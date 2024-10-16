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Мав документи на ім’я 25-річної жінки, але пройшов ВЛК як чоловік: На кордоні затримано правопорушника, який намагався виїхати до Угорщини, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали під час перетину кордону чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім’я 25-річної одеситки.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вчора ввечері у пункт пропуску "Лужанка" прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему незаконного звільнення військовослужбовців зі служби шляхом фіктивного оформлення догляду за родичами: Послугами скористалося щонайменше 18 мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж

З’ясувалося, у липні цього року ця людина проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю "робітник підсобний будівельних робіт".

Чоловік намагався виїхати з України за жіночими документами

Пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім’я, чи пред’явити інші підтверджуючі документи людина не змогла.

Прикордонники відмовили у пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Також дивіться: На березі Кучурганського лиману затримано чоловіка у гідрокостюмі, який планував уплав дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815) підробка (440)


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Топ коментарі
+6
В якому ж середньовіччі знаходиться ДПСУ - це ж типовий трансгендер
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16.10.2024 13:10
+5
хлопець без яєць..
яка ще процедура..
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16.10.2024 13:06
+5
У розвідку.
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16.10.2024 13:07
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хлопець без яєць..
яка ще процедура..
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16.10.2024 13:06 Відповісти
У розвідку.
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16.10.2024 13:07 Відповісти
ким? Матом Харі?
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16.10.2024 13:10 Відповісти
Відрізати яйця і хай собі їде.
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16.10.2024 13:08 Відповісти
А чому ******** заблюрено у цих "дівчин"?
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16.10.2024 13:08 Відповісти
Ну як же все просто, він ідентифікує себе жінкою.
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16.10.2024 13:08 Відповісти
В якому ж середньовіччі знаходиться ДПСУ - це ж типовий трансгендер
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16.10.2024 13:10 Відповісти
скоріш типовий трансграничний гандон.
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16.10.2024 13:13 Відповісти
Насправді ось це усе результат заборон.

Думаю якби був вільний виїзд і менше було б корупційних схем і всі люди не втекли б точно.
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16.10.2024 13:11 Відповісти
угу, не всі. Тільки ухилянти - залишилися б пенсіонери, діти і ті хто в ЗСУ
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16.10.2024 13:22 Відповісти
А где Борис Апрель щас?
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16.10.2024 13:12 Відповісти
Штурмует пенис громадного негра.
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16.10.2024 13:15 Відповісти
Не можу уявити того "апреля" зі зброєю в руках.
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16.10.2024 14:04 Відповісти
*****?
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16.10.2024 13:13 Відповісти
Это опять была Люська Абдристович?
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16.10.2024 13:14 Відповісти
Донна Роза Дальваторес
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16.10.2024 13:47 Відповісти
а тих хто виробляв фіктивні документи ні??
Схеми не ламаєте??
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16.10.2024 13:43 Відповісти
Та то - кадробер!
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Я знаю как он попался. Нада было на каблуках с его то ростом метр шисят
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16.10.2024 14:09 Відповісти
 
 