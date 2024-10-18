Врач в Сумах за 3000$ предоставлял уклонистам медицинские документы на установление группы инвалидности и снятия с учета, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумах задержали медика, который обеспечивал военнообязанных медицинскими документами, необходимыми для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.
Об этом сообщает прокуратура Сумщины, передает Цензор.НЕТ .
Отмечается, что медик, вступив в преступный сговор со служебными лицами ВВК, обеспечивал военнообязанных мужчин медицинскими документами с указанием диагноза, необходимого для установления группы инвалидности и снятия с воинского учета.
Свои услуги он оценивал в 3000 долларов США.
В августе 2024 года в рамках уголовного производства задокументирован факт получения медиком от так называемого "пациента" 2000 долларов США.
В четверг, 17 октября 2024 года, врача задержали непосредственно после получения остальной части оговоренной суммы в размере 41 тыс. 500 грн.
В отношении сообщников подозреваемого продолжается следствие.
Врачу КНП "Сумская городская клиническая больница №4" сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
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Ото була б дійсно новина варта уваги.