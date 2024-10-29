Неповнолітнього на Харківщині підозрюють у підпалі шаф Укрзалізниці. ФОТО

На Харківщині затримано неповнолітнього, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці: ймовірно, його завербували російські спецслужби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Підозрюваний - 17-річний мешканець селища Близнюки, який навчається у місцевому ліцеї.

"Через месенджер Telegram на нього вийшов чоловік, який запропонував легкий заробіток. "Робота" стосувалась підпалу релейних шаф Укрзалізниці на території Лозівського району, на що фігурант погодився. За один підпал замовник оголосив суму в розмірі 20 тис. гривень", - з’ясували правоохоронці.

Для підтвердження неповнолітній мав надіслати фото, що шафа знищена. За "роботу" він встиг отримати тільки 20 тис. гривень. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранта завербували російські спецслужбовці.

Хлопець отримав підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Також за даними СБУ, він готувався до нового підпалу.

Наразі фігурант у СІЗО. Якщо його провину докажуть, хлопцю загрожу до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

