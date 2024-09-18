У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" біля пам’ятника Бандері. ФОТОрепортаж

У Львові під ранок, 18 вересня, вщент згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 06:00 почалася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що розташований біля памʼятника Степану Бандери.

Приміщення вигоріло вщент. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал.

Обійшлось без постраждалих, натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання. Нині на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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