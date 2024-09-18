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Заблокирован телеграм-канал, распространявший информацию о терактах во Львове, - МВД

МВС заблокувало телеграм-канал що поширював інформацію про теракти у Львові

Правоохранители заблокировали телеграм-канал который распространял информацию о терактах во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что на момент блокировки аудитория онлайн-ресурса насчитывала более 2500 участников.

По информации МВД, канал администрировался с территории РФ.

"Уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений", - отмечают в МВД.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi) пишет, что аноним в телеграм-канале угрожал терактами в школах Львова. Сначала канал имел около 20 подписчиков, однако стремительно набрал популярность.

Как информирует Spravdi, канал назывался "Ужас Львов".

Скрін з телеграм-каналу, що поширював інформацію про теракти у Львові

Напомним Во Львове под утро, 18 сентября, сгорел кинотеатр "Колокол". Предварительно, причиной пожара называют поджог.

А в ночь с 15 на 16 сентября произошло нападение на кафе, которое принадлежит военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения, нанеся заведению немалый ущерб. Его уже задержали правоохранители.

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Автор: 

Львов (4583) МВД (9318) теракт (2303) блокирование (462) Telegram (114)


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Типу заховали канал то ужасу не буде? Завжди підозрював що наші правоохоронці не дуже кмітливі
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18.09.2024 20:02 Ответить
У мене пропозиція до цього уйобка- а рашку слабо піти? От уйобок!
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18.09.2024 20:09 Ответить
Давно треба Телеграм закрити!
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19.09.2024 10:50 Ответить
 
 