Сообщение о возможном минировании получило Посольство Украины в Австрии
Посольство Украины в Республике Австрия сегодня, 14 октября, получило сообщение о возможном минировании здания.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Посольства Украины в Республике Австрия, передает Цензор.НЕТ.
"14 октября Посольство Украины в Республике Австрия получило сообщение о возможном минировании здания.
Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня, 14 октября 2024 года, во многих регионах Украины поступают анонимные сообщения о "минировании" зданий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль