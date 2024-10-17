На лодке через Тису или через официальные пункты пропуска - задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам
Во Львове задержали руководителя благотворительного фонда, который организовал нелегальный трафик за границу для военнообязанных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 46-летнему директору благотворительной организации по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Какую схему придумал подозреваемый?
По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений наладил схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову или Румынию.
Установлено, что он подыскивал мужчин призывного возраста, которые не имеют права на пересечение госграницы во время войны, и за 7500 долларов США предлагал свои "услуги" - выезд через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.
Как сообщили правоохранители, во время получения части средств в размере 15 тысяч долларов США благотворитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
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