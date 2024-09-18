Заблокирован телеграм-канал, распространявший информацию о терактах во Львове, - МВД

Правоохранители заблокировали телеграм-канал который распространял информацию о терактах во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что на момент блокировки аудитория онлайн-ресурса насчитывала более 2500 участников.

По информации МВД, канал администрировался с территории РФ.

"Уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений", - отмечают в МВД.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi) пишет, что аноним в телеграм-канале угрожал терактами в школах Львова. Сначала канал имел около 20 подписчиков, однако стремительно набрал популярность.

Как информирует Spravdi, канал назывался "Ужас Львов".

Напомним Во Львове под утро, 18 сентября, сгорел кинотеатр "Колокол". Предварительно, причиной пожара называют поджог.

А в ночь с 15 на 16 сентября произошло нападение на кафе, которое принадлежит военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения, нанеся заведению немалый ущерб. Его уже задержали правоохранители.

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