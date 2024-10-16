У него были документы на имя 25-летней женщины, но прошел ВВК как мужчина: На границе задержан правонарушитель, который пытался выехать в Венгрию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали при пересечении границы мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера вечером в пункт пропуска "Лужанка" прибыл человек, который пытался выехать в Венгрию по документам, выданным на имя 25-летней уроженки Одессы. Ее паспорт для выезда за границу и повторное свидетельство о рождении были выданы только в августе-сентябре этого года.

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Выяснилось, в июле этого года этот человек проходил ВВК и в военно-учетных документах значился как человек с военно-учетной специальностью "рабочий подсобный строительных работ".

Объяснить процедуру получения документов, выданных на женское имя, или предъявить другие подтверждающие документы человек не смог.

Пограничники отказали в пропуске на выезд из Украины и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

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