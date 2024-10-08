По меньшей мере 40 человек погибли при попытках незаконно попасть за границу, - ГПСУ

По меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

"По меньшей мере 40 человек потеряли свою жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло на реках. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Некоторые реки достаточно коварные, имея корни деревьев, которые человек не видит, куда его может затянуть.

Также случаи были по труднодоступным горным местностям, когда люди фактически блуждали, не зная местности и не зная, как им выйти из лесных чащ. Неоднократно пограничники спасали жизни людям, которые днями гуляли по горам, но фактически были достаточно истощенными из-за того, что шли на такие необдуманные шаги", - отметил представитель ГПСУ.

