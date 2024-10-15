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Новости
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Отправитель писем о "минировании" обвинил в своих действиях журналистов "Радио Свобода"

Відправник листів про

Автор писем о минировании объектов по всей Украине говорит, что в его действиях "надо считать виновными" журналистов "Радио Свобода", сделавших расследование о российских спецслужбах.

Об этом пишет само издание "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Редакция издания утверждает, что получила письмо, которое было подписано представителем "террористической группы", по названию одноименного телеграм-канала антиукраинского направления.

В этом письме с угрозами упоминаются журналисты "Радіо Свобода" Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик. Недавно в издании вышло их расследование о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев - в том числе несовершеннолетних - за деньги для поджогов автомобилей украинских военных.

По информации журналистов проекта "Схеми", лицо с такими данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт РФ.

Читайте: Сообщение о массовых минированиях: Отработано 60% заведений, информация не подтвердилась, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По данным "Радіо Свобода", в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за сообщение о минировании активно призывают жечь авто украинских военнослужащих, а представители этой же "группы" разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" чиновников.

Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд судов в разных областях Украины получили сообщения о "минировании"

Автор: 

минирование (1446) письмо (221)


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Топ комментарии
+7
Ну, значит нашим службам нужно отвечать абсолютно аналогично и палить в рашке все, что горит и имеет хоть какую-то ценность для войны. Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.
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15.10.2024 00:45
+7
А чому розслідуванням займалось Радіо Свобода а не СБУ?
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15.10.2024 05:58
+7
Тому , що СБУ 6-р , з 2019 р в кармані Зермака , що забули Баканова призначеного і кришуємого ЗЕЛЕНСЬКИМ? А далі малюка « чего ізволіте « козирь» ? виключно робить все , починаючи з кришування міжнародного злодія КАЛАМОЯ,до вистави з мертвечуком ( ойго маєтки охороняються і ПОРТНОВА
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15.10.2024 06:10
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Звичайно, що в маніяка винуваті всі у його діяннях тільки не він чи вона.
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15.10.2024 00:45 Ответить
Там на 99% не маньяк. Там вполне себе расчетливый дядя или тетя с какой-нибудь конторы.
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15.10.2024 00:47 Ответить
"маньяки" бувають різними... Цей може буть "маньяком до грошей"... Чи "за гроші"... На фронті у кацапів таких повно... Поєднують "приємне з корисним"...
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15.10.2024 05:41 Ответить
зазвичай школа проводить бесіди на подібні теми. це або не проводить, або через задніцу, або замануха баблова груче усяк інфовливань.
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15.10.2024 09:14 Ответить
.................................................
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15.10.2024 09:20 Ответить
ти хочеш сказати, що такі куріци як ти не можуть дітям промити мозок білою пропагандою? ну да погоджуюсь. міг би так і сказати.
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15.10.2024 10:08 Ответить
"...мінування...зокрема суди..." помилився виконавець -нема такої інституції є подібна до хмельницької МСЕК. хоча якби йому вдалося все здійснити відносно князєва вовка та інших покидьків в мантіях це був би не злочин.
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15.10.2024 06:09 Ответить
бардак в Державі! 👿

підпалювачів судити як диверсантів,
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15.10.2024 07:04 Ответить
Ну, значит нашим службам нужно отвечать абсолютно аналогично и палить в рашке все, что горит и имеет хоть какую-то ценность для войны. Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.
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15.10.2024 00:45 Ответить
Сам Бог велів.
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15.10.2024 00:46 Ответить
-Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.?
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15.10.2024 08:24 Ответить
давненько на рашці пенси не палили воєнкомати

пора знову "шаркнуть по бордельєро"
😂👍
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15.10.2024 07:06 Ответить
За які гроші ? Тут своїх корупціонерів годувати потрібно, а Ви про якісь спецоперації на Росіі мрієте.
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15.10.2024 07:31 Ответить
Уши торчат из ОПы. И журналистов запугать, и устроить побольше террора под предлогом.
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15.10.2024 01:57 Ответить
А чому розслідуванням займалось Радіо Свобода а не СБУ?
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15.10.2024 05:58 Ответить
Тому що сбу це не безпека для України.Це контора для прикривання злочинних дій Зеленського і його зеленої шобли. Події з татаровим підглядання в сауні за журналістками підніжки офіцеру герою Червінському Роману....
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15.10.2024 06:28 Ответить
СБУ ще при Кучмі перетворилась в комерційний в основному орган.
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15.10.2024 08:50 Ответить
і у журналістівє таке право.
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15.10.2024 09:15 Ответить
Тому , що СБУ 6-р , з 2019 р в кармані Зермака , що забули Баканова призначеного і кришуємого ЗЕЛЕНСЬКИМ? А далі малюка « чего ізволіте « козирь» ? виключно робить все , починаючи з кришування міжнародного злодія КАЛАМОЯ,до вистави з мертвечуком ( ойго маєтки охороняються і ПОРТНОВА
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15.10.2024 06:10 Ответить
 
 