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Затримано двох чоловіків напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО

Неподалік кордону з Польщею прикордонники помітили двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Як з’ясувалося, ідея здійснити спонтанну подорож в них виникла після вживання алкогольних напоїв.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері військовослужбовці відділу "Морозовичі" виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, але їх швидко наздогнали охоронці кордону. Виявилося, що вони не були самотніми - разом із ними знаходилися ще дві жінки", - йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків напідпитку намагалися перетнути кордон

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Як з’ясувалося, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні.

У ДПСУ повідомили, що на всіх чотирьох осіб прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.

Також читайте: Щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно потрапити за кордон, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815) чоловіки (160)


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Тепер держава спасена!
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14.10.2024 15:48 Відповісти
Ну заблукали... Вони ж не ухилянти...
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14.10.2024 15:52 Відповісти
На суді скажуть, що хильнули зайвого і біс почав шепотіти на плечі: "А слабо перетнути кордон? Слабо?"
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14.10.2024 16:01 Відповісти
Усіх на ЛТП.
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14.10.2024 15:53 Відповісти
"Відмітили" вдале перетинання кордону - але щось пішло не так....
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14.10.2024 15:53 Відповісти
Треба було горілку пивом не запивати! А ще краще гарного віскарика!
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14.10.2024 16:00 Відповісти
Екснардеп Олег Ляшко тепер командир батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади

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14.10.2024 16:03 Відповісти
- А чого ти кородон поліз перетинати?
- Так вона мені говорила: а слабо Вольдемару кордон перетнути?
- То нехай би Вольдемар і перетинав
- так вона мене Вольдемаром називала!
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14.10.2024 16:05 Відповісти
допрос, суд, тюрма
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14.10.2024 17:57 Відповісти
 
 