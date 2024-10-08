УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини
2 121 22

Щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно потрапити за кордон, - ДПСУ

річка Тиса кордон

Щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути.

Також випадки були по важкодоступних гірських місцевостях, коли люди фактично блукали, не знаючи місцевості і не знаючи, як їм вийти з лісових хащ. Неодноразово прикордонники рятували життя людям, які днями гуляли горами, але фактично були досить виснаженими через те, що йшли на такі необдумані кроки", – зазначив представник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) жертви (1881) ухилянти (1127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
бо закон про мобілізацію та право на бронь, пісєц який справедливий
бо таких як Крупа, тисячі,
бо писдоти, яка платить крупі, сотні тисяч!
бо мусара не можуть ні воювати, ні накрити лівий тютюн
бо там стріляють а там "тиснуть"
а крупу піймали в кінці третього року її "діяльності"
от і тонуть, та розбиваються.
от Вам і СЗЧ 100к+
а це *****, 15-20 бригад!!!!!!!!!!!
то правильний закон підписам зе, що така муйня робиться!!!
показати весь коментар
08.10.2024 20:27 Відповісти
+12
Бо важко плисти коли тебе б'ють вертухаї на човні. Деякі тцкати просто туди трупи закатованих скидують, наприклад студента Гашевського Олександра.
показати весь коментар
08.10.2024 20:36 Відповісти
+10
народ тікає, бо примус...примус бо треба воювати...треба воювати, а влада, замість фінансово заохочувати( бо справжні патріоти в перщі дні пішли), застосовує примус...застовує примус бо чим менше грошей витрачати на оборону тим більше можна ********...а в нас не рашка що і ******** можна і контрактників набирати, тож доведиться владі вибирати...ось вона і вибирає: грощі *******, а людей примушувати
показати весь коментар
08.10.2024 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може на фронті менше шансів було загинути...
показати весь коментар
08.10.2024 20:20 Відповісти
та х там.. загинуло 40 втікло 100 к а так би загинуло 80 к.
показати весь коментар
08.10.2024 20:24 Відповісти
А шо таке К?
показати весь коментар
08.10.2024 20:39 Відповісти
к - кусків, тисяч
сленг такий
показати весь коментар
08.10.2024 20:43 Відповісти
Якщо він перепливав ріку то значить розраховував на свої сили , просто не розрахував силу ріки . А будучи на фронті що всі гинуть ? Повертаються заслуженими героями . І що краще здохнути десь дезертиром , від якого сусіди будуть відвертатись ,чи стати героєм .
показати весь коментар
08.10.2024 20:51 Відповісти
Якби ж то там тільки річка була перепоною... І питання до тебе, чому ти пишеш тут а не спробуєш стати заслуженим героєм? Це ж так просто з твоїх слів. Ну і вивчи значення слова дизертир, перш ніж вживати його до цивільних.
показати весь коментар
08.10.2024 21:08 Відповісти
Повертаються зараз тільки інваліди, інших служать далі, бо немає демобілізації, а значить ти будеш воювати поки або не вб'ють або не станеш калікою, як наша держава ставиться до ветеранів знаєш ? А сусідам на тебе начхати як було так і буде.
показати весь коментар
08.10.2024 21:08 Відповісти
Понад 100 тисяч сзч,про це вже на маратоні говорили.А ці хто тікав через Тису,не дезертири взагалі.
показати весь коментар
08.10.2024 21:25 Відповісти
Так я ж про це й кажу...
показати весь коментар
08.10.2024 22:50 Відповісти
Ні, на фронті вже загинуло 100 тисяч і 300 тисяч стали інвалідами. Це приблизно з мільйонної армії. Відсотки можете порахувати самі.
показати весь коментар
08.10.2024 21:32 Відповісти
бо закон про мобілізацію та право на бронь, пісєц який справедливий
бо таких як Крупа, тисячі,
бо писдоти, яка платить крупі, сотні тисяч!
бо мусара не можуть ні воювати, ні накрити лівий тютюн
бо там стріляють а там "тиснуть"
а крупу піймали в кінці третього року її "діяльності"
от і тонуть, та розбиваються.
от Вам і СЗЧ 100к+
а це *****, 15-20 бригад!!!!!!!!!!!
то правильний закон підписам зе, що така муйня робиться!!!
показати весь коментар
08.10.2024 20:27 Відповісти
А скільком таки вдалося!?
показати весь коментар
08.10.2024 20:27 Відповісти
Напевне їх вбили...
показати весь коментар
08.10.2024 20:28 Відповісти
А чого вони загинули?
показати весь коментар
08.10.2024 20:30 Відповісти
Бо важко плисти коли тебе б'ють вертухаї на човні. Деякі тцкати просто туди трупи закатованих скидують, наприклад студента Гашевського Олександра.
показати весь коментар
08.10.2024 20:36 Відповісти
По Тисі вертухаї не плавають на човнах. А от на Дністрі частенько таке буває. Хлопець відмовляється залазити в човен прикордонників, і вони починають його веслами гасити )
показати весь коментар
08.10.2024 21:34 Відповісти
народ тікає, бо примус...примус бо треба воювати...треба воювати, а влада, замість фінансово заохочувати( бо справжні патріоти в перщі дні пішли), застосовує примус...застовує примус бо чим менше грошей витрачати на оборону тим більше можна ********...а в нас не рашка що і ******** можна і контрактників набирати, тож доведиться владі вибирати...ось вона і вибирає: грощі *******, а людей примушувати
показати весь коментар
08.10.2024 20:37 Відповісти
Якось так.
показати весь коментар
08.10.2024 21:10 Відповісти
Влада так пАтужно мотивує громадян полишати "країну мрій Ze", що така дрібниця як напрямок (за кордон чи на той світ) вже втратила своє значення.
показати весь коментар
08.10.2024 21:08 Відповісти
С такою владою скоро люди підуть штурмувати не посадки а кордони
показати весь коментар
08.10.2024 21:10 Відповісти
Краще вже урядовий квартал знести..
показати весь коментар
08.10.2024 21:16 Відповісти
 
 