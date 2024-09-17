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Новини
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У Львівському коледжі здетонував вогнегасник, 4 учениці госпіталізовані у стані середньої важкості

У Львові здетонував вогнегасник, є поранені

Сьогодні, 17 вересня, у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і здетонував вогнегасник. Через це четверо дівчат потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівської міськради.

Як зазначається, ситуація трапилася під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті.

Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.

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"Чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки - у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вибух (4461) Львів (3070) укриття (296)


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Топ коментарі
+3
нхра собі! Цікаво, яка марка вогнегасника і хто виробник, і чи пройшов чергове ТО? Інтерес професійний, бо я на підприємстві займаюсь ними.
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17.09.2024 15:34
+3
Дайте марку вогнегасника!
Може їх чипляти на дрон ?
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17.09.2024 15:39
+3
кришку мабудь вирвало. Колись таке бачив. Але це не детонація, це через високий тиск і пошкодження конструкції.
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17.09.2024 15:47
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Перший раз чую, щоб вогнегасник здетонував. Може впав та розгерметизувався?
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17.09.2024 15:32 Відповісти
кришку мабудь вирвало. Колись таке бачив. Але це не детонація, це через високий тиск і пошкодження конструкції.
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17.09.2024 15:47 Відповісти
Ну звісно. Я ж про це й кажу. Тут або журналюги шось наплутали, або ******* пресоХВицерша якась з МЧС
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17.09.2024 16:44 Відповісти
Шо за вогнегасник ?
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17.09.2024 15:33 Відповісти
нхра собі! Цікаво, яка марка вогнегасника і хто виробник, і чи пройшов чергове ТО? Інтерес професійний, бо я на підприємстві займаюсь ними.
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17.09.2024 15:34 Відповісти
Сьогодні на мапі тривог червоні були Львівська і Чернівецька.
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17.09.2024 15:35 Відповісти
"он сам упал"..
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17.09.2024 15:35 Відповісти
Дайте марку вогнегасника!
Може їх чипляти на дрон ?
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17.09.2024 15:39 Відповісти
СО2
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17.09.2024 15:44 Відповісти
Може бути: у вуглекислотних, наприклад ВВК 3,5 тиск 150 атмосфер.
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17.09.2024 16:08 Відповісти
Нема там такого тиску. Вуглекислота знаходиться в балоні в рідкому стані пвд тиском 50-70 атмосфер, в залежності від температури. А, на 150 атмосфер, розрахований балон...
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18.09.2024 00:11 Відповісти
перезаряженный
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17.09.2024 15:45 Відповісти
В середині граната була
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17.09.2024 15:41 Відповісти
Так, горловина вогнегасника - як раз граната спокійно пройде. .
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17.09.2024 15:45 Відповісти
Якщо в нас вогнегасники детонують, то може треба випускати їх побільше, для військових потреб?
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17.09.2024 15:50 Відповісти
Помню в 1991 приехала в наш львовский техником проверка по пожарной безопасности в дворе разожгли большой костер нам пятерым старшекурсника выдали по огнетушителю снятых прямо с стен,то только мой сработал на половину мощности и еле затушил огонь.
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17.09.2024 15:51 Відповісти
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17.09.2024 16:46 Відповісти
Вот этот назывался кажется ОХП 10.
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17.09.2024 16:48 Відповісти
а, хто у всьому винний?
правильно, сторож!
нєнє, ні директор, що купив подешевше, собі на карман! ні той хто продав, гімно, але з відкатом!
а, саме сторож, що неправильно повісив, той клятий вогнегасник.
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17.09.2024 15:53 Відповісти
а, хто у всьому винний?
правильно, сторож!
*******
А сторожем був якраз Порошенко? Ну, тоді все ясно.

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17.09.2024 15:59 Відповісти
Пам'ятаю, як ще в радянській школі, у моєму класі на перерві на парту впав зі стелі кількакілограмовий шматок цементу, яким при будівництві замазали щілину між бетонними плитами.

Добре, що на той час там нікого не було, бо всі учні вийшли з класу. Якби той шматок впав комусь на голову, то принаймні міг би бути один труп.

Якраз повинен був початися урок фізики. Це про Ньютона і яблуко, яка впало йому на голову.
Такий собі чорний гумор долі.
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17.09.2024 15:54 Відповісти
пенные не взрываются , значит СО2 там высокое давление
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17.09.2024 15:56 Відповісти
Быстрее всего, перезаправленный к началу учебного года пожаротушиль, возможно попал под прямые солнечные лучи, или кнагревательному прибору, если не было резкого удара по баллону... ЗЫ... к слову, был случай с газовым баллоном... Чел заправил, кинул в багажник не зафиксировав и не накрутив защитный колпак; на выбоине, машину встряхнуло, баллон покотился и по инерции сильно ударился краном , кран от удара отлетел, резкое истечение газа из баллона в салон. Водитель моментально превратился в глыбу льда. А был случай когда после хранения зимой снаружи, занесли баллон с газом в теплое помещение, для подключения к газовой плите и от нагрева , баллон рвонул, пол кухни как и не было.
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17.09.2024 16:01 Відповісти
Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення, куди ще безпечніше коли в укритті прилетіло
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17.09.2024 16:32 Відповісти
Куди шо прилетіло? Вибухнув вогнегасник. Вони під великим тиском знаходяться
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17.09.2024 16:38 Відповісти
Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", вони й так зробили все можливе щоб покалічити студентів
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17.09.2024 16:35 Відповісти
 
 