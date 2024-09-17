У Львівському коледжі здетонував вогнегасник, 4 учениці госпіталізовані у стані середньої важкості

Сьогодні, 17 вересня, у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і здетонував вогнегасник. Через це четверо дівчат потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської міськради.

Як зазначається, ситуація трапилася під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті.

Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.

Читайте також: У Львові невідомий розтрощив кав’ярню військовослужбовця ЗСУ: нападника затримала поліція. ФОТОрепортаж

"Чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки - у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", - йдеться у повідомленні.