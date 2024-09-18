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У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" біля пам’ятника Бандері. ФОТОрепортаж

У Львові під ранок, 18 вересня, вщент згорів кінотеатр "Дзвін". Попередньо, причиною пожежі називають підпал.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 06:00 почалася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що розташований біля памʼятника Степану Бандери.

Приміщення вигоріло вщент. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал.

Обійшлось без постраждалих, натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання. Нині на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін
У Львові вщент згорів кінотеатр Дзвін

Автор: 

Львів (3075) підпал (676) пожежа (4331)


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Топ коментарі
+25
значить площа цього кінотеатру потрібна під черговий офісний чи торгово-розважальний центр - практично центральна частина Львова ...
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18.09.2024 10:00
+7
Той Дзвін багато років як закинутий. Щось пробували раніше робити, але нічого не вигоріло. Там з зворотнього боку був прийом вторсировини і ще якісь комори, з фронту якийсь типу офіс
Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
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18.09.2024 10:04
+6
А може " панаєхі" ,які палять автівки ЗСУ, перейшли на кінотеатри з пам'ятниками України?
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
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18.09.2024 10:08
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значить площа цього кінотеатру потрібна під черговий офісний чи торгово-розважальний центр - практично центральна частина Львова ...
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18.09.2024 10:00 Відповісти
100% вірно!
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18.09.2024 10:02 Відповісти
Той Дзвін багато років як закинутий. Щось пробували раніше робити, але нічого не вигоріло. Там з зворотнього боку був прийом вторсировини і ще якісь комори, з фронту якийсь типу офіс
Напевне муляє комусь земля під забудову. Ну а чьо, квартира з видом на спину Бандери
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18.09.2024 10:04 Відповісти
з цього приводу згадалася розповідь одного колеги, датована десь 2011-13 роком. Тоді він працював юристом в одній вееликій онергокомпанії. А тепер сама розповідь: "приїхала до них переваірка з Києва, перевіряючі як правило, на той час з даунецка. Ну перевірили, нічого такого не знайшли, банальна бюракратії, то розпорядження якось немає, то журнал якісь не так велеться ... під обід їм захотілось "впечатленій", но щоб недалеко, - розповідає колега ... ну думаю куди їх повезти у Львові, думаю пакажу їм катедральний собор св. Юра, а толі спустимося з гори до університету та в ценр міста ... сказано-зроблено ... сіли в службову машину - ідемо, то дорозі вони примітили костел Св. Лежбети (тепер Церква Св.Ольги та Єлезавети, ракраз через дорогу від цього колишнього "кінотеатру") , о какой хорошій храм останові пасмотрім ... ну подивилися Храм а кок харашо, мошно, у нас такого нет ... а що тут далі ??? як що ??? памяттник Герою України Степану Бандері, будете сматреть ??? пішли до памятника і тут підходить якась процесія, люди передіті у вояків ОУН УПА з машингверами, ППШ і тд.тп., покладання квітів !!! я задивиився на дійство, і тут оглядаюсь, їх немає, питаю водія, каже вони побігли в сторну Привакзального ринку ... ми їх ще хвилин 20 шукали поки знайшли... питаю що що на обід, може їдем в Краївку, відповідь вразила - куди завгодно тільки не в Краївку !!!"
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18.09.2024 10:29 Відповісти
А може " панаєхі" ,які палять автівки ЗСУ, перейшли на кінотеатри з пам'ятниками України?
Переселенців з дамбасу багато чкурнуло від улюбленого " рускава міра" сіяти " розумного, доброго, вічного".
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18.09.2024 10:08 Відповісти
до памʼятника Бандері там далеко, шибенеця за памятником, на якій мають висіти троє найбілших воргів України, починаючи з вофки зе - камміна, каміь мормур не горить !!!

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18.09.2024 10:36 Відповісти
Можливо , це той безпілотник , що не так давно блукав львівщиною ?
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18.09.2024 10:13 Відповісти
а можливо, що від злості і безвиході, гадить пистота яка понаїхала, яка у свій час волала -- хйло пАмАгі ввєді вАйска! ((
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18.09.2024 10:23 Відповісти
Все простіше... приміщення скоріш за все перебуває у комунальній власності. Дя зниження вартості об'єкті його підзнищують. А потім цей об'єкт з'явиться у списку на приватизацію. От і все.
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18.09.2024 10:48 Відповісти
У Чернівцях вже 2 рази горіло приміщення колишнього тролейбусного депо. І вуаля... приміщення планують виставити на приватизацію.
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18.09.2024 10:46 Відповісти
Виглядає як бомжатник, а не кінотеатр.
Напевне хтось із безхатченків заснув із непогашеним недопалком.
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18.09.2024 11:48 Відповісти
 
 