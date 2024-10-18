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Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Сумах затримали медика, який забезпечував військовозобов’язаних медичними документами, необхідними для встановлення групи інвалідності та зняття з військового обліку.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що медик, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ВЛК, забезпечував військовозобов’язаних чоловіків медичними документами із зазначенням діагнозу, необхідного для встановлення групи інвалідності та зняття з військового обліку.

Свої послуги він оцінював у 3000 доларів США.

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У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації

У серпні 2024 року в рамках кримінального провадження задокументовано факт одержання медиком від так званого "пацієнта" 2000 доларів США.

У четвер, 17 жовтня 2024 року, лікаря затримали безпосередньо після одержання решти від обумовленої суми в розмірі 41 тис. 500 грн.

Стосовно спільників підозрюваного триває слідство.

Лікарю КНП "Сумська міська клінічна лікарня №4" повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

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У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації
У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації
У Сумах затримали медика, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації

Автор: 

прокуратура (3699) Суми (905) лікарі (1289) ухилянти (988)


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Це якийсь любітєль! Профі в доларах та євро беруть!
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18.10.2024 15:48 Відповісти
Ціни від 10 000. Напевно тому і затримали
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18.10.2024 16:01 Відповісти
Український Робін Гуд - допомагав біднякам
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18.10.2024 16:01 Відповісти
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18.10.2024 16:25 Відповісти
Мабуть в усіх медичних працівників рідні вже також раптом стали інвалідами.
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18.10.2024 16:38 Відповісти
Краще б написали, в якому місті немає такого лікаря.
Ото була б дійсно новина варта уваги.
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18.10.2024 17:15 Відповісти
Нарушитель конвенции ????
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18.10.2024 17:16 Відповісти
Я ні на що не натякаю, але такими мʼякими законами, які діють в Україні по відношенню до масштабних хабарників, це навіть не дурість, це підтримка ворога та допомога йому. А якщо створити Моссад , який займається розвідкою та усуненням « клептоманів»? Ну, наприклад, людина здуріла від міліонів доларів та сама пішла з цього світу та надала приклад співучасникам …
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18.10.2024 18:49 Відповісти
 
 