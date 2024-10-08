РУС
Новости
2 121 22

По меньшей мере 40 человек погибли при попытках незаконно попасть за границу, - ГПСУ

річка Тиса кордон

По меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 40 человек потеряли свою жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло на реках. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Некоторые реки достаточно коварные, имея корни деревьев, которые человек не видит, куда его может затянуть.

Также случаи были по труднодоступным горным местностям, когда люди фактически блуждали, не зная местности и не зная, как им выйти из лесных чащ. Неоднократно пограничники спасали жизни людям, которые днями гуляли по горам, но фактически были достаточно истощенными из-за того, что шли на такие необдуманные шаги", - отметил представитель ГПСУ.

Госпогранслужба (6777) жертвы (2159) уклонисты (1055)
Топ комментарии
+12
бо закон про мобілізацію та право на бронь, пісєц який справедливий
бо таких як Крупа, тисячі,
бо писдоти, яка платить крупі, сотні тисяч!
бо мусара не можуть ні воювати, ні накрити лівий тютюн
бо там стріляють а там "тиснуть"
а крупу піймали в кінці третього року її "діяльності"
от і тонуть, та розбиваються.
от Вам і СЗЧ 100к+
а це *****, 15-20 бригад!!!!!!!!!!!
то правильний закон підписам зе, що така муйня робиться!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 20:27 Ответить
+12
Бо важко плисти коли тебе б'ють вертухаї на човні. Деякі тцкати просто туди трупи закатованих скидують, наприклад студента Гашевського Олександра.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:36 Ответить
+10
народ тікає, бо примус...примус бо треба воювати...треба воювати, а влада, замість фінансово заохочувати( бо справжні патріоти в перщі дні пішли), застосовує примус...застовує примус бо чим менше грошей витрачати на оборону тим більше можна ********...а в нас не рашка що і ******** можна і контрактників набирати, тож доведиться владі вибирати...ось вона і вибирає: грощі *******, а людей примушувати
показать весь комментарий
08.10.2024 20:37 Ответить
Може на фронті менше шансів було загинути...
показать весь комментарий
08.10.2024 20:20 Ответить
та х там.. загинуло 40 втікло 100 к а так би загинуло 80 к.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:24 Ответить
А шо таке К?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:39 Ответить
к - кусків, тисяч
сленг такий
показать весь комментарий
08.10.2024 20:43 Ответить
Якщо він перепливав ріку то значить розраховував на свої сили , просто не розрахував силу ріки . А будучи на фронті що всі гинуть ? Повертаються заслуженими героями . І що краще здохнути десь дезертиром , від якого сусіди будуть відвертатись ,чи стати героєм .
показать весь комментарий
08.10.2024 20:51 Ответить
Якби ж то там тільки річка була перепоною... І питання до тебе, чому ти пишеш тут а не спробуєш стати заслуженим героєм? Це ж так просто з твоїх слів. Ну і вивчи значення слова дизертир, перш ніж вживати його до цивільних.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:08 Ответить
Повертаються зараз тільки інваліди, інших служать далі, бо немає демобілізації, а значить ти будеш воювати поки або не вб'ють або не станеш калікою, як наша держава ставиться до ветеранів знаєш ? А сусідам на тебе начхати як було так і буде.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:08 Ответить
Понад 100 тисяч сзч,про це вже на маратоні говорили.А ці хто тікав через Тису,не дезертири взагалі.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:25 Ответить
Так я ж про це й кажу...
показать весь комментарий
08.10.2024 22:50 Ответить
Ні, на фронті вже загинуло 100 тисяч і 300 тисяч стали інвалідами. Це приблизно з мільйонної армії. Відсотки можете порахувати самі.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:32 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 20:27 Ответить
А скільком таки вдалося!?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:27 Ответить
Напевне їх вбили...
показать весь комментарий
08.10.2024 20:28 Ответить
А чого вони загинули?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:30 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 20:36 Ответить
По Тисі вертухаї не плавають на човнах. А от на Дністрі частенько таке буває. Хлопець відмовляється залазити в човен прикордонників, і вони починають його веслами гасити )
показать весь комментарий
08.10.2024 21:34 Ответить
народ тікає, бо примус...примус бо треба воювати...треба воювати, а влада, замість фінансово заохочувати( бо справжні патріоти в перщі дні пішли), застосовує примус...застовує примус бо чим менше грошей витрачати на оборону тим більше можна ********...а в нас не рашка що і ******** можна і контрактників набирати, тож доведиться владі вибирати...ось вона і вибирає: грощі *******, а людей примушувати
показать весь комментарий
08.10.2024 20:37 Ответить
Якось так.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:10 Ответить
Влада так пАтужно мотивує громадян полишати "країну мрій Ze", що така дрібниця як напрямок (за кордон чи на той світ) вже втратила своє значення.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:08 Ответить
С такою владою скоро люди підуть штурмувати не посадки а кордони
показать весь комментарий
08.10.2024 21:10 Ответить
Краще вже урядовий квартал знести..
показать весь комментарий
08.10.2024 21:16 Ответить
 
 