Відправник листів про "мінування" звинуватив у своїх діях журналісток "Радіо Свобода"

Автор листів про мінування об'єктів по всій Україні каже, що в його діях "треба вважати винними" журналісток "Радіо Свобода", які зробили розслідування про російські спецслужби.

Про це пише саме видання "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Редакція видання стверджує, що отримала лист, який був підписаний представником "терористичної групи", за назвою однойменного телеграм-каналу антиукраїнського спрямування.

В цьому листі з погрозами згадуються журналістки "Радіо Свобода" Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрілансерка Юлія Химерик. Нещодавно у виданні вийшло їхнє розслідування про те, як російські спецслужби вербують українців – у тому числі неповнолітніх – за гроші для підпалів автомобілів українських військових.

За інформацією журналістів проєкту "Схеми", особа з такими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в тимчасово окупованому Криму та має паспорт РФ.

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За даними "Радіо Свобода", у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за повідомлення про мінування активно закликають палити авто українських військовослужбовців, а представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" високопосадовців.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серез яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо.

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