Двоє студентів на Полтавщині спалили 3 військові авто на замовлення РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Полтавщині затримано двох студентів, які підпалили службові авто Сил оборони на замовлення РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Кременчуці вони спалили протягом доби 3 позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.
"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник рф, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. У них виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.
Зловмисники діяли в парі, для пошуку авто об'їжджали населені пункти області на рейсових автобусах.
Після виявлення "цілей" вони спочатку "погоджували" їх із російським куратором, а потім підпалювали. Все це вони фіксували на відео та відправляли "звіт" до РФ.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
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то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
Геноцыдгенофонд нацЫи
ЩЕ НЕ СТВОРЕНИЙ ШТРАФБАТ ЯКИЙ РИЄ ОКОПИ І БЛІНДАЖИ ДЛЯ ЗСУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ ?
Цікаво чому.
Краще б на розмінування їх відправляти, так "западние партньори" почнуть волати...
А злодії повинні сидіти у буцегарні (де, може, патріотичні зекі іх будуть ... "любіть нєжно").
Копати будуть всю зміну, телефонів не буде.
Таких треба метелити, незважаючи на вік, чи якісь "нещасні випадки" робити, типу "побіг, послизнувся на своїх соплях, вдарився головою. Чотири рази..." та закривати за гратами разом з патріотично налаштованими педофілами.
Я сьогодні зла і кровожерлива!
Нехай окопи риють і бліндажи ЗСУ - це тяжка і кропотлива робота, особливо коли грунт кам'янистий,бійці на це не повинні витрачати час.А копати треба від світанку і до заходу, по всьому фронту.
Розкидуватися рабсилою ми не маємо права - людський ресурс в Україні не такий як на болотах, там 1 тисяча загиблих кацапів за добу ніяк не відображається на демографічній ситуації по всій росії, бо баби таки ту тисячу за день рожають на болотах стабільно, а тепер ще на Донбасі і в Криму.
Все це 73%