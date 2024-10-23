УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13724 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 409 48

Двоє студентів на Полтавщині спалили 3 військові авто на замовлення РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині затримано двох студентів, які підпалили службові авто Сил оборони на замовлення РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Кременчуці вони спалили протягом доби 3 позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.

"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник рф, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. У них виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Затримано групу паліїв військових автівок у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Зловмисники діяли в парі, для пошуку авто об'їжджали населені пункти області на рейсових автобусах.

Після виявлення "цілей" вони спочатку "погоджували" їх із російським куратором, а потім підпалювали. Все це вони фіксували на відео та відправляли "звіт" до РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: Наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто
На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто
На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто

Автор: 

Кременчук (298) підпал (696) СБУ (12980) Полтавська область (1141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Якщо людину можна залучити до захисту країні зі зброєю в руках лише з 25 років,
то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
показати весь коментар
23.10.2024 16:25 Відповісти
+30
А щодо мобілізації, то це діти ще??!!
показати весь коментар
23.10.2024 16:17 Відповісти
+27
Які 8 років цим підорам?! Зараз воєнний стан! Як мінімум пожиттєве!
показати весь коментар
23.10.2024 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А щодо мобілізації, то це діти ще??!!
показати весь коментар
23.10.2024 16:17 Відповісти
Дивись на ціх "студентів". Це якісь південні або кавказькі брюнети
показати весь коментар
23.10.2024 16:57 Відповісти
Це наш генофонд, який треба берегти
показати весь коментар
23.10.2024 16:17 Відповісти
ага !!! допитати і нас гіляку !!! компенсація збитків за рахунок батьків !!!
показати весь коментар
23.10.2024 16:18 Відповісти
Це виборці Зеленського!
показати весь коментар
23.10.2024 17:03 Відповісти
Палити автівки військових можна з 14 років, а воювати за державу, та своє майбутнє, тільки з 25 років. Щось я не дуже розумію плани боневтіка і жОПи, які одноосібно правлять в Україні! Може вже на часі, паліїв війскового та інфраструктурного майна на довічне, з конфіскацією майна у батьків, дивись і поменшає юних дебілів, що повелися на легкі заробітки!
показати весь коментар
23.10.2024 17:43 Відповісти
Які 8 років цим підорам?! Зараз воєнний стан! Як мінімум пожиттєве!
показати весь коментар
23.10.2024 16:20 Відповісти
Питання до прокурорів-інвалідів.
показати весь коментар
23.10.2024 21:14 Відповісти
А батьки були не в курсі 100% проросійські просто вони не можуть бігать швидко тож батьків теж за грати
показати весь коментар
23.10.2024 16:23 Відповісти
Якщо людину можна залучити до захисту країні зі зброєю в руках лише з 25 років,
то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
показати весь коментар
23.10.2024 16:25 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
23.10.2024 18:15 Відповісти
До виборів треба допускати по критеріям голосував/не голосував за зеленського. Є кілька простих способів це встановити.
показати весь коментар
23.10.2024 18:23 Відповісти
Все це як наслідок політика "какая разница" дає свої гіркі плоди все перетворено в так званий бізнес ,гроші понад усе ,до бидла ніяк не доходить що над Україною нависла смертельна небезпека ворог хоче знищити деожаву і народ . Натомість в нас відсутня якась державницька патріотична ідеологія ,хтось в рейтинги граєтся ,хтось "інвалідність" оформлює йому грошей мало ,а інше бидло на замовлення ворога спалює автомобілі військових і вулантерів .треба щось змінювати якщо ВР чи КМ міністрів не спроможні то навіщо вони здались.
показати весь коментар
23.10.2024 16:28 Відповісти
За таку зарплатню можна і нічого не робити, та додаткові гроші на "порешаємо" мати
показати весь коментар
23.10.2024 17:16 Відповісти
Отделаются штрафом😁
показати весь коментар
23.10.2024 16:34 Відповісти
Телеграм спокусник, курви як на червоний ліхтарик гуртуються.
показати весь коментар
23.10.2024 16:36 Відповісти
Щоб зробили пацаки з тими, хто палить військові авто?
показати весь коментар
23.10.2024 16:36 Відповісти
А студенти мабуть з окупованих територій..поступили на бюджет...на пільгових умовах...а дітям військових тільки контракт...
показати весь коментар
23.10.2024 16:42 Відповісти
А не пропогувати ворожу мову в мережах можна, Галіна Кротова?
показати весь коментар
23.10.2024 16:53 Відповісти
Расія твоїми буквами вбила мільйони українців.
показати весь коментар
23.10.2024 17:03 Відповісти
Це Г Б, звичайно.
показати весь коментар
23.10.2024 17:04 Відповісти
Суліма, а правда, що баба Юля жертвує частину грошей від своїх ломбардів на дрони?
показати весь коментар
23.10.2024 18:25 Відповісти
8 років за диверсію і напад, а не довічно? Дивно. Так за то, що вкрав автомобіль 8 дають. А суд буде через 10 років?
показати весь коментар
23.10.2024 16:47 Відповісти
Пане, вибачаюся, але ви несете якусь галiматiю, як Юлька.
показати весь коментар
23.10.2024 17:34 Відповісти
Анижедети. Низзя призывать 18-ти летних на вайну. У них и в тылу забот полый рот
показати весь коментар
23.10.2024 16:50 Відповісти
Геноцыд генофонд нацЫи
показати весь коментар
23.10.2024 17:07 Відповісти
Учбовий заклад, де вони "навчалися", слід негайно ліквідувати...
показати весь коментар
23.10.2024 16:59 Відповісти
Треба писати.... Бувши студенти, щоб не здавати іспити вирішили провести в тюрмі останок навчання, даже під шконкою
показати весь коментар
23.10.2024 17:11 Відповісти
мо б їх виплядків би на від...куячити, спочатку так, щоб рідні б ніколи не впізнали... а якщо гигнуть то і не шкода...
показати весь коментар
23.10.2024 17:31 Відповісти
К торнадовцам - в камеру.
показати весь коментар
23.10.2024 17:35 Відповісти
За ноги, и об стену
показати весь коментар
23.10.2024 17:40 Відповісти
Не треба . Судом продати житло , купити чотири автівки. Злодіям лопати у кінцівки та рити окопи.
показати весь коментар
23.10.2024 18:33 Відповісти
Согласен, со всем. А как отроют окопы - за ноги и об стену...
показати весь коментар
24.10.2024 00:04 Відповісти
Ти явно недоумок.
показати весь коментар
23.10.2024 19:28 Відповісти
Боже упасі їх наказувати.Це ж потенційні виборці ЗЄльонського...
показати весь коментар
23.10.2024 19:16 Відповісти
Чому дивуватись,коли ректор вова відправляв тітушню на майдан
показати весь коментар
23.10.2024 19:25 Відповісти
Двоє студентів на Полтавщині спалили 3 військові авто на замовлення РФ Джерело:

ЩЕ НЕ СТВОРЕНИЙ ШТРАФБАТ ЯКИЙ РИЄ ОКОПИ І БЛІНДАЖИ ДЛЯ ЗСУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ ?
Цікаво чому.
показати весь коментар
23.10.2024 20:50 Відповісти
Тому, що ці тридвараси почнуть наводити російську артилерію на ЗСУ! Їм же "какая разніца" - автівку спалити чи координати! На жаль, прецеденти вже є.
Краще б на розмінування їх відправляти, так "западние партньори" почнуть волати...
А злодії повинні сидіти у буцегарні (де, може, патріотичні зекі іх будуть ... "любіть нєжно").
показати весь коментар
24.10.2024 00:11 Відповісти
ку ку ? Вони будуть під опікою ЗСУ 24/7, яка наводка 🤣
Копати будуть всю зміну, телефонів не буде.
показати весь коментар
24.10.2024 10:16 Відповісти
Та я ж не проти. Але, поки це не тюрма, телефони на 24/7 не забереш, а після зміни в туалеті... хоч є опіка, хоч немає...
Таких треба метелити, незважаючи на вік, чи якісь "нещасні випадки" робити, типу "побіг, послизнувся на своїх соплях, вдарився головою. Чотири рази..." та закривати за гратами разом з патріотично налаштованими педофілами.
Я сьогодні зла і кровожерлива!
показати весь коментар
24.10.2024 12:55 Відповісти
У штрафбаті не буває телефонів у засуджених, бо це військова тюрма.

Нехай окопи риють і бліндажи ЗСУ - це тяжка і кропотлива робота, особливо коли грунт кам'янистий,бійці на це не повинні витрачати час.А копати треба від світанку і до заходу, по всьому фронту.
Розкидуватися рабсилою ми не маємо права - людський ресурс в Україні не такий як на болотах, там 1 тисяча загиблих кацапів за добу ніяк не відображається на демографічній ситуації по всій росії, бо баби таки ту тисячу за день рожають на болотах стабільно, а тепер ще на Донбасі і в Криму.
показати весь коментар
25.10.2024 01:50 Відповісти
Такі ж і батьки!
Все це 73%
показати весь коментар
24.10.2024 11:46 Відповісти
 
 