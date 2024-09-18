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Заблоковано телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, - МВС

МВС заблокувало телеграм-канал що поширював інформацію про теракти у Львові

Правоохоронці заблокували телеграм-канал який поширював інформацію про теракти у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що на момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників. 

За інформацією МВС, канал адмініструвався з території РФ.

"Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві. Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень", - зазначають в МВС.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi) пише, що анонім в телеграм-каналі погрожував терактами у школах Львова. Спершу канал мав близько 20 підписників, одначе стрімко набрав популярності.

Як інформує Spravdi, канал мав назву "Ужас Львов".

Скрін з телеграм-каналу, що поширював інформацію про теракти у Львові

Нагадаємо У Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.

А в ніч з 15 на 16 вересня стався напад на кав’ярню, яка належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Нападник розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення, завдавши закладу чималих збитків. Його вже затримали правоохоронці.

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Типу заховали канал то ужасу не буде? Завжди підозрював що наші правоохоронці не дуже кмітливі
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18.09.2024 20:02 Відповісти
У мене пропозиція до цього уйобка- а рашку слабо піти? От уйобок!
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18.09.2024 20:09 Відповісти
Давно треба Телеграм закрити!
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19.09.2024 10:50 Відповісти
 
 