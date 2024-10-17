Житель Полтавщины пытался подкупить пограничника и переправить группу лиц в Словакию, - ГПСУ

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду разоблачили с поличным 26-летнего жителя Полтавщины, который пытался склонить пограничника к незаконной переправке группы лиц из Украины в Словакию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал злоумышленник?

Правоохранители установили, что полтавчанин намеревался при содействии военнослужащего Чопского отряда пересечь границу еще с несколькими мужчинами призывного возраста. По его замыслу пограничник должен был предоставить ему информацию о расположении нарядов и об оптимальном времени пересечения госграницы. За это он обещал заплатить инспектору по 5000 долларов США за человека.

Пограничник на такое предложение не согласился и доложил о нем руководству.

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Как задержали правонарушителя?

Правонарушителя задержали в нескольких метрах от границы на участке отделения "Паладь Комаровцы" после передачи им военнослужащему денежного вознаграждения в размере 5000 долларов США. Он планировал сначала пересечь границу сам и уже из Словакии руководить действиями остальных мужчин.

Взяткодателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в следственный изолятор. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Также решается вопрос о сообщение полтавчанину о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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