівник посольства взяв листа Джерело:
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30.11.2022 15:47 Відповісти
Що це таке Польство редактор спит
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30.11.2022 15:36 Відповісти
рускімір прийшов, пані Летиція, будь уважна!
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30.11.2022 15:40 Відповісти
А чого іще очікувати від терористів
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30.11.2022 15:53 Відповісти
Може до Европі дойде що таке московія.
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30.11.2022 16:02 Відповісти
..правоохоронцы, начните с малого - возьмите под стражу дермака, без залогов и прочей пещерной лабуды, и держите в одиночке пока этот альфонс не расскажет всё, многие знают что именно это "всё", пусть просто подтвердит факты своим признанием..
а то наши зебилы от всех требуют (как сейчас от испанцев) эффективного расследования, в то время, когда кроты на печерских пагорбах роют свои норы в любых направлениях, как хотят, подрывают само государство Украина
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30.11.2022 16:47 Відповісти
Давно пора кацапам закрыть въезд в Европу.
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30.11.2022 16:50 Відповісти
..."привид тероризму бродить по Європі"
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30.11.2022 16:51 Відповісти
у кого ещё остались сомнения по поводу того что рашка террорист?!
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30.11.2022 17:31 Відповісти
До того часу , як не буде зруйнована Московитська орда, таке буде траплятися. До речі- хтось помітив, що під час війни з москалями десь зник з інформ простіру- ІГІЛ? Чи гроші в москалів кінчилися, чи пріоритети помінялися?
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30.11.2022 17:37 Відповісти
Да, да и не только ИГИЛ. Хезболлы и Хамаса не слышно, мученики аль Аксы тоже видимо закончились.
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30.11.2022 21:21 Відповісти
Подарок від росіян. І це ще слабко бо вони могли застосувати хімічну чи біологічну зброю.

Очікую на симетричні дії мінімум, а краще бити на декілька порядків сильніше. В рф не повинно бути живих агентів за кордоном в тому числі посольств. В ІДІЛ посольств немає і в РФ не повинно бути.
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30.11.2022 17:55 Відповісти
Шарій підклав? Його ж, по-моєму, так і не депортували з Іспанії - живе в своє задоволення на проплаченій ФСБ віллі.
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30.11.2022 18:25 Відповісти
В первую очередь повесить Шария! А потом уже разбираться кто прислал конверт.
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30.11.2022 22:49 Відповісти
 
 