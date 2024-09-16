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У Львові невідомий розтрощив кав’ярню військовослужбовця ЗСУ: нападника затримала поліція. ФОТОрепортаж

У Львові в ніч з 15 на 16 вересня стався напад на кав’ярню, яка належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Нападник розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення, завдавши закладу чималих збитків. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів "Суспільному" власник кав’ярні Лука Карпюк, із підозрюваним він не знайомий. У кафе вже підраховують збитки.

"Поверхнево ми оцінюємо, що це щонайменше пів мільйона гривень. Це просто вартість зовнішніх скляних конструкцій. Також пошкоджений увесь посуд, частково обладнання, інвентар, деякі елементи інтер'єру. Сума чимала", - розповів власник закладу.

За словами Карпюка, його кафе активно допомагає ЗСУ. Чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових.

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

У Львові невідомий розтрощив кав'ярню військовослужбовця

Поліція затримала нападника

Патрульна поліція Львівської області у соцмережі Facebook повідомила про затримання 28-річного чоловіка, який трощив кавʼярню. 

"Ми отримали виклик від охорони в один із закладів громадського харчування на вулиці Галицькій. Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою. Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення", - розповіли поліцейські.

Наразі встановлюються всі обставини події.

"Далі 28-річним громадянином займалася слідчо-оперативна група. Вони і встановлять обставини події", - додали у патрульній поліції області.

Дивіться також: Невідомі вночі розгромили кіоски біля столичного метро "Політехнічний інститут". ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3079) погром (65) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+35
Чому нападник невідомий, якщо його затримано?
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16.09.2024 17:57
+32
100% панаєхавший. На жаль, у Львові і Франківсьу повно цього лайна.
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16.09.2024 17:58
+27
Цікаво, що робиться в мізках цієї скотини ?
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16.09.2024 17:59
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Русня вміє працювати з контінгєнтом.
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16.09.2024 17:56 Відповісти
Далі 28-річним громадянином займалася слідчо-оперативна група.
---------------------------------------------------------------------------------
ТЦК в помощь.
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16.09.2024 17:56 Відповісти
Чому нападник невідомий, якщо його затримано?
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16.09.2024 17:57 Відповісти
Тому що ще невідомо наскільки він заможній і чи готовий розпрощатися зі свома бабулєтами.
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16.09.2024 20:41 Відповісти
а якщо у нього документів немає з собою?
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17.09.2024 07:30 Відповісти
А може це прокурор, або син прибиральниці у єрмака? Ще вибачатись доведеться.
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17.09.2024 21:05 Відповісти
100% панаєхавший. На жаль, у Львові і Франківсьу повно цього лайна.
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16.09.2024 17:58 Відповісти
не торопитесь с выводами и не раскалывайте украинцев. Зачем вы обижаете переселенцев ?
Знаю примеры, когда переселенцы наоборот открывают свои кофейни, что во Львове, что в ивано-Франковске....
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16.09.2024 18:31 Відповісти
Чи ви можете написати все те саме українською мовою?
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16.09.2024 18:37 Відповісти
https://t.me/tplviv/29299
Затриманим, який розтрощив кав'ярню, виявився 28-річний мешканець Харківщини. Зараз встановлюється повна сума збитків. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 296 (***********) КК України.

Попередньо завдано шкоди на півмільйона гривень. Попри те, кав'ярня від ранку відновила роботу!
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16.09.2024 19:04 Відповісти
цікаво чому це лайно не в тцк і не на фронті десь під Вовчанськом ????
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16.09.2024 22:04 Відповісти
Ну да!
Їм там в Харкові кацапи кав'ярні трощать, то вони вирішили у Львові пагулять! ?
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16.09.2024 20:38 Відповісти
ви теж панаєхавший, ви теж лайно?
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16.09.2024 18:49 Відповісти
То вже закордонне.
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16.09.2024 19:06 Відповісти
А сам хто?😂
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16.09.2024 20:16 Відповісти
а ти де живеш, що такий обізнаний у львівських справах?
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16.09.2024 20:22 Відповісти
і не говори !!! цих "панаєхавших с вастока" яким усі винні, і саме на їхню думку, війну в України принесли ми західняки бо не "хатім разгаварівать па-сруцкі" і "чтіть дедаваєваших дедов", а пофакту червоних колоборантів, та посібників червоних окупантів України, у нас в Галичині повно, ще з 2014 року !!! наглі що трактори: мову, традиції, культуру, Героїв народу Галичини вчити не хочуть, в основному розмножуються, бухають і бʼють один одному морди !!! на фронт захищати та звільнети свої міста, села їх не затягниш - "єто все далжни делать бендеровци с Галіції", а їм і так добре !!!
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16.09.2024 22:00 Відповісти
кацапка, у тебе кокошнік криво вдітий
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17.09.2024 08:24 Відповісти
Ще раз тобі кажу , та мова на якій розмовляють галичани , не має нічого спільного з українською ! Держи тако , тримай цего , ось до , он до , гледіти дітей , яйця красИти , калатити та багато чого іншого - в українській мові Немає !!!! Як що для вас це українська мова , тоді так - я кацапка !
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18.09.2024 08:13 Відповісти
кацапка, про діалекти чуло? Їх в Україні дуже багато. І всі ці діалекти це українська мова.
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18.09.2024 16:59 Відповісти
Кацапйо іпане!!
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16.09.2024 22:17 Відповісти
Ухилянти!
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17.09.2024 07:05 Відповісти
Цікаво, що робиться в мізках цієї скотини ?
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16.09.2024 17:59 Відповісти
У мізках цієї скотини глисти хором співають "калінку - малінку" ...
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16.09.2024 18:07 Відповісти
бабла пообіцяли як за підпали авто ось і = рад стараться=
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16.09.2024 18:20 Відповісти
У мізках цієї скотини глисти хором співають "калінку - малінку"

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16.09.2024 19:03 Відповісти
У мізках цієї скотини "Україна німецька порноакторка" і "какая разніца" А ще він вірний ідеям "Допи" і "Гепи", які були провідниками "русского мира" в Харкові.
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16.09.2024 20:06 Відповісти
Якого хера він так роздухарився?
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16.09.2024 18:08 Відповісти
За багатьма ознаками схоже це Поліграф Поліграфович Шаріков. При виконанні.
Переслідував бродячого кота, який забіг у заклад випити кави.

"Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою " Джерело:
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16.09.2024 18:12 Відповісти
Пам'ятаю "понаехавших" в першi роки вiйни. Один на весь парк в телефон кричав: ты не представляешь! У них тут есть оперный театр! И билет стоит 50 грн! И я еще не видел бандеровцев!
Ну, я не стала казати йому, що ми тут, у Львовi, майже всi бандерiвцi. Бо воно було занадто агресивне.
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16.09.2024 18:12 Відповісти
Сметун, таких не багато уже, але вони ще є.
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16.09.2024 18:13 Відповісти
100% узкоязичне лайно
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16.09.2024 18:15 Відповісти
разве военнослужащие могут заниматься другой деятельностью???
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16.09.2024 18:21 Відповісти
Коли власник кав'ярні мобілізований то заклад треба закрити? Рідня контролює бізнес.
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16.09.2024 18:30 Відповісти
якщо встигаєш - можеш
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16.09.2024 18:50 Відповісти
Це можуть бути ревнощі. Тому робити висновки зарано. Не всюди треба шукати політику.
Якщо це невгамінна ненависть до всього українського, то тоді з клієнтом треба "розмовляти"
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16.09.2024 18:22 Відповісти
Доречі, не виключаю мафіозних розбірок. Якийсь хлоп заборгував(ширево, карти, ін) і вимушений стати "торпедою". Військовик не бажав доєднуватись до мафії Садового і наразивсь на погром
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16.09.2024 18:33 Відповісти
Садового для чого приплів?
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16.09.2024 19:06 Відповісти
Пупса?
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16.09.2024 19:18 Відповісти
Зрозуміло, а щоб звізданути...
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16.09.2024 19:20 Відповісти
Жульок?
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17.09.2024 15:24 Відповісти
Прямо якийсь Рембо недороблений. А де патрульна поліція? Хто контролює дотримання комендантської години. Це аватарне десь же набухалось і лазило до цього, шукаючи пригоди. І це в кожному місті України оці недороблені брюси лі шниряють по вулицях у пошуках пригод. То малолєтки машини військових підпалюють, то їбалаї зупинки трощать. Раніше хоть алкоголь в більшості міст продавали до 22 години, а тепер виявляється можна продавати до 24 години. Хотілося б дізнатись більше інформації про цього Роккі Бальбоо та що спонукало до таких дій.
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16.09.2024 18:24 Відповісти
присудити компенсацію хоча б в два рази більше чим збитки, і хай виплачує.
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16.09.2024 18:51 Відповісти
звісно що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових. Просто у хлопця того вечора був поганий настрій. Це є пом'якшувальною обставиною.
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16.09.2024 18:56 Відповісти
Блохи. Мабуть дуже кусючи.
https://www.youtube.com/watch?v=XSASmliuC54
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16.09.2024 19:52 Відповісти
Ну якась причина має бути. Чому неназивають причину інциденту? Щосб тут нечисто!
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16.09.2024 19:05 Відповісти
Затриманий злочинець виявився переселенцем з Харкова
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16.09.2024 20:05 Відповісти
Може доволі вже толерувати?
Час вже визнавати подібні дії тероризмом та застосовувати ст. 258КК.
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16.09.2024 20:21 Відповісти
Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення", непогано так вивели, може вони й потрощіли?
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16.09.2024 20:43 Відповісти
Дякувати Садовому з його "Львов ґаваріт па рускі"
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16.09.2024 21:47 Відповісти
Думаю якщо заглянути у переписку в Телеграмі до цього буйного ватно сепарного дебіла одразу багато чого стане зрозумілим ....
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17.09.2024 13:11 Відповісти
Солевой
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17.09.2024 17:16 Відповісти
По поводу мови. Це срані ''асвабадітєлі'' прийшли ''защіщать'' русскаязичних, але тут русскаязичних НЕ БУДЕ і всіляка паскуда навіть нехай і не мріє когось тут ''защіщать''!
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17.09.2024 17:52 Відповісти
 
 