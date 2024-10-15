На берегу Кучурганского лимана задержан мужчина в гидрокостюме, который планировал вплавь добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ФОТО

Житель Донецкой области собирался вплавь добраться до Молдовы, за консультацию знакомого, который посоветовал ему приобрести гидрокостюм и спасательный круг, в котором спрятать личные вещи, он заплатил 300 долларов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера ночью в Одесской области во время патрулирования речного участка границы пограничники Подольского отряда заметили в воде неизвестного человека. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, который собирался вплавь добраться до берега соседней Молдовы.

Как отмечается, мужчина обратился за помощью к знакомому жителю приграничья. Он посоветовал предварительно приобрести гидрокостюм и спасательный круг, в который положить личные вещи, чтобы вплавь преодолеть лиман. За консультации дончанин заплатил 300 долларов.

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"Однако на берегу лимана переодетого в гидрокостюм беглеца пограничники задержали еще на старте погружения. И это, возможно, спасло ему жизнь, ведь ночью температура опустилась до +3-5, а воды - до +10-15", - сообщили в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

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Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.