На березі Кучурганського лиману затримано чоловіка у гідрокостюмі, який планував уплав дістатися Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Мешканець Донеччини збирався вплав дістатися Молдови, за консультацію знайомого, який порадив йому придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у якому сховати особисті речі, він заплатив 300 доларів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Так, учора вночі на Одещині під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонники Подільського загону помітили у воді невідому особу. Ним виявився 23-річний житель Донеччини, який збирався вплав дістатися берега сусідньої Молдови.

Як зазначається, чоловік звернувся по допомогу до знайомого жителя прикордоння. Він порадив попередньо придбати гідрокостюм і рятувальний круг, у який покласти особисті речі, щоб уплав подолати лиман. За консультації донеччанин сплатив 300 доларів.

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"Однак на березі лиману перевдягнутого в гідрокостюм утікача прикордонники затримали ще на старті занурення. І це, можливо, врятувало йому життя, адже вночі температура опустилася до +3-5, а води – до +10-15", - повідомили в ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.