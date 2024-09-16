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Во Львове неизвестный разбил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове в ночь с 15 на 16 сентября произошло нападение на кафе, которое принадлежит военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения, нанеся заведению немалый ущерб. Его уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал "Суспільному" владелец кафе Лука Карпюк, с подозреваемым он не знаком. В кафе уже подсчитывают убытки.

"Поверхностно мы оцениваем, что это - минимум полмиллиона гривен. Это просто стоимость внешних стеклянных конструкций. Также повреждена вся посуда, частично - оборудование, инвентарь, некоторые элементы интерьера. Сумма немалая", - рассказал владелец заведения.

По словам Карпюка, его кафе активно помогает ВСУ. Мужчина надеется, что этот случай не является направленным актом мести за поддержку украинских военных.

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

Полиция задержала нападавшего

Патрульная полиция Львовской области в соцсети Facebook сообщила о задержании 28-летнего мужчины, который крушил кафе.

"Мы получили вызов от охраны в одно из заведений общественного питания на улице Галицкой. Там неизвестный разбивал окна, повредил имущество заведения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и умелыми действиями вывели мужчину из помещения", - рассказали полицейские.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Далее 28-летним гражданином занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия", - добавили в патрульной полиции области.

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Автор: 

Львов (4589) погром (242) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+35
Чому нападник невідомий, якщо його затримано?
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16.09.2024 17:57
+32
100% панаєхавший. На жаль, у Львові і Франківсьу повно цього лайна.
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16.09.2024 17:58
+27
Цікаво, що робиться в мізках цієї скотини ?
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16.09.2024 17:59
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Русня вміє працювати з контінгєнтом.
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16.09.2024 17:56 Ответить
Далі 28-річним громадянином займалася слідчо-оперативна група.
---------------------------------------------------------------------------------
ТЦК в помощь.
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16.09.2024 17:56 Ответить
Чому нападник невідомий, якщо його затримано?
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16.09.2024 17:57 Ответить
Тому що ще невідомо наскільки він заможній і чи готовий розпрощатися зі свома бабулєтами.
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16.09.2024 20:41 Ответить
а якщо у нього документів немає з собою?
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17.09.2024 07:30 Ответить
А може це прокурор, або син прибиральниці у єрмака? Ще вибачатись доведеться.
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17.09.2024 21:05 Ответить
100% панаєхавший. На жаль, у Львові і Франківсьу повно цього лайна.
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16.09.2024 17:58 Ответить
не торопитесь с выводами и не раскалывайте украинцев. Зачем вы обижаете переселенцев ?
Знаю примеры, когда переселенцы наоборот открывают свои кофейни, что во Львове, что в ивано-Франковске....
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16.09.2024 18:31 Ответить
Чи ви можете написати все те саме українською мовою?
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16.09.2024 18:37 Ответить
https://t.me/tplviv/29299
Затриманим, який розтрощив кав'ярню, виявився 28-річний мешканець Харківщини. Зараз встановлюється повна сума збитків. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 296 (***********) КК України.

Попередньо завдано шкоди на півмільйона гривень. Попри те, кав'ярня від ранку відновила роботу!
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16.09.2024 19:04 Ответить
цікаво чому це лайно не в тцк і не на фронті десь під Вовчанськом ????
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16.09.2024 22:04 Ответить
Ну да!
Їм там в Харкові кацапи кав'ярні трощать, то вони вирішили у Львові пагулять! ?
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16.09.2024 20:38 Ответить
ви теж панаєхавший, ви теж лайно?
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16.09.2024 18:49 Ответить
То вже закордонне.
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16.09.2024 19:06 Ответить
А сам хто?😂
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16.09.2024 20:16 Ответить
а ти де живеш, що такий обізнаний у львівських справах?
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16.09.2024 20:22 Ответить
і не говори !!! цих "панаєхавших с вастока" яким усі винні, і саме на їхню думку, війну в України принесли ми західняки бо не "хатім разгаварівать па-сруцкі" і "чтіть дедаваєваших дедов", а пофакту червоних колоборантів, та посібників червоних окупантів України, у нас в Галичині повно, ще з 2014 року !!! наглі що трактори: мову, традиції, культуру, Героїв народу Галичини вчити не хочуть, в основному розмножуються, бухають і бʼють один одному морди !!! на фронт захищати та звільнети свої міста, села їх не затягниш - "єто все далжни делать бендеровци с Галіції", а їм і так добре !!!
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16.09.2024 22:00 Ответить
кацапка, у тебе кокошнік криво вдітий
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17.09.2024 08:24 Ответить
Ще раз тобі кажу , та мова на якій розмовляють галичани , не має нічого спільного з українською ! Держи тако , тримай цего , ось до , он до , гледіти дітей , яйця красИти , калатити та багато чого іншого - в українській мові Немає !!!! Як що для вас це українська мова , тоді так - я кацапка !
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18.09.2024 08:13 Ответить
кацапка, про діалекти чуло? Їх в Україні дуже багато. І всі ці діалекти це українська мова.
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18.09.2024 16:59 Ответить
Кацапйо іпане!!
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16.09.2024 22:17 Ответить
Ухилянти!
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17.09.2024 07:05 Ответить
Цікаво, що робиться в мізках цієї скотини ?
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16.09.2024 17:59 Ответить
У мізках цієї скотини глисти хором співають "калінку - малінку" ...
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16.09.2024 18:07 Ответить
бабла пообіцяли як за підпали авто ось і = рад стараться=
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16.09.2024 18:20 Ответить
У мізках цієї скотини глисти хором співають "калінку - малінку"

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16.09.2024 19:03 Ответить
У мізках цієї скотини "Україна німецька порноакторка" і "какая разніца" А ще він вірний ідеям "Допи" і "Гепи", які були провідниками "русского мира" в Харкові.
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16.09.2024 20:06 Ответить
Якого хера він так роздухарився?
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16.09.2024 18:08 Ответить
За багатьма ознаками схоже це Поліграф Поліграфович Шаріков. При виконанні.
Переслідував бродячого кота, який забіг у заклад випити кави.

"Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою " Джерело:
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16.09.2024 18:12 Ответить
Пам'ятаю "понаехавших" в першi роки вiйни. Один на весь парк в телефон кричав: ты не представляешь! У них тут есть оперный театр! И билет стоит 50 грн! И я еще не видел бандеровцев!
Ну, я не стала казати йому, що ми тут, у Львовi, майже всi бандерiвцi. Бо воно було занадто агресивне.
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16.09.2024 18:12 Ответить
Сметун, таких не багато уже, але вони ще є.
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16.09.2024 18:13 Ответить
100% узкоязичне лайно
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16.09.2024 18:15 Ответить
разве военнослужащие могут заниматься другой деятельностью???
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16.09.2024 18:21 Ответить
Коли власник кав'ярні мобілізований то заклад треба закрити? Рідня контролює бізнес.
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16.09.2024 18:30 Ответить
якщо встигаєш - можеш
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16.09.2024 18:50 Ответить
Це можуть бути ревнощі. Тому робити висновки зарано. Не всюди треба шукати політику.
Якщо це невгамінна ненависть до всього українського, то тоді з клієнтом треба "розмовляти"
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16.09.2024 18:22 Ответить
Доречі, не виключаю мафіозних розбірок. Якийсь хлоп заборгував(ширево, карти, ін) і вимушений стати "торпедою". Військовик не бажав доєднуватись до мафії Садового і наразивсь на погром
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16.09.2024 18:33 Ответить
Садового для чого приплів?
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16.09.2024 19:06 Ответить
Пупса?
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16.09.2024 19:18 Ответить
Зрозуміло, а щоб звізданути...
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16.09.2024 19:20 Ответить
Жульок?
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17.09.2024 15:24 Ответить
Прямо якийсь Рембо недороблений. А де патрульна поліція? Хто контролює дотримання комендантської години. Це аватарне десь же набухалось і лазило до цього, шукаючи пригоди. І це в кожному місті України оці недороблені брюси лі шниряють по вулицях у пошуках пригод. То малолєтки машини військових підпалюють, то їбалаї зупинки трощать. Раніше хоть алкоголь в більшості міст продавали до 22 години, а тепер виявляється можна продавати до 24 години. Хотілося б дізнатись більше інформації про цього Роккі Бальбоо та що спонукало до таких дій.
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16.09.2024 18:24 Ответить
присудити компенсацію хоча б в два рази більше чим збитки, і хай виплачує.
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16.09.2024 18:51 Ответить
звісно що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових. Просто у хлопця того вечора був поганий настрій. Це є пом'якшувальною обставиною.
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16.09.2024 18:56 Ответить
Блохи. Мабуть дуже кусючи.
https://www.youtube.com/watch?v=XSASmliuC54
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16.09.2024 19:52 Ответить
Ну якась причина має бути. Чому неназивають причину інциденту? Щосб тут нечисто!
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16.09.2024 19:05 Ответить
Затриманий злочинець виявився переселенцем з Харкова
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16.09.2024 20:05 Ответить
Може доволі вже толерувати?
Час вже визнавати подібні дії тероризмом та застосовувати ст. 258КК.
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16.09.2024 20:21 Ответить
Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення", непогано так вивели, може вони й потрощіли?
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16.09.2024 20:43 Ответить
Дякувати Садовому з його "Львов ґаваріт па рускі"
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16.09.2024 21:47 Ответить
Думаю якщо заглянути у переписку в Телеграмі до цього буйного ватно сепарного дебіла одразу багато чого стане зрозумілим ....
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17.09.2024 13:11 Ответить
Солевой
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17.09.2024 17:16 Ответить
По поводу мови. Це срані ''асвабадітєлі'' прийшли ''защіщать'' русскаязичних, але тут русскаязичних НЕ БУДЕ і всіляка паскуда навіть нехай і не мріє когось тут ''защіщать''!
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17.09.2024 17:52 Ответить
 
 