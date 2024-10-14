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Задержаны двое подвыпивших мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Неподалеку границы с Польшей пограничники заметили двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Как выяснилось, идея совершить спонтанное путешествие у них возникла после употребления алкогольных напитков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером военнослужащие отдела "Морозовичи" обнаружили неподалеку украинско-польской границы двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались убежать, но их быстро догнали пограничники. Оказалось, что они не были одинокими - вместе с ними находились еще две женщины", - говорится в сообщении.

Двоє чоловіків напідпитку намагалися перетнути кордон

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За границу с пересадками за $7 тыс.: Ликвидирован канал переправки мужчин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как выяснилось, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы. После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в приграничье.

В ГПСУ сообщили, что на всех четырех человек пограничники составили административные материалы за нарушение пограничного режима. Двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, предстанут перед судом за свои действия.

Также читайте: По меньшей мере 40 человек погибли при попытках незаконно попасть за границу, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) мужчины (133)


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Тепер держава спасена!
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14.10.2024 15:48 Ответить
Ну заблукали... Вони ж не ухилянти...
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14.10.2024 15:52 Ответить
На суді скажуть, що хильнули зайвого і біс почав шепотіти на плечі: "А слабо перетнути кордон? Слабо?"
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14.10.2024 16:01 Ответить
Усіх на ЛТП.
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14.10.2024 15:53 Ответить
"Відмітили" вдале перетинання кордону - але щось пішло не так....
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14.10.2024 15:53 Ответить
Треба було горілку пивом не запивати! А ще краще гарного віскарика!
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14.10.2024 16:00 Ответить
Екснардеп Олег Ляшко тепер командир батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади

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14.10.2024 16:03 Ответить
- А чого ти кородон поліз перетинати?
- Так вона мені говорила: а слабо Вольдемару кордон перетнути?
- То нехай би Вольдемар і перетинав
- так вона мене Вольдемаром називала!
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14.10.2024 16:05 Ответить
допрос, суд, тюрма
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14.10.2024 17:57 Ответить
 
 