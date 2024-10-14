Задержаны двое подвыпивших мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО
Неподалеку границы с Польшей пограничники заметили двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Как выяснилось, идея совершить спонтанное путешествие у них возникла после употребления алкогольных напитков.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером военнослужащие отдела "Морозовичи" обнаружили неподалеку украинско-польской границы двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались убежать, но их быстро догнали пограничники. Оказалось, что они не были одинокими - вместе с ними находились еще две женщины", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы. После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в приграничье.
В ГПСУ сообщили, что на всех четырех человек пограничники составили административные материалы за нарушение пограничного режима. Двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, предстанут перед судом за свои действия.
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