У Львові невідомий розтрощив кав’ярню військовослужбовця ЗСУ: нападника затримала поліція. ФОТОрепортаж

У Львові в ніч з 15 на 16 вересня стався напад на кав’ярню, яка належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Нападник розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення, завдавши закладу чималих збитків. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів "Суспільному" власник кав’ярні Лука Карпюк, із підозрюваним він не знайомий. У кафе вже підраховують збитки.

"Поверхнево ми оцінюємо, що це щонайменше пів мільйона гривень. Це просто вартість зовнішніх скляних конструкцій. Також пошкоджений увесь посуд, частково обладнання, інвентар, деякі елементи інтер'єру. Сума чимала", - розповів власник закладу.

За словами Карпюка, його кафе активно допомагає ЗСУ. Чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових.

Поліція затримала нападника

Патрульна поліція Львівської області у соцмережі Facebook повідомила про затримання 28-річного чоловіка, який трощив кавʼярню.

"Ми отримали виклик від охорони в один із закладів громадського харчування на вулиці Галицькій. Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою. Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення", - розповіли поліцейські.

Наразі встановлюються всі обставини події.

"Далі 28-річним громадянином займалася слідчо-оперативна група. Вони і встановлять обставини події", - додали у патрульній поліції області.

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