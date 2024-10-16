Мав документи на ім’я 25-річної жінки, але пройшов ВЛК як чоловік: На кордоні затримано правопорушника, який намагався виїхати до Угорщини, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники затримали під час перетину кордону чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім’я 25-річної одеситки.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вчора ввечері у пункт пропуску "Лужанка" прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року.
З’ясувалося, у липні цього року ця людина проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю "робітник підсобний будівельних робіт".
Пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім’я, чи пред’явити інші підтверджуючі документи людина не змогла.
Прикордонники відмовили у пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
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яка ще процедура..
Думаю якби був вільний виїзд і менше було б корупційних схем і всі люди не втекли б точно.
Схеми не ламаєте??