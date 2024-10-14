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Более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил ужесточить меры безопасности, - МИД

МЗС розповіло про хвилю повідомлень щодо замінування

В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий. Их количество продолжает расти.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Анонимные письма о минировании зданий получили и структурные подразделения МИД Украины.

Глава МИД Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в единичных случаях дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок.

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В то же время в министерстве отметили, что эта массированная волна никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.

"Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме", - заверили в МИД.

Напомним, что в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий.

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Автор: 

МИД (6987) минирование (1446) Сибига Андрей (475)


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Це сьодні такий собі флеш-мобтвоюять: навіть у моєму рідному Мухосранську теж "замінували" міськраду!
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14.10.2024 18:16 Ответить
Треба відповідати тим же самим "мінувати" держ. установи в москві ,пітері і навіть в донецьку Це і є гібридна війна розв'язана ворогом ще до великої війни ,тому рух має бути двостороній.
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14.10.2024 18:18 Ответить
А що такого в 14 жовтня, що це спонукало кремлеголових до чергових дикунств?
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14.10.2024 18:58 Ответить
А у нас водоканал.
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14.10.2024 20:08 Ответить
 
 