Щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно потрапити за кордон, - ДПСУ
Щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках. Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути.
Також випадки були по важкодоступних гірських місцевостях, коли люди фактично блукали, не знаючи місцевості і не знаючи, як їм вийти з лісових хащ. Неодноразово прикордонники рятували життя людям, які днями гуляли горами, але фактично були досить виснаженими через те, що йшли на такі необдумані кроки", – зазначив представник ДПСУ.
сленг такий
бо таких як Крупа, тисячі,
бо писдоти, яка платить крупі, сотні тисяч!
бо мусара не можуть ні воювати, ні накрити лівий тютюн
бо там стріляють а там "тиснуть"
а крупу піймали в кінці третього року її "діяльності"
от і тонуть, та розбиваються.
от Вам і СЗЧ 100к+
а це *****, 15-20 бригад!!!!!!!!!!!
то правильний закон підписам зе, що така муйня робиться!!!