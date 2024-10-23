Двоє студентів на Полтавщині спалили 3 військові авто на замовлення РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині затримано двох студентів, які підпалили службові авто Сил оборони на замовлення РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Кременчуці вони спалили протягом доби 3 позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.

"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник рф, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. У них виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисники діяли в парі, для пошуку авто об'їжджали населені пункти області на рейсових автобусах.

Після виявлення "цілей" вони спочатку "погоджували" їх із російським куратором, а потім підпалювали. Все це вони фіксували на відео та відправляли "звіт" до РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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