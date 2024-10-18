Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Сумах затримали медика, який забезпечував військовозобов’язаних медичними документами, необхідними для встановлення групи інвалідності та зняття з військового обліку.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що медик, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ВЛК, забезпечував військовозобов’язаних чоловіків медичними документами із зазначенням діагнозу, необхідного для встановлення групи інвалідності та зняття з військового обліку.
Свої послуги він оцінював у 3000 доларів США.
У серпні 2024 року в рамках кримінального провадження задокументовано факт одержання медиком від так званого "пацієнта" 2000 доларів США.
У четвер, 17 жовтня 2024 року, лікаря затримали безпосередньо після одержання решти від обумовленої суми в розмірі 41 тис. 500 грн.
Стосовно спільників підозрюваного триває слідство.
Лікарю КНП "Сумська міська клінічна лікарня №4" повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.
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