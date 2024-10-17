На лодке через Тису или через официальные пункты пропуска - задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам

Во Львове задержали руководителя благотворительного фонда, который организовал нелегальный трафик за границу для военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

"При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 46-летнему директору благотворительной организации по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Житель Полтавщины пытался подкупить пограничника и переправить группу лиц в Словакию, - ГПСУ

Какую схему придумал подозреваемый?

По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений наладил схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову или Румынию.

Установлено, что он подыскивал мужчин призывного возраста, которые не имеют права на пересечение госграницы во время войны, и за 7500 долларов США предлагал свои "услуги" - выезд через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.

Читайте также: Студент-юрист за 10 тыс. дол. предлагал мужчинам "обучение" в польском вузе, чтобы выехать за границу - его задержали







Как сообщили правоохранители, во время получения части средств в размере 15 тысяч долларов США благотворитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.