Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін" у памятника Бандере. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львове под утро, 18 сентября, дотла сгорел кинотеатр "Дзвін". Предварительно, причиной пожара называют поджог.
Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что около 06:00 начался пожар в кинотеатре "Дзвін", который расположен возле памятника Степану Бандере.
Помещение выгорело дотла. По предварительной информации, причина пожара - поджог.
Обошлось без пострадавших, зато получили повреждения соседние здания - бизнес и частные дома. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
Топ комментарии
+25 vuiko dobrui
показать весь комментарий18.09.2024 10:00
+7 Yevhen B
показать весь комментарий18.09.2024 10:04
+6 gray wolf
показать весь комментарий18.09.2024 10:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
Напевне хтось із безхатченків заснув із непогашеним недопалком.