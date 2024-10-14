Более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил ужесточить меры безопасности, - МИД
В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий. Их количество продолжает расти.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Анонимные письма о минировании зданий получили и структурные подразделения МИД Украины.
Глава МИД Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.
"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в единичных случаях дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок.
В то же время в министерстве отметили, что эта массированная волна никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.
"Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме", - заверили в МИД.
Напомним, что в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий.
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