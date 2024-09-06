Нічна атака "шахедів": під Львовом виникла пожежа
Російські безпілотники у ніч проти 6 вересня атакували Львівську область. Працювали сили ППО. Після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Поблизу Малехова горять складські приміщення. Рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає. На території нашої громади цього разу все спокійно", - йдеться в повдіомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Advocat Oleh Leontyev 1b8a2627
показати весь коментар06.09.2024 07:27 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...