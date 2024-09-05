Атака РФ на Львів: 188 будинків пошкоджено, щонайменше 20 квартир знищено

З резервного фонду обласного бюджету уже профінаснували 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків учорашньої комбінованої атаки по Львову.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці кошти, разом із фінансовим ресурсом, який виділили з міського бюджету, скерують на першочергові аварійно-відновлювальні роботи (заміна вікон, дверей, ремонт дахів), а також на компенсацію за проживання в готелях і оренду житла для людей, чиї помешкання пошкоджені чи зруйновані.

"За останніми підрахунками, через вчорашню атаку окупантів, близько 200 сімей у Львові потребують ремонту житла або й взагалі - нових домівок. Більшість з них тимчасово поселилися в родичів чи друзів, близько двох десятків людей звернулися по допомогу з відселенням. Їм запропонували пожити у модульному містечку або в одному з 20 готелів міста, які зголосилися прийняти постраждалих. Проживання - безкоштовне", - уточнив Козицький.

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Ушкоджень різного ступеня зазнали 188 багатоквартирних та приватних будинків у Львові.

Суттєво пошкоджені 20 багатоквартирних будинків.

"Щонайменше два десятки квартир повністю знищені", - додає він.

Також за даними ОВА, постраждали два медзаклади, три школи, дитсадок, художній ліцей та два центри творчості.

Серед будинків, які понищило, є 19 пам’яток архітектури.

"Усі ці руйнування – наслідки атаки трьома "шахедами", двома ракетами типу "Х-101" та двома "Кинджалами", - резюмує очільник регіону.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.