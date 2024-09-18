У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" біля пам’ятника Бандері. ФОТОрепортаж
У Львові під ранок, 18 вересня, вщент згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.
Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що близько 06:00 почалася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що розташований біля памʼятника Степану Бандери.
Приміщення вигоріло вщент. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал.
Обійшлось без постраждалих, натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання. Нині на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Топ коментарі
+25 vuiko dobrui
показати весь коментар18.09.2024 10:00
+7 Yevhen B
показати весь коментар18.09.2024 10:04
+6 gray wolf
показати весь коментар18.09.2024 10:08
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Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
Напевне хтось із безхатченків заснув із непогашеним недопалком.