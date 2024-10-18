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Врач в Сумах за 3000$ предоставлял уклонистам медицинские документы на установление группы инвалидности и снятия с учета, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах задержали медика, который обеспечивал военнообязанных медицинскими документами, необходимыми для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает Цензор.НЕТ .

Отмечается, что медик, вступив в преступный сговор со служебными лицами ВВК, обеспечивал военнообязанных мужчин медицинскими документами с указанием диагноза, необходимого для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.

Свои услуги он оценивал в 3000 долларов США.

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У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації

В августе 2024 года в рамках уголовного производства задокументирован факт получения медиком от так называемого "пациента" 2000 долларов США.

В четверг, 17 октября 2024 года, врача задержали непосредственно после получения остальной части оговоренной суммы в размере 41 тыс. 500 грн.

В отношении сообщников подозреваемого продолжается следствие.

Врачу КНП "Сумская городская клиническая больница №4" сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

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У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації
У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації
У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації

Автор: 

прокуратура (5032) Сумы (1176) врачи (1517) уклонисты (921)


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Це якийсь любітєль! Профі в доларах та євро беруть!
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18.10.2024 15:48 Ответить
Ціни від 10 000. Напевно тому і затримали
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18.10.2024 16:01 Ответить
Український Робін Гуд - допомагав біднякам
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18.10.2024 16:01 Ответить
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18.10.2024 16:25 Ответить
Мабуть в усіх медичних працівників рідні вже також раптом стали інвалідами.
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18.10.2024 16:38 Ответить
Краще б написали, в якому місті немає такого лікаря.
Ото була б дійсно новина варта уваги.
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18.10.2024 17:15 Ответить
Нарушитель конвенции ????
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18.10.2024 17:16 Ответить
Я ні на що не натякаю, але такими мʼякими законами, які діють в Україні по відношенню до масштабних хабарників, це навіть не дурість, це підтримка ворога та допомога йому. А якщо створити Моссад , який займається розвідкою та усуненням « клептоманів»? Ну, наприклад, людина здуріла від міліонів доларів та сама пішла з цього світу та надала приклад співучасникам …
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18.10.2024 18:49 Ответить
 
 