Сообщения о массовых минированиях поступали с российских IP-адресов, проверены все объекты, информация не подтвердилась, - Нацполиция

Полиция проверила объекты, по которым вчера поступили сообщения о заминировании - все они оказались ложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, подавляющее их большинство поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий. По факту намеренно ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вчера, 14 октября, по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о заминировании их зданий. Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании - все они оказались ложными.

"Такие сообщения - это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь вызвать массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов", - отмечают в Нацполиции.

Читайте также: Отправитель писем о "минировании" обвинил в своих действиях журналисток "Радио Свобода"

Впрочем, еще в 2022 году в Национальной полиции Украины разработан и утвержден "Алгоритм реагирования органов и подразделений полиции на массовые сообщения об угрозе взрыва", которым существенно повышена роль оперативной составляющей, в т. ч. применение подразделений киберполиции и криминального анализа, при отработке таких сообщений. Сил и средств полиции хватает, чтобы обеспечить выполнение всех соответствующих мер безопасности в таких случаях.

"Призываем граждан быть внимательными и способствовать полиции в выполнении ими служебных обязанностей. Также напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет (ст. 259 Уголовного кодекса Украины)", - резюмировали в Нацполиции.

Также читайте: Сообщение о возможном минировании получило Посольство Украины в Австрии

Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное. Также более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. Сибига поручил усилить меры безопасности.

Вечером в Нацполиции информировали, что было отработано 60% заведений, информация не подтвердилась.