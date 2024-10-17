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У Києві знову "замінували" низку будівель, зокрема школи, - поліція

У Києві знову замінували низку будівель

17 жовтня до поліції надійшла низка повідомлень про нібито замінування будівель у Києві. Йдеться, зокрема, про школи.

Про це заявила речниця столичної поліції Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Станом на 14:00 правоохоронці перевірили більшість об'єктів щодо яких надійшла інформація про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявили", - зазначила вона.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у кількох регіонах України надійшли анонімні повідомлення про "мінування" будівель, серед яких, зокрема, суди, заклади освіти, сервісні центри, міські та обласні ради тощо. Також понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про замінування. Сибіга доручив посилити заходи безпеки.

Ввечері у Нацполіції інформували, що було відпрацьовано 60% закладів, інформація не підтвердилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення про масові мінування надходили з російських IP-адрес, перевірено всі об’єкти, інформація не підтвердилася, - Нацполіція

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Київ (19643) мінування (1218) Нацполіція (15267)


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Ловіть тих падлюк і хай відробляють на благоустрії міста за всі витрати спеціальних служб.
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17.10.2024 14:39 Відповісти
Ці падлюки з рф дзвонять.
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17.10.2024 15:50 Відповісти
такое чувство, что полиция начала создавать видимость работы не только с тцк
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17.10.2024 15:02 Відповісти
За все время истории Украины не было ни одного официального сообщения, что найдено взрывное устройство или хотя бы его муляж.
Неужели не хватает смелости просто не реагировать на подобные звонки (хотя и ловить звонящих необходимо). Но для чего поднимать эту суету с поисками, если ничего не будет найдено?
Создается впечатление, что выгодно осваивать средства, выделяемые на поиски того, чего каждый раз НЕТ.
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17.10.2024 17:21 Відповісти
 
 