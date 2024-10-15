Повідомлення про масові мінування надходили з російських IP-адрес, перевірено всі об’єкти, інформація не підтвердилася, - Нацполіція

Поліція перевірила об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування - всі вони виявились неправдивими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вчора, 14 жовтня, по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель. Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування - всі вони виявились хибними.

"Такі повідомлення - це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів", - наголошують у Нацполіції.

Читайте також: Відправник листів про "мінування" звинуватив у своїх діях журналісток "Радіо Свобода"

Втім, ще у 2022 році в Національній поліції України розроблений та затверджений "Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху", яким суттєво підвищена роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу, при відпрацюванні таких повідомлень. Сил та засобів поліції вистачає, аби забезпечити виконання всіх відповідних безпекових заходів у таких випадках.

"Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. Також нагадуємо, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України)", - резюмували у Нацполіції.

Також читайте: Повідомлення про можливе мінування отримало Посольство України в Австрії

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серез яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо. Також понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про замінування. Сибіга доручив посилити заходи безпеки.

Ввечері у Нацполіції інформували, що було відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася.