Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін" у памятника Бандере. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове под утро, 18 сентября, дотла сгорел кинотеатр "Дзвін". Предварительно, причиной пожара называют поджог.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 06:00 начался пожар в кинотеатре "Дзвін", который расположен возле памятника Степану Бандере.

Помещение выгорело дотла. По предварительной информации, причина пожара - поджог.

Обошлось без пострадавших, зато получили повреждения соседние здания - бизнес и частные дома. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

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