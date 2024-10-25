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Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що для організації диверсій спецслужби РФ дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

Так, на Київщині затримано двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

Загоряння фігуранти знімали на камеру мобільного телефону для "звітності" перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.

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На Вінниччині "по гарячих слідах" затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

У Сумах затримано 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.

Читайте також: Затримано 7 паліїв військових авто та об’єктів "УЗ" в 3 областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів релейних шаф

Автор: 

Вінницька область (1026) Київська область (4104) підпал (696) СБУ (12991) Суми (926) диверсія (357)


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Топ коментарі
+11
Питання до батьків та школи... ну як таких підарасів народили та виростили?!
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25.10.2024 13:34 Відповісти
+9
Тотальний культ ніх...я не роблення і легких грошей.

Страшна пошесть.
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25.10.2024 13:32 Відповісти
+8
Всих підарів в расход!
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25.10.2024 13:29 Відповісти
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Всих підарів в расход!
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25.10.2024 13:29 Відповісти
+ +
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25.10.2024 13:46 Відповісти
маладагвардєйци
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25.10.2024 13:29 Відповісти
Тотальний культ ніх...я не роблення і легких грошей.

Страшна пошесть.
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Питання до батьків та школи... ну як таких підарасів народили та виростили?!
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25.10.2024 13:34 Відповісти
3,14дерасів на гіляку, збитки компенсують у 10-ти кратному розмірі батьки на інші найближчі родичі !!!
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25.10.2024 13:42 Відповісти
Хтось хоче розповісти мені про ждунів виключно з Донецької та Луганської області?! А цих підарів - в тюрягу..
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Чому ти впевнений що ці покидьки не з донецької або луганської областей? Ця зараза розповзалась по всій Україні.
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25.10.2024 13:34 Відповісти
Чому я впевнений? Спитай у Вальки Матвієнко (з Шепетівки)!.. Спитай у колишнього капітану збірної України Тимощука (Луцьк)! Спитай у долларових мільйонерів- прокурорів і МСЕК з Хмельницької та Черкаської областей..
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25.10.2024 13:38 Відповісти
Валька-стакан в дівоцтві Тютіна.

Дуууже українське прізвище.
Не просто так рашистська імперія, а потім краснопузі цілеспрямовано заселяли Україну мокшами Тютіними.
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25.10.2024 13:47 Відповісти
У нас був односельчанин Льоня Тюлюков з під Ростова на Дону а виявилося що його по справжньому звуть Левко Телюк та ще й з козацького роду
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25.10.2024 14:26 Відповісти
Не всі такі, як Тюлюков.
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25.10.2024 14:59 Відповісти
Звичайно, що є і свої гниди, але і в ОПі, і в преЗЕдентській фракції у ВР переважають НЕукраїнці. Генпрокурор Зеленського то Венедиктова, то Костін. Голови ВЦА часто-густо Кіпери ... чи етнічні роZіяни.
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25.10.2024 13:53 Відповісти
Расизм це нетерпимість до якоїсь раси. Вчи теорію і практику, лапоть.
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25.10.2024 15:01 Відповісти
Подобаються мені такі маніпуляції "за одного битого кацапа сто небитих українців розіпнуть, тіпа толі тимощука як приклад тичуть у всі діри" ,дарагой так саветский челавек в миг не испариться лет 50 еще фонить будет .
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25.10.2024 14:03 Відповісти
Як ви лагідно в жопу запроданця Тимощука поцілували... Мабудь за те що він нещодавно в РФ свою футболку продав за для допомоги нацистам-оккупантам.. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-eksgravets-zbirnoi-ukraini-anatoliy-timo shchuk-peredav-svoyu-futbolku-z-avtografom-na-rosiyskiy-auktsion-abi-zibrati-koshti-dlya-armii-putina
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25.10.2024 14:11 Відповісти
курва ти сам змішуєш дьоготь з медом ,набір обурень хто і де цілує дупи тимощукам аби ляпнуть.
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25.10.2024 17:19 Відповісти
Що ці покидьки 27 років роблять в тилу?
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25.10.2024 13:33 Відповісти
гниди і покидьки. максимальне покарання іудам
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25.10.2024 13:33 Відповісти
Диверсантів великою мірою вербують серед кримінальників. Запитання: яка роль в цьому різних "смотрящіх", воров в законє та інших авторітєтов, чи не координують вони роботу по вербовці цього мразоття?
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25.10.2024 13:35 Відповісти
Коли деякі т. з. "авторитети" являються депутатами ВР, то про що тоді мова.
Як приклад, "Коля Оболонський".
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25.10.2024 13:40 Відповісти
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25.10.2024 13:40 Відповісти
Закопайте их живьем.
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25.10.2024 13:41 Відповісти
Російську програму "Телеграм" Буданов не рекомендував блокувати, тому що теж є російським диверсантом і через нього безпечніше спілкуватись зі своїми кураторами?
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25.10.2024 13:43 Відповісти
ну розакіть мені про запеденців! будь-ласка!
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25.10.2024 13:44 Відповісти
розкажіть!
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25.10.2024 13:45 Відповісти
А от хоча одного спіймали б на місці злочину, прив'язали до стовпа і вилили б на голову каністру з пальним. А потім зняли результат на відео. Я думаю займатися таким бажаючих не було б.
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25.10.2024 13:46 Відповісти
Именно в данных случаях, когда застали на месте преступления при поджоге этих шкфов или военных авто---растрел на месте! Это стандартная практика во время войны в любой стране. Или дальше будет хуже. Мы же проигрываем войну, нужны срочно радикальные меры---или садимся за стол переговоров. Ну нет третьего пути!
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25.10.2024 13:51 Відповісти
Коли країна поставлена на виживання то потрібно діяти такими крайніми мірами. Так жорстоко. Але коли людина безпосередньо спіймана на підпалах як вчиняти? Чому немає конфіскації майна у цих осіб? У їхніх рідних? Якщо батьки не змогли правильно виховати то хай платять збитки за своїх дітей. Люди хочуть грошей, про те працювати на роботах не бажають. У нас на фірмі не можуть комплектувальних знайти. Заробітна плата 16000 грн за 10 діб на місяць. Легше релейні шафи палити і військові авто.
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25.10.2024 14:39 Відповісти
Не лепите тему сталинизма---с ней давно всё ясно. Разобрались окончательно. Когда бомбили фашисты Лондон, то те кто дежурил и сбрасывал с крыш зажигалки, так же сбрасывали наводчиков корректировщиков вниз. И если не насмерть, то внизу их добивали и народ и пожарные. И других примеров много.
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25.10.2024 14:44 Відповісти
Поджог стратегически важного обьекта или военной техники---это акт вандализма??? Это на кладбище могилу осквернить ещё пойдет под вандализм. А указанное мной государственное преступление и во время войны. Когда кстати должны работать и работали всегда трибуналы и военно-полевые суды. И если бы так сразу стало с весны 22 г много бы не произошло! О чем и речь идёт. Идиотизм высшего пилотажа иметь военного прокурора и прокуратуру военную в мирное время и отменить накануне войны!!! Кажись Матиос последний был прокурор. Я в такие разговоры не вступаю как правило. Слишком ясная тема. Всем удачи.
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25.10.2024 15:04 Відповісти
Так я ведь в последнем коменте точку поставил вроде. Всё в порядке.
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25.10.2024 15:45 Відповісти
Прізвище підходить що довбень то однозначно довбень тобі мабуть не прилітають ракети дрони каби то так і пишеш а спитай людей в яких загинули чи поранені близькі що вони думають про тих потвор і щоб вони з ними зробили досить з ними панькатись
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25.10.2024 17:01 Відповісти
Мої висновки.
Болем і горем люди готові виправдовувати свою агресію.
Якщо Ви находите причину бути катом/ суддею то не варте суспільство порятунку.
Не варте ваші життя, якщо Ви думаєте що гідні лишати когось життя. Бо ви і є ворог, ви та сама тварюка яка в один день вирішила бути мечем правосуддя над іншими.
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25.10.2024 20:56 Відповісти
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ! Або ми їх вб'ємо, або вони нас!
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25.10.2024 14:24 Відповісти
Цих підпалювачів все затримують і затримують. Хоч би один зробив спробу до втечи.
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25.10.2024 14:34 Відповісти
І майже всім паліям дають умовне.
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25.10.2024 14:40 Відповісти
А треба шибеницю і судді який вирок такий виносить
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25.10.2024 16:53 Відповісти
Коли вони закінчатся ці виродки ? пора щось кординально міняти під час війни ,ну не можн що б всяка наволоч так вільно почувалась ,а ось з мобілізацією проблеми.
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25.10.2024 14:55 Відповісти
Зі статті виходить: що чоловіки призовного віку лазять біля залізниць і готують діверсії. А де ********** МВС? Де СБУ? Де нарешті ТЦК? Таке враження що у цих покидьків спільники із усіх цих структур.
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25.10.2024 18:47 Відповісти
Я б їм на місці організував травматичну ампутацію ніг або голови найближчим потягом.
Країна повинна очищатись від такого людиноподібного сміття.
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25.10.2024 21:29 Відповісти
 
 