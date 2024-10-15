На березі Кучурганського лиману затримано чоловіка у гідрокостюмі, який планував уплав дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО
Мешканець Донеччини збирався вплав дістатися Молдови, за консультацію знайомого, який порадив йому придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у якому сховати особисті речі, він заплатив 300 доларів.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Так, учора вночі на Одещині під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонники Подільського загону помітили у воді невідому особу. Ним виявився 23-річний житель Донеччини, який збирався вплав дістатися берега сусідньої Молдови.
Як зазначається, чоловік звернувся по допомогу до знайомого жителя прикордоння. Він порадив попередньо придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у який покласти особисті речі, щоб уплав подолати лиман. За консультації донеччанин сплатив 300 доларів.
"Однак на березі лиману перевдягнутого в гідрокостюм утікача прикордонники затримали ще на старті занурення. І це, можливо, врятувало йому життя, адже вночі температура опустилася до +3-5, а води – до +10-15", - повідомили в ДПСУ.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.
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України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
до придбання гідрокостюму і рятувального кругу, у якому сховані особисті речі
- лише одна галочка в бюлетені.
На березі Кучурганського лиману затримано можновладців у гідрокостюмах, які планували уплав дістатися Молдови.
Чи саме прикордонники й виступають "невідомими мешканцями прикордоння"?
Це ж так треба всього за якихось 5 років перетворити Вільну Україну в ЗЕконцтабір , де мрією багатьох чоловіків є втеча на волю, щоб не стати витратним біоматеріалом божевільного кривавого маніака, який раніше маскувався під веселого хлопчиська-шоумена!
Ним виявився 23-річний житель Донеччини Джерело:
Конституцією України та Виборчим кодексом України (далі - Кодекс) визначено, що право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Сайт ЦВК - https://www.cvk.gov.ua/informatsiya-shhodo-zagalnogo-informatsiynogo-zabezpechennya-mistsevih-viboriv.html