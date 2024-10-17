РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12526 посетителей онлайн
Новости
2 582 16

На лодке через Тису или через официальные пункты пропуска - задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам

Во Львове задержали руководителя благотворительного фонда, который организовал нелегальный трафик за границу для военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 46-летнему директору благотворительной организации по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Житель Полтавщины пытался подкупить пограничника и переправить группу лиц в Словакию, - ГПСУ

Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати

Какую схему придумал подозреваемый?

По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений наладил схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову или Румынию.

Установлено, что он подыскивал мужчин призывного возраста, которые не имеют права на пересечение госграницы во время войны, и за 7500 долларов США предлагал свои "услуги" - выезд через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.

Читайте также: Студент-юрист за 10 тыс. дол. предлагал мужчинам "обучение" в польском вузе, чтобы выехать за границу - его задержали

Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати
Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати
Затримали керівника благодійного фонду, який допомагав ухилянтам виїхати

Как сообщили правоохранители, во время получения части средств в размере 15 тысяч долларов США благотворитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

благотворительность (617) Львов (4599) уклонисты (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Якщо хоч одного пристрілять "прі папиткє к бєгству", то ця свинська хвиля зупиниться.
показать весь комментарий
17.10.2024 20:30
+3
Ви для початку доведіть, що заборона на виїзд чоловіків є законною. Є рішення суду, які говорять, що ця заборона порушує Конституцію. І заяви про Конституцію "на паузі" повісьте собі в туалеті
показать весь комментарий
17.10.2024 21:33
+2
Подумав - благодіиник - але ж ні за бабоси
показать весь комментарий
17.10.2024 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подумав - благодіиник - але ж ні за бабоси
показать весь комментарий
17.10.2024 20:28 Ответить
Якщо хоч одного пристрілять "прі папиткє к бєгству", то ця свинська хвиля зупиниться.
показать весь комментарий
17.10.2024 20:30 Ответить
Герой ти наш кровожерливий картонний. Чому не в армії?? Чому не на фронті???
показать весь комментарий
18.10.2024 04:54 Ответить
Рюзкє не знають, що Ореста - це жіноче ім'я.
показать весь комментарий
18.10.2024 06:46 Ответить
🤣🤣геройЧЛЕНИХА. ...геройЧЛЕНИНЯ🤣🤣🤣🤣геройСАМИНЯ🤣🤣🤣геройСАМИЦЯ
показать весь комментарий
18.10.2024 07:49 Ответить
чому не на фронті така герой.........?????
показать весь комментарий
18.10.2024 07:50 Ответить
Рюзке хіхікають, а українці знають, що в 30-х роках у Харкові працювала московська, лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх на російські, або наблизила по звучанню до російських.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:02 Ответить
от блін, такі стартапи знищуються....
показать весь комментарий
17.10.2024 20:38 Ответить
Одні під виглядом волонтерів крадуть гуманітарку і авто псевдоправозахмстники і журналісти які перешкоджають роботі тцк і поліції і викладають в інтернет адвокати які відмазують ухилянтів
показать весь комментарий
17.10.2024 20:45 Ответить
З окопу пишеш?
показать весь комментарий
17.10.2024 20:51 Ответить
Про це тільки з окопу допустимо?
показать весь комментарий
17.10.2024 20:54 Ответить
Обзивати інших людей ухилянтами і бути проти людей які борються із свавіллям поліції і тцк, прицьому не сидячи в окопі якось дивно. Якщо він за мобілізацію, має бути першим в тцк інакше це лицемірством називається
показать весь комментарий
17.10.2024 21:15 Ответить
З окопу 🤣🤣🤣🤣який в дивані вирив
показать весь комментарий
18.10.2024 04:56 Ответить
Ви для початку доведіть, що заборона на виїзд чоловіків є законною. Є рішення суду, які говорять, що ця заборона порушує Конституцію. І заяви про Конституцію "на паузі" повісьте собі в туалеті
показать весь комментарий
17.10.2024 21:33 Ответить
Влад Яма ? Як там смітники в Америці ?
показать весь комментарий
17.10.2024 21:36 Ответить
При чому американські смітники до незаконних дій української влади?
показать весь комментарий
17.10.2024 23:04 Ответить
 
 