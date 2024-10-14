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Сообщение о возможном минировании получило Посольство Украины в Австрии

Посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування

Посольство Украины в Республике Австрия сегодня, 14 октября, получило сообщение о возможном минировании здания.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Посольства Украины в Республике Австрия, передает Цензор.НЕТ.

"14 октября Посольство Украины в Республике Австрия получило сообщение о возможном минировании здания.

Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 14 октября 2024 года, во многих регионах Украины поступают анонимные сообщения о "минировании" зданий.

Автор: 

Австрия (820) минирование (1446) посольство Украины (334)


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