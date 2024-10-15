На берегу Кучурганского лимана задержан мужчина в гидрокостюме, который планировал вплавь добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ФОТО
Житель Донецкой области собирался вплавь добраться до Молдовы, за консультацию знакомого, который посоветовал ему приобрести гидрокостюм и спасательный круг, в котором спрятать личные вещи, он заплатил 300 долларов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Так, вчера ночью в Одесской области во время патрулирования речного участка границы пограничники Подольского отряда заметили в воде неизвестного человека. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, который собирался вплавь добраться до берега соседней Молдовы.
Как отмечается, мужчина обратился за помощью к знакомому жителю приграничья. Он посоветовал предварительно приобрести гидрокостюм и спасательный круг, в который положить личные вещи, чтобы вплавь преодолеть лиман. За консультации дончанин заплатил 300 долларов.
"Однако на берегу лимана переодетого в гидрокостюм беглеца пограничники задержали еще на старте погружения. И это, возможно, спасло ему жизнь, ведь ночью температура опустилась до +3-5, а воды - до +10-15", - сообщили в ГПСУ.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".
Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.
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України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
до придбання гідрокостюму і рятувального кругу, у якому сховані особисті речі
- лише одна галочка в бюлетені.
На березі Кучурганського лиману затримано можновладців у гідрокостюмах, які планували уплав дістатися Молдови.
Чи саме прикордонники й виступають "невідомими мешканцями прикордоння"?
Це ж так треба всього за якихось 5 років перетворити Вільну Україну в ЗЕконцтабір , де мрією багатьох чоловіків є втеча на волю, щоб не стати витратним біоматеріалом божевільного кривавого маніака, який раніше маскувався під веселого хлопчиська-шоумена!
Ним виявився 23-річний житель Донеччини Джерело:
Конституцією України та Виборчим кодексом України (далі - Кодекс) визначено, що право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Сайт ЦВК - https://www.cvk.gov.ua/informatsiya-shhodo-zagalnogo-informatsiynogo-zabezpechennya-mistsevih-viboriv.html