У Львівському коледжі здетонував вогнегасник, 4 учениці госпіталізовані у стані середньої важкості
Сьогодні, 17 вересня, у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і здетонував вогнегасник. Через це четверо дівчат потрапили до лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської міськради.
Як зазначається, ситуація трапилася під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті.
Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.
"Чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки - у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", - йдеться у повідомленні.
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Може їх чипляти на дрон ?
правильно, сторож!
нєнє, ні директор, що купив подешевше, собі на карман! ні той хто продав, гімно, але з відкатом!
а, саме сторож, що неправильно повісив, той клятий вогнегасник.
правильно, сторож!
*******
А сторожем був якраз Порошенко? Ну, тоді все ясно.
Добре, що на той час там нікого не було, бо всі учні вийшли з класу. Якби той шматок впав комусь на голову, то принаймні міг би бути один труп.
Якраз повинен був початися урок фізики. Це про Ньютона і яблуко, яка впало йому на голову.
Такий собі чорний гумор долі.