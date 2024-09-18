Заблоковано телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, - МВС
Правоохоронці заблокували телеграм-канал який поширював інформацію про теракти у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що на момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників.
За інформацією МВС, канал адмініструвався з території РФ.
"Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві. Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень", - зазначають в МВС.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi) пише, що анонім в телеграм-каналі погрожував терактами у школах Львова. Спершу канал мав близько 20 підписників, одначе стрімко набрав популярності.
Як інформує Spravdi, канал мав назву "Ужас Львов".
Нагадаємо У Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.
А в ніч з 15 на 16 вересня стався напад на кав’ярню, яка належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Нападник розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення, завдавши закладу чималих збитків. Його вже затримали правоохоронці.
Будь ласка, зачекайте...