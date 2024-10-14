Затримано двох чоловіків напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО

Неподалік кордону з Польщею прикордонники помітили двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Як з’ясувалося, ідея здійснити спонтанну подорож в них виникла після вживання алкогольних напоїв.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері військовослужбовці відділу "Морозовичі" виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, але їх швидко наздогнали охоронці кордону. Виявилося, що вони не були самотніми - разом із ними знаходилися ще дві жінки", - йдеться в повідомленні.

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Як з’ясувалося, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні.

У ДПСУ повідомили, що на всіх чотирьох осіб прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.

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