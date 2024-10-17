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Новости
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Житель Полтавщины пытался подкупить пограничника и переправить группу лиц в Словакию, - ГПСУ

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду разоблачили с поличным 26-летнего жителя Полтавщины, который пытался склонить пограничника к незаконной переправке группы лиц из Украины в Словакию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал злоумышленник?

Правоохранители установили, что полтавчанин намеревался при содействии военнослужащего Чопского отряда пересечь границу еще с несколькими мужчинами призывного возраста. По его замыслу пограничник должен был предоставить ему информацию о расположении нарядов и об оптимальном времени пересечения госграницы. За это он обещал заплатить инспектору по 5000 долларов США за человека.

Пограничник на такое предложение не согласился и доложил о нем руководству.

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Как задержали правонарушителя?

Правонарушителя задержали в нескольких метрах от границы на участке отделения "Паладь Комаровцы" после передачи им военнослужащему денежного вознаграждения в размере 5000 долларов США. Он планировал сначала пересечь границу сам и уже из Словакии руководить действиями остальных мужчин.

Взяткодателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в следственный изолятор. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Также решается вопрос о сообщение полтавчанину о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини
Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини
Намагався підкупити прикордонника і переправити ухилянтів до Словаччини

Автор: 

Госпогранслужба (6564) Словакия (990) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+3
такий бізнес-план наїбнувся...
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17.10.2024 18:35
+3
Зберегу трете фото, щоб показувати усім,хто каже, що в нас закінчились люди,що не має кому воювати. Тут на одного "ухилянта"-ЧОТИРИ навчених, здорових бугая (порівняйте статури) Таких по західному кордону назбирається кілька бригад.
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17.10.2024 19:45
+2
Поставте мінні поля і розтяжки хай бігають
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17.10.2024 18:48
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Та не може бути... Та... Не вірю!!! А де "ухилянти" ???
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17.10.2024 18:34 Ответить
такий бізнес-план наїбнувся...
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17.10.2024 18:35 Ответить
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17.10.2024 18:37 Ответить
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17.10.2024 18:35 Ответить
елекронної горочкі на цьойго казла нема...
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17.10.2024 18:39 Ответить
Поставте мінні поля і розтяжки хай бігають
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17.10.2024 18:48 Ответить
А ти ніяк не угомонишся сєрГЕЙ????? Вилазь з своєї нори і іди на фронт ГЕЙрой ти наш кровожерливий
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18.10.2024 05:09 Ответить
Нарушитель конвенции и торг здесь неуместен.
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17.10.2024 19:03 Ответить
Це інфа для прикордонників - щоб помимо каси не робили.
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17.10.2024 19:21 Ответить
Зберегу трете фото, щоб показувати усім,хто каже, що в нас закінчились люди,що не має кому воювати. Тут на одного "ухилянта"-ЧОТИРИ навчених, здорових бугая (порівняйте статури) Таких по західному кордону назбирається кілька бригад.
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17.10.2024 19:45 Ответить
Мордаті Карацупи не сплять )
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17.10.2024 21:40 Ответить
Розвели як котенят
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18.10.2024 05:11 Ответить
 
 