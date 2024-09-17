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Во Львовском колледже сдетонировал огнетушитель, 4 ученицы госпитализированы в состоянии средней тяжести

У Львові здетонував вогнегасник, є поранені

Сегодня, 17 сентября, во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель. Из-за этого четверо девушек попали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского горсовета.

Как отмечается, ситуация случилась во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии.

Работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.

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"Четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", - говорится в сообщении.

Автор: 

взрыв (6742) Львов (4582) укрытие (131)


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Топ комментарии
+3
нхра собі! Цікаво, яка марка вогнегасника і хто виробник, і чи пройшов чергове ТО? Інтерес професійний, бо я на підприємстві займаюсь ними.
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17.09.2024 15:34
+3
Дайте марку вогнегасника!
Може їх чипляти на дрон ?
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17.09.2024 15:39
+3
кришку мабудь вирвало. Колись таке бачив. Але це не детонація, це через високий тиск і пошкодження конструкції.
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17.09.2024 15:47
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Перший раз чую, щоб вогнегасник здетонував. Може впав та розгерметизувався?
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17.09.2024 15:32 Ответить
кришку мабудь вирвало. Колись таке бачив. Але це не детонація, це через високий тиск і пошкодження конструкції.
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17.09.2024 15:47 Ответить
Ну звісно. Я ж про це й кажу. Тут або журналюги шось наплутали, або ******* пресоХВицерша якась з МЧС
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17.09.2024 16:44 Ответить
Шо за вогнегасник ?
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17.09.2024 15:33 Ответить
нхра собі! Цікаво, яка марка вогнегасника і хто виробник, і чи пройшов чергове ТО? Інтерес професійний, бо я на підприємстві займаюсь ними.
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17.09.2024 15:34 Ответить
Сьогодні на мапі тривог червоні були Львівська і Чернівецька.
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17.09.2024 15:35 Ответить
"он сам упал"..
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17.09.2024 15:35 Ответить
Дайте марку вогнегасника!
Може їх чипляти на дрон ?
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17.09.2024 15:39 Ответить
СО2
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17.09.2024 15:44 Ответить
Може бути: у вуглекислотних, наприклад ВВК 3,5 тиск 150 атмосфер.
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17.09.2024 16:08 Ответить
Нема там такого тиску. Вуглекислота знаходиться в балоні в рідкому стані пвд тиском 50-70 атмосфер, в залежності від температури. А, на 150 атмосфер, розрахований балон...
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18.09.2024 00:11 Ответить
перезаряженный
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17.09.2024 15:45 Ответить
В середині граната була
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17.09.2024 15:41 Ответить
Так, горловина вогнегасника - як раз граната спокійно пройде. .
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17.09.2024 15:45 Ответить
Якщо в нас вогнегасники детонують, то може треба випускати їх побільше, для військових потреб?
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17.09.2024 15:50 Ответить
Помню в 1991 приехала в наш львовский техником проверка по пожарной безопасности в дворе разожгли большой костер нам пятерым старшекурсника выдали по огнетушителю снятых прямо с стен,то только мой сработал на половину мощности и еле затушил огонь.
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17.09.2024 15:51 Ответить
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17.09.2024 16:46 Ответить
Вот этот назывался кажется ОХП 10.
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17.09.2024 16:48 Ответить
а, хто у всьому винний?
правильно, сторож!
нєнє, ні директор, що купив подешевше, собі на карман! ні той хто продав, гімно, але з відкатом!
а, саме сторож, що неправильно повісив, той клятий вогнегасник.
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17.09.2024 15:53 Ответить
а, хто у всьому винний?
правильно, сторож!
*******
А сторожем був якраз Порошенко? Ну, тоді все ясно.

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17.09.2024 15:59 Ответить
Пам'ятаю, як ще в радянській школі, у моєму класі на перерві на парту впав зі стелі кількакілограмовий шматок цементу, яким при будівництві замазали щілину між бетонними плитами.

Добре, що на той час там нікого не було, бо всі учні вийшли з класу. Якби той шматок впав комусь на голову, то принаймні міг би бути один труп.

Якраз повинен був початися урок фізики. Це про Ньютона і яблуко, яка впало йому на голову.
Такий собі чорний гумор долі.
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17.09.2024 15:54 Ответить
пенные не взрываются , значит СО2 там высокое давление
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17.09.2024 15:56 Ответить
Быстрее всего, перезаправленный к началу учебного года пожаротушиль, возможно попал под прямые солнечные лучи, или кнагревательному прибору, если не было резкого удара по баллону... ЗЫ... к слову, был случай с газовым баллоном... Чел заправил, кинул в багажник не зафиксировав и не накрутив защитный колпак; на выбоине, машину встряхнуло, баллон покотился и по инерции сильно ударился краном , кран от удара отлетел, резкое истечение газа из баллона в салон. Водитель моментально превратился в глыбу льда. А был случай когда после хранения зимой снаружи, занесли баллон с газом в теплое помещение, для подключения к газовой плите и от нагрева , баллон рвонул, пол кухни как и не было.
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17.09.2024 16:01 Ответить
Працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення, куди ще безпечніше коли в укритті прилетіло
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17.09.2024 16:32 Ответить
Куди шо прилетіло? Вибухнув вогнегасник. Вони під великим тиском знаходяться
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17.09.2024 16:38 Ответить
Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", вони й так зробили все можливе щоб покалічити студентів
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17.09.2024 16:35 Ответить
 
 