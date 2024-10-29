УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5180 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 175 4

Неповнолітнього на Харківщині підозрюють у підпалі шаф Укрзалізниці. ФОТО

На Харківщині затримано неповнолітнього, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці: ймовірно, його завербували російські спецслужби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Підозрюваний - 17-річний мешканець селища Близнюки, який навчається у місцевому ліцеї.

"Через месенджер Telegram на нього вийшов чоловік, який запропонував легкий заробіток. "Робота" стосувалась підпалу релейних шаф Укрзалізниці на території Лозівського району, на що фігурант погодився. За один підпал замовник оголосив суму в розмірі 20 тис. гривень", - з’ясували правоохоронці.

Для підтвердження неповнолітній мав надіслати фото, що шафа знищена. За "роботу" він встиг отримати тільки 20 тис. гривень. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранта завербували російські спецслужбовці.

Хлопець отримав підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Також за даними СБУ, він готувався до нового підпалу.

Наразі фігурант у СІЗО. Якщо його провину докажуть, хлопцю загрожу до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж

Підпалювачі шаф Укрзалізниці
Підпалювачі шаф Укрзалізниці
Підпалювачі шаф Укрзалізниці

Автор: 

підпал (724) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто посадіть його в шафу, замкніть і підпаліть. Подавайте пiджареним до хрусткої скоринки 😁
показати весь коментар
29.10.2024 14:33 Відповісти
17 років --яке воно неповнолітнє,посадити по повній,розуму для підпалу хватило--то й койло йому в зуби
показати весь коментар
29.10.2024 15:38 Відповісти
ФСБ проводить успішну мобілізацію серед нашого генофонда. Горять релейні шафи на залізниці, автомобілі війскових. В нас нема кого мобілізовувать, тому і здаємо свою теріторію повсяхденно.
показати весь коментар
29.10.2024 17:15 Відповісти
 
 