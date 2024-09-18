У львівських школах посилять заходи безпеки через повідомлення про можливі теракти

Через повідомлення про можливі теракти правоохооронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Ми ж із вами фіксуємо те, що бачимо. В анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", - зазначив міський голова.

Він розповів, що правоохоронці ще сьогодні здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Деталі не розголошуються.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах!", - додав Садовий.

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Що передувало

Нагадаємо у Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.

А в ніч з 15 на 16 вересня стався напад на кав’ярню, яка належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Нападник розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення, завдавши закладу чималих збитків. Його вже затримали правоохоронці.

Згодом було заблоковано телеграм-канал який поширював інформацію про теракти в львівських школах.

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