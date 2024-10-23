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Наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Зловмисники коригували повітряні атаки РФ на локації Сил оборони та енергооб’єктів.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За наявними даними, ворожі завдання виконували двоє мешканців Києва віком 17 та 21 рік, яких дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

СБУ затримала агентів РФ на Київщині та Чернігівщині

"Щоб отримати координати для запуску дронів-камікадзе, зокрема типу "Шахед", агенти об’їжджали територію обох регіонів на своєму авто. Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини", - повідомили в СБУ.

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Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об’єкти на півночі України.

Для цього вони знімали об’єкти інфраструктури за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.

Контррозвідники СБУ викрили зрадників, задокументували їхні злочини й затримали за адресами проживання.

СБУ затримала агентів РФ на Київщині та Чернігівщині
СБУ затримала агентів РФ на Київщині та Чернігівщині

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським ГРУ.

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Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів ГРУ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4094) СБУ (12980) Чернігівщина (1584) коригування (72)


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23.10.2024 13:16 Відповісти
Підарів в разход публічно щоб другі замислилися.
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23.10.2024 13:16 Відповісти
Дієво але мало ймовірно...
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23.10.2024 13:20 Відповісти
Якщо першим головного підара - цілком імовірно.
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23.10.2024 13:22 Відповісти
Гандони. І знов заблюрині їbальники.
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23.10.2024 13:58 Відповісти
Таких надо живьем закапывать и объявлять потом в розыск.
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23.10.2024 14:14 Відповісти
Коли вже ця колоборанська паскуда виздихає ? просто цю погань треба знищувати.
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23.10.2024 15:06 Відповісти
Поки не будуть розстрілювати таких "заробітчан" доти будуть рости такі події
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23.10.2024 15:35 Відповісти
 
 