Во львовских школах усилят меры безопасности через сообщения о возможных терактах

Из-за сообщения о возможных терактах правоохранители осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Давать определение всем событиям, которые на этой неделе происходят во Львове, должны правоохранительные органы. Мы же с вами фиксируем то, что видим. В анонимных телеграмм-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Пока никто не может сказать точно - это ИПСО или реальные угрозы. Ясно одно - это уже не первый раз, когда через Телеграмм нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не должны поддаваться на провокации. Не забывайте, что у нас война и она также информационная", - отметил городской голова.

Он рассказал, что правоохранители еще сегодня осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ города. Детали не разглашаются.

"Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах!", - добавил Садовый.

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Что предшествовало

Напомним во Львове под утро, 18 сентября, сгорел кинотеатр "Колокол". Предварительно, причиной пожара называют поджог.

А в ночь с 15 на 16 сентября произошло нападение на кафе, которое принадлежит военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения, нанеся заведению немалый ущерб. Его уже задержали правоохранители.

Впоследствии был заблокирован телеграмм-канал который распространял информацию о терактах во львовских школах.

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