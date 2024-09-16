Во Львове неизвестный разбил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове в ночь с 15 на 16 сентября произошло нападение на кафе, которое принадлежит военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения, нанеся заведению немалый ущерб. Его уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал "Суспільному" владелец кафе Лука Карпюк, с подозреваемым он не знаком. В кафе уже подсчитывают убытки.

"Поверхностно мы оцениваем, что это - минимум полмиллиона гривен. Это просто стоимость внешних стеклянных конструкций. Также повреждена вся посуда, частично - оборудование, инвентарь, некоторые элементы интерьера. Сумма немалая", - рассказал владелец заведения.

По словам Карпюка, его кафе активно помогает ВСУ. Мужчина надеется, что этот случай не является направленным актом мести за поддержку украинских военных.

Полиция задержала нападавшего

Патрульная полиция Львовской области в соцсети Facebook сообщила о задержании 28-летнего мужчины, который крушил кафе.

"Мы получили вызов от охраны в одно из заведений общественного питания на улице Галицкой. Там неизвестный разбивал окна, повредил имущество заведения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и умелыми действиями вывели мужчину из помещения", - рассказали полицейские.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Далее 28-летним гражданином занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия", - добавили в патрульной полиции области.

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