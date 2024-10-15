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Новини
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Відправник листів про "мінування" звинуватив у своїх діях журналісток "Радіо Свобода"

Відправник листів про

Автор листів про мінування об'єктів по всій Україні каже, що в його діях "треба вважати винними" журналісток "Радіо Свобода", які зробили розслідування про російські спецслужби.

Про це пише саме видання "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Редакція видання стверджує, що отримала лист, який був підписаний представником "терористичної групи", за назвою однойменного телеграм-каналу антиукраїнського спрямування.

В цьому листі з погрозами згадуються журналістки "Радіо Свобода" Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрілансерка Юлія Химерик. Нещодавно у виданні вийшло їхнє розслідування про те, як російські спецслужби вербують українців – у тому числі неповнолітніх – за гроші для підпалів автомобілів українських військових.

За інформацією журналістів проєкту "Схеми", особа з такими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в тимчасово окупованому Криму та має паспорт РФ.

Читайте: Повідомлення про масові мінування: Відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За даними "Радіо Свобода", у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за повідомлення про мінування активно закликають палити авто українських військовослужбовців, а представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" високопосадовців.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серез яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо.

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мінування (1218) лист (155)


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Топ коментарі
+7
Ну, значит нашим службам нужно отвечать абсолютно аналогично и палить в рашке все, что горит и имеет хоть какую-то ценность для войны. Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.
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15.10.2024 00:45
+7
А чому розслідуванням займалось Радіо Свобода а не СБУ?
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15.10.2024 05:58
+7
Тому , що СБУ 6-р , з 2019 р в кармані Зермака , що забули Баканова призначеного і кришуємого ЗЕЛЕНСЬКИМ? А далі малюка « чего ізволіте « козирь» ? виключно робить все , починаючи з кришування міжнародного злодія КАЛАМОЯ,до вистави з мертвечуком ( ойго маєтки охороняються і ПОРТНОВА
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15.10.2024 06:10
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Звичайно, що в маніяка винуваті всі у його діяннях тільки не він чи вона.
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15.10.2024 00:45 Відповісти
Там на 99% не маньяк. Там вполне себе расчетливый дядя или тетя с какой-нибудь конторы.
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15.10.2024 00:47 Відповісти
"маньяки" бувають різними... Цей може буть "маньяком до грошей"... Чи "за гроші"... На фронті у кацапів таких повно... Поєднують "приємне з корисним"...
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15.10.2024 05:41 Відповісти
зазвичай школа проводить бесіди на подібні теми. це або не проводить, або через задніцу, або замануха баблова груче усяк інфовливань.
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15.10.2024 09:14 Відповісти
.................................................
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15.10.2024 09:20 Відповісти
ти хочеш сказати, що такі куріци як ти не можуть дітям промити мозок білою пропагандою? ну да погоджуюсь. міг би так і сказати.
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15.10.2024 10:08 Відповісти
"...мінування...зокрема суди..." помилився виконавець -нема такої інституції є подібна до хмельницької МСЕК. хоча якби йому вдалося все здійснити відносно князєва вовка та інших покидьків в мантіях це був би не злочин.
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15.10.2024 06:09 Відповісти
бардак в Державі! 👿

підпалювачів судити як диверсантів,
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15.10.2024 07:04 Відповісти
Ну, значит нашим службам нужно отвечать абсолютно аналогично и палить в рашке все, что горит и имеет хоть какую-то ценность для войны. Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.
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15.10.2024 00:45 Відповісти
Сам Бог велів.
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15.10.2024 00:46 Відповісти
-Обещать любые деньги и кидать большинство согласившихся.?
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15.10.2024 08:24 Відповісти
давненько на рашці пенси не палили воєнкомати

пора знову "шаркнуть по бордельєро"
😂👍
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15.10.2024 07:06 Відповісти
За які гроші ? Тут своїх корупціонерів годувати потрібно, а Ви про якісь спецоперації на Росіі мрієте.
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15.10.2024 07:31 Відповісти
Уши торчат из ОПы. И журналистов запугать, и устроить побольше террора под предлогом.
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15.10.2024 01:57 Відповісти
А чому розслідуванням займалось Радіо Свобода а не СБУ?
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15.10.2024 05:58 Відповісти
Тому що сбу це не безпека для України.Це контора для прикривання злочинних дій Зеленського і його зеленої шобли. Події з татаровим підглядання в сауні за журналістками підніжки офіцеру герою Червінському Роману....
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15.10.2024 06:28 Відповісти
СБУ ще при Кучмі перетворилась в комерційний в основному орган.
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15.10.2024 08:50 Відповісти
і у журналістівє таке право.
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15.10.2024 09:15 Відповісти
Тому , що СБУ 6-р , з 2019 р в кармані Зермака , що забули Баканова призначеного і кришуємого ЗЕЛЕНСЬКИМ? А далі малюка « чего ізволіте « козирь» ? виключно робить все , починаючи з кришування міжнародного злодія КАЛАМОЯ,до вистави з мертвечуком ( ойго маєтки охороняються і ПОРТНОВА
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15.10.2024 06:10 Відповісти
 
 