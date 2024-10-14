Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про замінування. Сибіга доручив посилити заходи безпеки, - МЗС

У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Їхня кількість продовжує зростати.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Анонімні листи про замінування будівель отримали і структурні підрозділи МЗС України.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що у поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене відразу після завершення перевірок.

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Водночас у міністерстві наголосили, що ця масована хвиля у жодний спосіб не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.

"Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі", - запевнили у МЗС.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель.

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