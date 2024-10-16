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У него были документы на имя 25-летней женщины, но прошел ВВК как мужчина: На границе задержан правонарушитель, который пытался выехать в Венгрию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали при пересечении границы мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера вечером в пункт пропуска "Лужанка" прибыл человек, который пытался выехать в Венгрию по документам, выданным на имя 25-летней уроженки Одессы. Ее паспорт для выезда за границу и повторное свидетельство о рождении были выданы только в августе-сентябре этого года.

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Выяснилось, в июле этого года этот человек проходил ВВК и в военно-учетных документах значился как человек с военно-учетной специальностью "рабочий подсобный строительных работ".

Чоловік намагався виїхати з України за жіночими документами

Объяснить процедуру получения документов, выданных на женское имя, или предъявить другие подтверждающие документы человек не смог.

Пограничники отказали в пропуске на выезд из Украины и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Также смотрите: На берегу Кучурганского лимана задержан мужчина в гидрокостюме, который планировал вплавь добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6563) граница (5302) подделка (439)


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Топ комментарии
+6
В якому ж середньовіччі знаходиться ДПСУ - це ж типовий трансгендер
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16.10.2024 13:10
+5
хлопець без яєць..
яка ще процедура..
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16.10.2024 13:06
+5
У розвідку.
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16.10.2024 13:07
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хлопець без яєць..
яка ще процедура..
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16.10.2024 13:06 Ответить
У розвідку.
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16.10.2024 13:07 Ответить
ким? Матом Харі?
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16.10.2024 13:10 Ответить
Відрізати яйця і хай собі їде.
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16.10.2024 13:08 Ответить
А чому ******** заблюрено у цих "дівчин"?
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16.10.2024 13:08 Ответить
Ну як же все просто, він ідентифікує себе жінкою.
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16.10.2024 13:08 Ответить
В якому ж середньовіччі знаходиться ДПСУ - це ж типовий трансгендер
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16.10.2024 13:10 Ответить
скоріш типовий трансграничний гандон.
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16.10.2024 13:13 Ответить
Насправді ось це усе результат заборон.

Думаю якби був вільний виїзд і менше було б корупційних схем і всі люди не втекли б точно.
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16.10.2024 13:11 Ответить
угу, не всі. Тільки ухилянти - залишилися б пенсіонери, діти і ті хто в ЗСУ
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16.10.2024 13:22 Ответить
А где Борис Апрель щас?
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16.10.2024 13:12 Ответить
Штурмует пенис громадного негра.
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16.10.2024 13:15 Ответить
Не можу уявити того "апреля" зі зброєю в руках.
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16.10.2024 14:04 Ответить
*****?
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16.10.2024 13:13 Ответить
Это опять была Люська Абдристович?
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16.10.2024 13:14 Ответить
Донна Роза Дальваторес
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16.10.2024 13:47 Ответить
а тих хто виробляв фіктивні документи ні??
Схеми не ламаєте??
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16.10.2024 13:43 Ответить
Та то - кадробер!
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16.10.2024 14:00 Ответить
Я знаю как он попался. Нада было на каблуках с его то ростом метр шисят
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16.10.2024 14:09 Ответить
 
 