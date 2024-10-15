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На березі Кучурганського лиману затримано чоловіка у гідрокостюмі, який планував уплав дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Мешканець Донеччини збирався вплав дістатися Молдови, за консультацію знайомого, який порадив йому придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у якому сховати особисті речі, він заплатив 300 доларів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Так, учора вночі на Одещині під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонники Подільського загону помітили у воді невідому особу. Ним виявився 23-річний житель Донеччини, який збирався вплав дістатися берега сусідньої Молдови.

Затримано порушника кордону

Як зазначається, чоловік звернувся по допомогу до знайомого жителя прикордоння. Він порадив попередньо придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у який покласти особисті речі, щоб уплав подолати лиман. За консультації донеччанин сплатив 300 доларів.

Також дивіться: Затримано двох чоловіків напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО

"Однак на березі лиману перевдягнутого в гідрокостюм утікача прикордонники затримали ще на старті занурення. І це, можливо, врятувало йому життя, адже вночі температура опустилася до +3-5, а води – до +10-15", - повідомили в ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порівняно з літом, кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20%, - ДПСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815)


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Топ коментарі
+7
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до придбання гідрокостюму і рятувального кругу, у якому сховані особисті речі
- лише одна галочка в бюлетені.
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15.10.2024 12:45
+5
От би прочитати таке:
На березі Кучурганського лиману затримано можновладців у гідрокостюмах, які планували уплав дістатися Молдови.
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15.10.2024 12:46
+5
Ви будете сміятися, але прізвище художника, який намалював цей плакат, - Зеленський. Плакат 1938 року.

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15.10.2024 12:59
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Еколог?
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15.10.2024 12:41 Відповісти
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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15.10.2024 12:42 Відповісти
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15.10.2024 12:48 Відповісти
так він не в пункту перетину йшов, ото треба була йому брати твій пост і пертися на КПП а він хотів там де не можна - от дурний )))
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15.10.2024 12:57 Відповісти
ДПСУ - корумпована параша, досить вже цю дичину скидати, тут вже контрабандних айфонів ціла куча, а вони все скидають які вони молодці...
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15.10.2024 12:43 Відповісти
В гідрокостюмі нормально плавати у воді +15. Він на то і розрахований.
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15.10.2024 12:44 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до придбання гідрокостюму і рятувального кругу, у якому сховані особисті речі
- лише одна галочка в бюлетені.
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15.10.2024 12:45 Відповісти
нормальна ціна...
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15.10.2024 12:45 Відповісти
От би прочитати таке:
На березі Кучурганського лиману затримано можновладців у гідрокостюмах, які планували уплав дістатися Молдови.
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15.10.2024 12:46 Відповісти
Звання героїв усім карацупам!
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15.10.2024 12:49 Відповісти
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15.10.2024 12:54 Відповісти
а может это ихтиандр и там он водится!!! Почему сразу уклонист?
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15.10.2024 12:55 Відповісти
Пойдет в морские котики. И вообще именно в таких местах должны сидеть в засаде отряды ТЦК, где можно набрать самых боевых сильных и дерзких мужиков, а не в Киеве под поликлинникой караулить полуслепого бедолагу со сколиозом и аритмией
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15.10.2024 12:57 Відповісти
Якщо фрідайвер за консультацію стосовно екипірування сплатив 300$, то скільки "невідомому мешканцю прикордоння" платять прикордонники за консультацію стосовно точного місця занурення цього дайвера?
Чи саме прикордонники й виступають "невідомими мешканцями прикордоння"?
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15.10.2024 12:57 Відповісти
Ви будете сміятися, але прізвище художника, який намалював цей плакат, - Зеленський. Плакат 1938 року.

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15.10.2024 12:59 Відповісти
Ого, в статті жодного слова "ухилянт", вже "порушник"
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15.10.2024 13:00 Відповісти
Гарна світлина. Я на ній бачу двох заприсяжених та заброньованих ухилянтів-прикордоників, які зловили пацифіста , який не хоче, щоб його як "м'ясо" кинули в м'ясорубку "Путін" , ручку якої крутить громадянин Зеленський , бувший Президент ( до 21 травня 2024 року ) , а нині Військовий Диктатор та Узурпатор Влади.

Це ж так треба всього за якихось 5 років перетворити Вільну Україну в ЗЕконцтабір , де мрією багатьох чоловіків є втеча на волю, щоб не стати витратним біоматеріалом божевільного кривавого маніака, який раніше маскувався під веселого хлопчиська-шоумена!
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15.10.2024 13:00 Відповісти
Оцей ухилянт в 2019 стовідсотково двома руками голосував за клоунів. Ще і матюками поливав всіх, хо не обожнювава гидотного голобородька. А зараз куда він зібрався? НАГАДИВ-ІДИ ВИПРАВЛЯЙ СИТУАЦІЮ, в ТЦК і вперед на захист Батьківщини.
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15.10.2024 15:08 Відповісти
5 з половиною років тому ухилянту було 17 років. Голосувати мають право з 18 років.

Ним виявився 23-річний житель Донеччини Джерело:
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15.10.2024 15:39 Відповісти
Участь у виборах з 16 років.
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15.10.2024 15:45 Відповісти
18.
Конституцією України та Виборчим кодексом України (далі - Кодекс) визначено, що право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Сайт ЦВК - https://www.cvk.gov.ua/informatsiya-shhodo-zagalnogo-informatsiynogo-zabezpechennya-mistsevih-viboriv.html

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15.10.2024 16:06 Відповісти
Кацапа, а про твого куйла слабо так написати?
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15.10.2024 15:52 Відповісти
Дурак! Сказал бы, что сам только-что вернулся с молдавского берега!
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15.10.2024 15:46 Відповісти
 
 