РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8864 посетителя онлайн
Новости Фото
6 615 11

Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін" у памятника Бандере. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове под утро, 18 сентября, дотла сгорел кинотеатр "Дзвін". Предварительно, причиной пожара называют поджог.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 06:00 начался пожар в кинотеатре "Дзвін", который расположен возле памятника Степану Бандере.

Помещение выгорело дотла. По предварительной информации, причина пожара - поджог.

Обошлось без пострадавших, зато получили повреждения соседние здания - бизнес и частные дома. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львовском колледже сдетонировал огнетушитель, 4 ученицы госпитализированы в состоянии средней тяжести

У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін

Автор: 

Львов (4583) поджог (1072) пожар (5949)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
значить площа цього кінотеатру потрібна під черговий офісний чи торгово-розважальний центр - практично центральна частина Львова ...
показать весь комментарий
18.09.2024 10:00
+7
Той Дзвін багато років як закинутий. Щось пробували раніше робити, але нічого не вигоріло. Там з зворотнього боку був прийом вторсировини і ще якісь комори, з фронту якийсь типу офіс
Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
показать весь комментарий
18.09.2024 10:04
+6
А може " панаєхі" ,які палять автівки ЗСУ, перейшли на кінотеатри з пам'ятниками України?
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
показать весь комментарий
18.09.2024 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значить площа цього кінотеатру потрібна під черговий офісний чи торгово-розважальний центр - практично центральна частина Львова ...
показать весь комментарий
18.09.2024 10:00 Ответить
100% вірно!
показать весь комментарий
18.09.2024 10:02 Ответить
Той Дзвін багато років як закинутий. Щось пробували раніше робити, але нічого не вигоріло. Там з зворотнього боку був прийом вторсировини і ще якісь комори, з фронту якийсь типу офіс
Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
показать весь комментарий
18.09.2024 10:04 Ответить
з цього приводу згадалася розповідь одного колеги, датована десь 2011-13 роком. Тоді він працював юристом в одній вееликій онергокомпанії. А тепер сама розповідь: "приїхала до них переваірка з Києва, перевіряючі як правило, на той час з даунецка. Ну перевірили, нічого такого не знайшли, банальна бюракратії, то розпорядження якось немає, то журнал якісь не так велеться ... під обід їм захотілось "впечатленій", но щоб недалеко, - розповідає колега ... ну думаю куди їх повезти у Львові, думаю пакажу їм катедральний собор св. Юра, а толі спустимося з гори до університету та в ценр міста ... сказано-зроблено ... сіли в службову машину - ідемо, то дорозі вони примітили костел Св. Лежбети (тепер Церква Св.Ольги та Єлезавети, ракраз через дорогу від цього колишнього "кінотеатру") , о какой хорошій храм останові пасмотрім ... ну подивилися Храм а кок харашо, мошно, у нас такого нет ... а що тут далі ??? як що ??? памяттник Герою України Степану Бандері, будете сматреть ??? пішли до памятника і тут підходить якась процесія, люди передіті у вояків ОУН УПА з машингверами, ППШ і тд.тп., покладання квітів !!! я задивиився на дійство, і тут оглядаюсь, їх немає, питаю водія, каже вони побігли в сторну Привакзального ринку ... ми їх ще хвилин 20 шукали поки знайшли... питаю що що на обід, може їдем в Краївку, відповідь вразила - куди завгодно тільки не в Краївку !!!"
показать весь комментарий
18.09.2024 10:29 Ответить
А може " панаєхі" ,які палять автівки ЗСУ, перейшли на кінотеатри з пам'ятниками України?
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
показать весь комментарий
18.09.2024 10:08 Ответить
до памʼятника Бандері там далеко, шибенеця за памятником, на якій мають висіти троє найбілших воргів України, починаючи з вофки зе - камміна, каміь мормур не горить !!!

показать весь комментарий
18.09.2024 10:36 Ответить
Можливо , це той безпілотник , що не так давно блукав львівщиною ?
показать весь комментарий
18.09.2024 10:13 Ответить
а можливо, що від злості і безвиході, гадить пистота яка понаїхала, яка у свій час волала -- хйло пАмАгі ввєді вАйска! ((
показать весь комментарий
18.09.2024 10:23 Ответить
Все простіше... приміщення скоріш за все перебуває у комунальній власності. Дя зниження вартості об'єкті його підзнищують. А потім цей об'єкт з'явиться у списку на приватизацію. От і все.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:48 Ответить
У Чернівцях вже 2 рази горіло приміщення колишнього тролейбусного депо. І вуаля... приміщення планують виставити на приватизацію.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:46 Ответить
Виглядає як бомжатник, а не кінотеатр.
Напевне хтось із безхатченків заснув із непогашеним недопалком.
показать весь комментарий
18.09.2024 11:48 Ответить
 
 