Во Львовском колледже сдетонировал огнетушитель, 4 ученицы госпитализированы в состоянии средней тяжести

Сегодня, 17 сентября, во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель. Из-за этого четверо девушек попали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского горсовета.

Как отмечается, ситуация случилась во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии.

Работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.

Также смотрите: Во Львове неизвестный разбил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция. ФОТОрепортаж

"Четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", - говорится в сообщении.