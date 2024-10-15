Отправитель писем о "минировании" обвинил в своих действиях журналистов "Радио Свобода"

Автор писем о минировании объектов по всей Украине говорит, что в его действиях "надо считать виновными" журналистов "Радио Свобода", сделавших расследование о российских спецслужбах.

Об этом пишет само издание "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Редакция издания утверждает, что получила письмо, которое было подписано представителем "террористической группы", по названию одноименного телеграм-канала антиукраинского направления.

В этом письме с угрозами упоминаются журналисты "Радіо Свобода" Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик. Недавно в издании вышло их расследование о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев - в том числе несовершеннолетних - за деньги для поджогов автомобилей украинских военных.

По информации журналистов проекта "Схеми", лицо с такими данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт РФ.

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По данным "Радіо Свобода", в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за сообщение о минировании активно призывают жечь авто украинских военнослужащих, а представители этой же "группы" разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" чиновников.

Напомним, в понедельник, 14 октября, в нескольких регионах Украины поступили анонимные сообщения о "минировании" зданий, среди которых, в частности, суды, учебные заведения, сервисные центры, городские и областные советы и тому подобное.

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