Во Львовском колледже сдетонировал огнетушитель, 4 ученицы госпитализированы в состоянии средней тяжести
Сегодня, 17 сентября, во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель. Из-за этого четверо девушек попали в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского горсовета.
Как отмечается, ситуация случилась во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии.
Работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.
"Четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", - говорится в сообщении.
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Може їх чипляти на дрон ?
правильно, сторож!
нєнє, ні директор, що купив подешевше, собі на карман! ні той хто продав, гімно, але з відкатом!
а, саме сторож, що неправильно повісив, той клятий вогнегасник.
правильно, сторож!
*******
А сторожем був якраз Порошенко? Ну, тоді все ясно.
Добре, що на той час там нікого не було, бо всі учні вийшли з класу. Якби той шматок впав комусь на голову, то принаймні міг би бути один труп.
Якраз повинен був початися урок фізики. Це про Ньютона і яблуко, яка впало йому на голову.
Такий собі чорний гумор долі.