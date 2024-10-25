Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що для організації диверсій спецслужби РФ дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах.
Так, на Київщині затримано двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці.
Загоряння фігуранти знімали на камеру мобільного телефону для "звітності" перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.
На Вінниччині "по гарячих слідах" затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.
Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.
У Сумах затримано 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
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Страшна пошесть.
Дуууже українське прізвище.
Не просто так рашистська імперія, а потім краснопузі цілеспрямовано заселяли Україну мокшами Тютіними.
Як приклад, "Коля Оболонський".
Болем і горем люди готові виправдовувати свою агресію.
Якщо Ви находите причину бути катом/ суддею то не варте суспільство порятунку.
Не варте ваші життя, якщо Ви думаєте що гідні лишати когось життя. Бо ви і є ворог, ви та сама тварюка яка в один день вирішила бути мечем правосуддя над іншими.
Країна повинна очищатись від такого людиноподібного сміття.