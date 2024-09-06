Ночная атака "шахедов": возле Львова возник пожар

Российские беспилотники в ночь на 6 сентября атаковали Львовскую область. Работали силы ПВО. После падения обломков шахеда вблизи Львовской громады начался пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет. На территории нашей громады на этот раз все спокойно", - говорится в сообщении.

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