Врач в Сумах за 3000$ предоставлял уклонистам медицинские документы на установление группы инвалидности и снятия с учета, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах задержали медика, который обеспечивал военнообязанных медицинскими документами, необходимыми для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает Цензор.НЕТ .

Отмечается, что медик, вступив в преступный сговор со служебными лицами ВВК, обеспечивал военнообязанных мужчин медицинскими документами с указанием диагноза, необходимого для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.

Свои услуги он оценивал в 3000 долларов США.

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В августе 2024 года в рамках уголовного производства задокументирован факт получения медиком от так называемого "пациента" 2000 долларов США.

В четверг, 17 октября 2024 года, врача задержали непосредственно после получения остальной части оговоренной суммы в размере 41 тыс. 500 грн.

В отношении сообщников подозреваемого продолжается следствие.

Врачу КНП "Сумская городская клиническая больница №4" сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

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