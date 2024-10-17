У Києві знову "замінували" низку будівель, зокрема школи, - поліція

17 жовтня до поліції надійшла низка повідомлень про нібито замінування будівель у Києві. Йдеться, зокрема, про школи.

Про це заявила речниця столичної поліції Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Станом на 14:00 правоохоронці перевірили більшість об'єктів щодо яких надійшла інформація про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявили", - зазначила вона.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серед яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо. Також понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про замінування. Сибіга доручив посилити заходи безпеки.

Ввечері у Нацполіції інформували, що було відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення про масові мінування надходили з російських IP-адрес, перевірено всі об’єкти, інформація не підтвердилася, - Нацполіція